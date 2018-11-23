Компания «Такском» объявляет черную пятницу до конца ноября!

Отдаем за полцены! Услуги ведущего оператора фискальных данных и универсальный ключ электронной подписи со скидкой 50%

Целую неделю, с 23 по 30 ноября включительно, в рамках всемирного дня распродаж компания «Такском» дарит своим клиентам беспрецедентные скидки. Подключайтесь к тарифу ОФД «Такском» «Касса-онлайн» на 13 и 15 месяцев и приобретайте сертификат электронной подписи «Ключ директора» с двойной выгодой.

Чтобы получить скидку на услуги передачи фискальных данных, с 23 по 30 ноября заключите договор с оператором фискальных данных «Такском», подключите кассы по тарифному плану на 13 или 15 месяцев, получите скидку 50% и не забудьте оплатить счет до 12.01.2019 г.

Для покупки электронной подписи «Ключ директора», при оформлении сертификата укажите кодовое слово BF и оплатите счет со скидкой 50% до 31.12.2018 г.

Приобретая комплект услуги ОФД + ключ электронной подписи, вы не только экономите, но и получаете сразу все необходимые инструменты для работы с онлайн-кассой. Ключ электронной подписи позволяет зарегистрировать кассовую технику в ФНС дистанционно, а льготный тариф включает в себя не только передачу фискальных данных, но и уникальные сервисы личного кабинета ОФД «Такском», разработанные специально с учетом потребностей среднего и малого бизнеса.

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