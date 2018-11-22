Клерк.Ру

Понятие «мошенничество» могут расширить

Ответственность для производителей товара ненадлежащего качества и за финансовые пирамиды хотят ужесточить.

В рамках круглого стола Совета Федерации юрист и правозащитник Александр Хаминский предложил заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике В.С. Тимченко внести на рассмотрение в Государственную Думу РФ разработанный общественным деятелем законопроект, направленный на дополнение ст. 159 УК РФ Примечанием, устанавливающим ответственность за мошенничество, совершённое в отношении неопределённого круга лиц.

По мнению Хаминского, это позволит ввести уголовную ответственность для производителей товаров заведомо ненадлежащего качества, намеренно вводящих потребителей в заблуждение, а также квалифицировать деятельность финансовых пирамид по дополнительному составу помимо ст. ст. 171, 172 УК РФ.

 

Посетить семинар по теме «Уголовное право, УК РФ»

Все семинары по теме Уголовное право, УК РФ