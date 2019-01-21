Что чувствует бухгалтер в отчетный период: гороскоп от «Клерка»

Тихо! Вы находитесь в бухгалтерии — в зоне высокого умственного напряжения! Осторожно, пока не видит начальство, отложите бумаги и прочитайте наш гороскоп с 21 по 27 января.

Овен

— Кто они?

— Ваши клиенты.

— Чего они хотят?

— То, чего нет в наличии.

— Когда они это хотят?

— Сейчас!

Вы почувствуете себя гоблином, если будете притворяться, что вам нравятся люди во время отчётного периода. На этой неделе вы поймёте, что нежность, ласка и доброта — это проявление внутренней силы, а не слабости. Неожиданные важные открытия будут сопровождать вас всю неделю, вы получите много полезной информации, которая позволит почувствовать себя спокойнее и увереннее. Любые вести из контролирующих органов будут добрыми или впоследствии таковыми обернутся. Выходные дни будут щедры на новые идеи, только не откладывайте их реализацию в долгий ящик.

Телец

Деловая переписка — это когда вы пишете: «Добрый день, у меня выявлены расхождения с актом сверки», а на душе: «Рерпмакпрггтв». Властью, данной Звездам Инстаграмом, объявляем вас фотографом, блогером и очень творческой личностью. Этот неделя будет для Тельцов неделей новых неожиданных и захватывающих возможностей. Многие захотят пересмотреть приоритеты, изменить подход к обыденным вещам, попробуют по-иному взглянуть на события своего прошлого. У вас получится гораздо проще признавать ошибки, что будет способствовать их недопущению в будущем.

Близнецы

Просто делайте хорошую рекламу и деньги придут сами. Во вторник утром ваш организм будет упираться, протестовать и ругаться, но всё-таки притащит себя на работу. Первый человек, о котором вы думаете утром, и последний человек, о котором вы думаете ночью — это ваше счастье и ваша судьба. Вам будет сложно сохранить реалистичный взгляд на вещи в отчетный период, зато будет легко фантазировать о своих потенциальных возможностях. Вам удастся убедить окружающих в своей правоте, даже споря с очевидным. Будьте деликатны, тактичны. Неделя будет удачна для тех, кто энергичен и способен преодолеть любые преграды для реализации задуманного.

Рак

Когда менеджеры дружно взревели, бухгалтеры поняли, что шутка с канцелярскими кнопками удалась! Удача — это постоянная готовность использовать шанс. Звёзды просто забросают вас заманчивыми и неожиданными предложениями! Времени на размышления у вас, к сожалению, не будет — поторопитесь с ответом. Решительность и смелость вам пригодятся в начале недели для решения проблем в личных отношениях. Однако не обойдут стороной и мелкие разногласия на работе, лишь к концу недели вы со всеми найдёте общий язык. Вечера будут приятными, даже для бухгалтеров, сдающих отчёты. Позитивные эмоции вам в помощь.

Лев

Начальник на работе постоянно смеётся, улыбается, запросто переносит стрессы и совершенно не матерится? Секрет прост! Он всегда слегка подшофе. Кто не рискует, тот не пьет просроченный на 2 года зелёный чай. Напряжённая неделя. Вторая половина будет значительно удачнее первой. На первую половину недели не планируйте важных дел, требующих высокой концентрации внимания и собранности. Вы рискуете просто что-то перепутать или забыть, не обратить внимание на детали, расплачиваться за чужую небрежность и ошибки. Изучите, как заполнить новую форму 3-НДФЛ за 2018 год.

Дева

Главное в офисе — уметь спать с открытыми глазами. За каждой фотографией Великой Женщины-Девы стоят 150 фотографий, на которых она неудачно вышла. Не тратьте лишнего, делайте только запланированные покупки. По вечерам постарайтесь находить время для встречи с людьми, которые вас понимают: вы ощутите их поддержку, оцените добрые советы. К тому же, романтика вас взбодрит. Не стоит исключать удачное стечение обстоятельств, с которого, возможно, начнутся приятные рабочие отношения.

Весы

Отчёты отчётами, а коррекция бровей должна быть по расписанию. Любишь прибыль, люби и денежку платить. Дорожите только теми, кто дорожит тобой. Слушайте свою интуицию, она подскажет вам, что все неприятности носят временный характер. В воздухе уже витает дух приближающихся перемен, вселяя в вас оптимизм, вы понимаете, что лучше предпринять для достижения успеха, от кого ждать помощи и поддержки. Поразмышляйте о своих глобальных планах и целях. Конец недели принесёт долгожданное спокойствие.

Скорпион

Для вас работа без интернета, как мартини без оливки. Скажите директору, что простое «Спасибо» отчеты верно не заполнит, нужна иная мотивация. Если вы находитесь в депрессии, значит, вы живете прошлым. Если вы встревожены, значит, вы живете будущим, если вы в состоянии мира, значит, вы живете настоящим. Неделя потребует ответственных решений, энергичных действий. Будет нелегко выбрать безопасную стратегию. Не оставляйте себе пути к отступлению, время жечь за собой мосты и постоянно двигаться вперёд. Настройте себя на боевой лад. В конце недели вероятны небольшие разочарования и трудности, вы можете погрузиться в тоску.

Стрелец

Дружба дружбой, а кушать бухгалтеру каждый день надо. Вы будете любить своего босса. P.S.: Ваш босс — это вы. Отдавая, вы освободите определенное пространство внутри себя, что даст возможность вам получать. Вам придётся много работать. Не стройте много иллюзий, они быстро рухнут и потянут за собой то, что вам очень дорого. Остерегайтесь споров, после них будет нелегко сделать первые шаги к примирению с дорогими людьми. Вторая половина недели поменяет ситуацию к лучшему: перед вами откроются новые перспективы, появятся новые идеи и возможности. Неожиданное знакомство сыграет большую роль в вашей жизни.

Козерог

Было, да сплыло, потому что хороший бухгалтер стоит денег. Не бывает невыполнимых задач. Бывают сердечные приступы в 30. Когда одна дверь закрывается, открывается другая, но часто вы так долго смотрите на закрытую дверь, что не видите той, которая открылась. Пришло время доводить до конца то, что было начато раньше, подводить итоги, оценивать собственные поступки. Без спешки можно начинать планировать будущее. Неразбериха на работе заставит сомневаться в профессиональном будущем. Заручитесь поддержкой близких и страдания обойдут вас стороной. Любые проблемы нужно решать по возможности быстро.

Водолей

У Бухгалтера-Водолея плодотворна каждая неделя. Вы будете бесконечно писать планы, ещё столько же — сочинять отчёты. У вас будет абсолютная уверенность в том, что нужно добиться и вы будете знать, как это можно сделать. Умение разбираться в людях поможет найти добросовестного работодателя, оградит от неудач. Самое время браться за всё новое, извлекать максимум пользы от работы и друзей. Вы преуспеете во всём! Обзор писем финансового ведомства про проверки, НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы уже на «Клерке».

Рыбы