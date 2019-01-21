Наследство: как проще получить и что надо предусмотреть еще при жизни

С началом этого года участились случаи проблем у тех, кто вступает в наследство. Помимо прочих вопросов, связанных со сбором необходимых документов и походов к нотариусу, у людей всё чаще возникают проблемы с получением денег в банках, которые положены наследникам по закону. Причин тому несколько.

К сожалению, реальность такова, что сейчас в большинстве отделений российских банков становится всё меньше сотрудников, имеющих представление о том, что помимо инструкций их банка в стране действуют ещё и нормативные акты государства, которые имеют приоритетное значение для всех.

Поэтому, если вы приходите в банк с намерением получить положенное вам по наследству, будьте готовы, что некоторые банковские сотрудники при слове «наследство» впадает в лёгкое оцепенение.

Завещательное распоряжение

Даже если у вас на руках документы от нотариуса, скорее всего, первым вопросом банковского сотрудника будет: «У вас есть завещательное распоряжение нашего банка»? За последние пятнадцать лет банки очень привыкли, что наследодатели сами заботятся о своих наследниках и стараются ещё при жизни сделать распоряжения в банке, такая норма утверждена Постановлением Правительства РФ № 351 от 27.05.2002 г. Но она, выполняется по желанию наследодателя и не подменяет собой Гражданский Кодекс.

Поэтому, если вы знаете, что такое распоряжение есть — хорошо, но если вам об этом не известно, а у вас на руках есть свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом — предъявляйте его и копию свидетельства о смерти и пишите заявление на выдачу вклада наследодателя.

При этом, обязательно получите отметку на копии заявления. Оформление такого заявление должно быть бесплатным!

Нужно ли открывать новый счет?

Иногда, помимо простого нежелания заниматься «ручной работой» по закрытию счетов, «толканию проводок» и т.д., банковские часто идут на хитрость — требуют открыть у них счёт, мол вот тогда будет выплата и быстрее.

Просто при открытии счёта новому клиенту отделение зарабатывает себе небольшой плюсик и это нужно им, а не вам. Поэтому все уверения о том, что вам необходимо открыть счёт в банке, где вы унаследовали вклад, или о том, что есть какие-то ограничения по сумме выплат, поэтому вам выдадут не всё, а только часть, а остальное после решения руководства — это чистой воды самодеятельность банковского сотрудника направленная на решения своих задач.

Банк обязан в срок не позднее 5 рабочих дней выдать вам наследуемые денежные средства: или наличными, или переводом на счёт, указанный вами в заявлении.

Не забывайте о вкладах экс-СССР

Обращаю ваше внимание на то, что получить можно не только вклады, оформленные в банках России, но также и сбережения, оформленные в виде сберегательных книжек в Сбербанке бывшего СССР. Это предусмотрено ФЗ от 10.05.1995 г. № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации».

Компенсация в этом случае выплачивается в зависимости от нескольких коэффициентов и категорий клиента, в некоторых случаях есть возможность получить двойную или тройную выплату.

Источник: «Адские бабки»