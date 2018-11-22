Понятие «мошенничество» могут расширить

Ответственность для производителей товара ненадлежащего качества и за финансовые пирамиды хотят ужесточить.

В рамках круглого стола Совета Федерации юрист и правозащитник Александр Хаминский предложил заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике В.С. Тимченко внести на рассмотрение в Государственную Думу РФ разработанный общественным деятелем законопроект, направленный на дополнение ст. 159 УК РФ Примечанием, устанавливающим ответственность за мошенничество, совершённое в отношении неопределённого круга лиц.

По мнению Хаминского, это позволит ввести уголовную ответственность для производителей товаров заведомо ненадлежащего качества, намеренно вводящих потребителей в заблуждение, а также квалифицировать деятельность финансовых пирамид по дополнительному составу помимо ст. ст. 171, 172 УК РФ.