Онлайн-кассы в 2019 году: справочник изменений

Тема онлайн-касс актуальна уже на протяжении двух лет. За это время в ФНС было зарегистрировано свыше двух миллионов касс. Две волны перехода на онлайн-кассы уже успешно завершены, осталась последняя, третья. Рассказываем, что ждет пользователей онлайн-касс в 2019 г. – как уже перешедших на новые модели, так и только планирующих переход.

Хронология событий перехода на онлайн-кассы

В 2016 г. был принят закон об онлайн-кассах, который внес изменения в положения 54-ФЗ «О применении ККТ». С 1 февраля 2017 г. стала невозможной регистрация касс, не поддерживающих передачу данных в ОФД. Если старые кассы не требовалось перерегистрировать, то можно было продолжать работать на них до 1 июля 2017 г. После этой даты организации и ИП, работающие на общей или упрощенной системе налогообложения, и те, кто платят ЕСХН, должны были перейти на новый формат ККТ.

С 1 июля 2018 г. обязательным применение ККТ нового формата стало для ИП на ЕНВД и патенте: тех, кто ведет торговую деятельность и предоставляет услуги общественного питания c наймом персонала.

До 1 июля 2019 г. должны перейти на онлайн-кассы предприниматели на ЕНВД и ПСН без наемных сотрудников. Если же было принято решение нанять работника до 1 июля 2019 г., нужно установить кассу в течение месяца с того момента, как был подписан договор.

С 1 февраля 2021 г. всем предпринимателям на спецрежимах необходимо указывать на чеках полное наименование товаров с указанием их количества. В настоящее время для данного сегмента предпринимателей это не обязательно, поэтому многие указывают одно наименование (например, «Товар») и указывают общую сумму.

Новые реквизиты для кассовых чеков

Летом 2019 г. будут введены новые реквизиты в чеках, которые оформляются между организациями и ИП при наличном или безналичном расчете (пп. «д» п. 15 ст. 1 Закона № 192-ФЗ). Эти реквизиты предназначены для детального определения покупателя. Необходимо будет указывать наименование организации или ФИО предпринимателя, ИНН клиента. Если для расчетов выставляется счет-фактура, в кассовый чек должны входить реквизиты, относящиеся к предмету расчета (сумма акциза, код страны, рег. номер таможенной декларации).

Для расчетов с использованием автомата нужно указывать в чеке данные о месте установки автомата.

При выплате выигрыша в лотерею, а также при получении страховой премии (выплаты) необходимо в чеке указывать наименование клиента или страхователя, его ИНН. При отсутствии ИНН – указать серию и номер паспорта.

С 1 января 2019 г. в чеке нужно будет указывать информацию о коде товара. Для маркируемых товаров – это уникальная последовательность символов, представленная в средстве идентификации, содержащемся в КИЗе. Для остальных товаров – это код товарной позиции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.

Чек коррекции или возврат прихода?

При расчете на кассе могут возникать различные ошибки, которые нужно своевременно выявлять и исправлять. Для этого предусмотрено применение чека коррекции или возврат прихода. Для предупреждения проблем со стороны налоговой лучше изначально побеспокоиться об ошибке для ее устранения.

Пояснения от налоговой по поводу использования чека коррекции неоднозначные. Его необходимо использовать при нарушении закона во время применения ККТ. Что именно является нарушением закона, контролирующие органы не поясняют. В частности, нарушением будет считаться проведение расчетов без использования ККТ, например, из-за отключения света, поломки ККТ и др. Рассмотрим частые ошибки и пути их решения.

1. Сумма в чеке меньше, чем было получено, и это было выявлено после ухода покупателя. В этом случае фактическое наличие денег больше, чем отражено в фискальных данных (ФД). Для проверяющих органов – это неучтенная выручка, которая свидетельствует о неиспользовании кассы. Это влечет за собой штрафы по причине неприменение ККТ.

Для устранения этой ошибки необходимо оформить служебную записку кассира, указать в ней дату, время и причину ошибки, из-за которой образовалась неучтенная выручка. Присвоить дату и номер составления документа, чтобы затем указать эту информацию в основании коррекционного чека.

Для идентификации расчета, где была совершена ошибка, в чеке должно содержаться достаточно сведений. В частности, указать фискальный признак (ФП) неверного документа.

Для корректировки расчетов, произведенных без ККТ, в чеке должны содержаться реквизиты, соответствующие расчету (дата, наименование товара, услуги, работы, адрес расчета). Признаком расчета нужно указать «Приход», тип коррекции «Самостоятельная операция».

После того, как пробит и отправлен чек коррекции, нужно отправить уведомление в налоговую по месту учета и сообщить об обнаружении и действиях по устранению неучтенной выручки.

2. Сумма в чеке больше полученной, и это было выявлено после ухода покупателя.

В данном случае выручка меньше отраженной в ФД, это приводит к расхождению факта и учета – образуется недостача.

Формировать чек коррекции при такой ситуации не нужно. Превышение остатка денег не свидетельствует о неприменении кассы, что не является причиной для проверок со стороны налоговой. Для корректировки данных достаточно пробить чек возврата на недостающую сумму. Кассиру, совершившему ошибку, необходимо написать объяснительную записку, где указать причину недостачи.

3. Ошибка в чеке обнаруживается в присутствии покупателя.

Исправить ошибку можно сразу. Для этого необходимо у клиента забрать ошибочный чек и пробить чек возврата на всю сумму некорректного чека. После пробить чек прихода на верную сумму и с последующей выдачей его покупателю. Тогда ОФД и контролирующие органы получают верную информацию о выручке.

4. Ошибка была обнаружена после закрытия смен.

Согласно закона, чек коррекции необходимо формировать после открытия смены, но не позднее закрытия смены. Это вызывает много споров, так как неучтенная выручка часто выявляется не сразу, позже закрытия смены. Согласно комментариям представителей налоговой, пробивать чеки коррекции за прошлые смены не запрещается. Главное, указать в чеке дату допущенной ошибки, которую следует зафиксировать в реквизите «Описание коррекции».

ККТ при расчетах с подотчетниками и при выплате по договорам ГПХ

Когда организация или ИП делает уплаты физлицу по договору ГПХ, то она выступает в качестве покупателя, а физлицо – продавца. Согласно п.1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, применять кассу обязуются только организации и ИП, а физлица и покупатели – нет. Соответственно, в такой ситуации касса не применяется.

Не требуется применять кассу организациями при оплате физлицам арендную плату за недвижимое имущество.

Согласно закону, расчетами, при которых обязательно необходимо применять ККТ, считается выплата денежных средств (ДС) за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги. Не считается расчетом выдача зарплаты, материальной помощи и других выплат, выдача ДС подотчет, возврат неизрасходованных ДС, которые выдавались под отчет. Следовательно, и применение кассы также не требуется.

Повышение ставки НДС и прекращение использования ФФД 1.0

С 1 января 2019 г. вступает в силу закон, по которому ставка НДС вырастет с 18% до 20%. Соответственно, и в чеках должна быть указана верная ставка НДС. Иначе это будет считаться нарушением требований закона.

В чеке налоговая ставка – это реквизит, в который вносятся значения из памяти самой ККТ. Так как новой ставки раньше не было, то большинство касс не сможет ее вывести.

Чтобы касса печатала верные данные, необходимо обновить прошивку онлайн-кассы. Для этого следует обратиться либо к производителям кассы, либо в авторизованные сервисные центры. Перепрошить кассу необходимо заранее, и это можно будет сделать после утверждения соответствующего приказа ФНС об использовании нового формата реквизитов чеков, который обязует производителей доработать прошивку. На данный момент новых прошивок еще нет.

Следует так же помнить, что до начала 2019 г. нужно поменять ставку и в учетных системах, к которым подключена касса, так как информацию для вывода ставки НДС при печати чека касса берет из справочника товаров в программе.

Также с 2019 г. нельзя будет использовать формат фискальных данных (ФФД) версии 1.0. Сейчас используется три версии ФФД:

ФФД 1.0, взаимодействует с фискальным накопителем (ФН) версии 1.0;

ФФД 1.1, взаимодействует с ФН 1.1;

ФФД 1.05 – переходный формат, имеет более полный состав реквизитов.

После вступления в силу данного приказа касса с ФФД 1.0 будет снята с учета ФНС в одностороннем порядке и в автоматическом режиме. После чего работать на такой кассе нельзя, это приведет к штрафу за применение ККТ, не соответствующей установленным требованиям.

Проверить версию ФФД можно:

1) в личном кабинете ОФД, в любом чеке просмотреть поле «№ версии ФФД»;

2) в бумажном чеке об открытии смены;

3) в настройках и драйверах касс. Например, для касс фирмы Атол можно распечатать чек «Информация о ККТ» с информацией о версии. Для касс VikiPrint нужна специальная программа Fito, где можно просмотреть необходимые данные.

Не следует откладывать вопрос прошивки касс, так как ответственность за правильное использование ККТ лежит на ее владельце.

Получение вычета на покупку онлайн-касс для ИП

В 2018 и 2019 гг. ИП на ЕНВД или ПСН могут воспользоваться правом для уменьшения налога на расходы по покупке онлайн-касс. Помимо покупки самого кассового аппарата, к расходам можно отнести и покупку фискального накопителя, затраты на оказание услуг и работ, а также расходы на усовершенствование кассы.

Налог можно уменьшить по каждому кассовому аппарату, но не больше, чем на 18 000 руб. Это значит, если вы купили две кассы стоимостью 20 000 руб., то можете уменьшить налог на 36 000 руб. — по 18 000 руб. за каждую кассу.

Важное условие: касса должна быть зарегистрирована не позднее определенного срока, который указан в законе. При переходе с 1 июля 2019 г., для заявления на вычет зарегистрировать кассу нужно с 1 февраля 2017 г. по 1 июля 2019 г. Уменьшить налог можно и в 2018, и в 2019 гг., начиная с квартала, когда была куплена касса.

Если сумма вычета превышает ЕНВД, то в одном квартале можно полностью уменьшить налог, а в следующем можно уменьшить его на оставшуюся сумму.

При ЕНВД сумма вычета должна быть заявлена в декларации по ЕНВД. В Письме ФНС РФ от 25.07.2018 № СД-4-3/14369@ рекомендуют, начиная с III квартала 2018 г., использовать форму из приложений к данному Письму.

Для предпринимателей, применяющих ПСН, период для заявления вычета на онлайн-кассу в 2019 г. совпадает с этим периодом для ИП на ЕНВД. Любой платеж по патенту можно уменьшить на сумму расходов по покупке ККТ. Если патент полностью оплачен, но не истек срок его действия, то данные расходы будут выступать в качестве переплаты, которую можно зачесть или возвратить согласно НК РФ.

Если за указанный период ИП получил несколько патентов, и расходы на ККТ превысили начисления по одному из них, то остальное можно учесть при перечислении налога по другому патенту.

Так как плательщики ПСН не подают в ФНС налоговые декларации, право на вычет можно заявить, отправив специальное уведомление.

Для подтверждения правомерности вычета вам понадобятся:

Заявление на вычет.

Документы, подтверждающие затраты на покупку онлайн-кассы, ФН и оплату договоров об оказании услуг.

Паспорт ККТ.

Сертификат о регистрации онлайн-кассы в ФНС.

Какой фискальный накопитель стоит приобрести

Все кассы нового образца с передачей данных в ОФД используют фискальный накопитель (ФН). ФН – это чип, в котором хранятся данные о всех продажах и который передает эти данные в ОФД.

Срок использования ФН может быть 13, 15 и 36 месяцев. Но реальный срок работы зависит от особенности работы организации.

Для работы на ОСН можно использовать ФН на 13 или 15 месяцев. В законе сказано, что при данной системе налогообложения можно использовать ФН сроком «не менее 13 месяцев», по сути подойдет любой накопитель, но для модели на 36 месяцев в паспорте не сказано об ОСН, поэтому неизвестно, будет ли он работать вообще, а если будет, то сколько он отработает.

Предприниматели на УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН, предоставляющие услуги общепита или другие услуги и не производящие торговлю подакцизных товаров, должны использовать модели только на 36 месяцев. Использовании ФН на меньший срок грозит штрафом.

Если у ИП сезонный тип работы, то можно использовать ФН на любой срок, накопитель будет работать весь заявленный срок.

При торговле подакцизными товарами компания на спецрежиме может использовать также накопители для любого срока использования, но все они отработают 410 дней.

Если предприниматель имеет право работать автономно, без передачи данных в ОФД, то также можно использовать любой накопитель. ФН на 36 месяцев отработает 560 дней, остальные – весь заявленный срок.

При работе автономно, но продаже подакцизных товаров, можно использовать любой накопитель, но все они прослужат 410 дней.

Следует учесть, что ФН – это чип с ограниченным количеством памяти и для всех моделей накопителя она одна. И если вы купили накопитель на 36 месяцев, который создан для малого бизнеса, но в день пробиваете больше 200 чеков, срок использования может уменьшиться, так как память закончится раньше отведенного производителем срока. В данном случае следует задуматься о покупке ФН с меньшим сроком использования на 13 или 15 месяцев.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер»