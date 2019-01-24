Налоговые агенты смогут избежать штрафа за неудержание или неперечисление НДФЛ

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 27.12.2018 № 546-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».

В чём суть документа?

Поправками установлено, что налоговый агент освобождается от ответственности за невыполнение обязанности по удержанию и (или) перечислению НДФЛ при одновременном выполнении определённых условий.

Зачем потребовались такие поправки?

Закон принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 № 6-П. Поводом для судебного разбирательства послужило отсутствие в НК РФ оснований для освобождения налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление НДФЛ, совершённое без искажения налоговой отчётности. Согласно действующим положениям НК РФ в этом случае невозможно выполнить совокупность всех условий для освобождения от ответственности.

Таким образом, в НК РФ закрепили позицию КС РФ о том, что налоговых агентов нельзя штрафовать за непреднамеренную техническую ошибку.

При соблюдении каких условий можно избежать штрафа?

Такими условиями являются следующие:

налоговый расчёт представлен в налоговый орган вовремя;

в налоговом расчёте отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей перечислению в бюджет;

налоговым агентом самостоятельно погашена недоимка и пени до момента, когда он узнал, что инспекция обнаружила задолженность или назначила выездную проверку по такому налогу за тот же период.

Указанные условия должны выполняться одновременно.

Какая ответственность грозит за несвоевременное перечисление НДФЛ налоговым агентом?

За несвоевременное перечисление, а также за неудержание налоговым агентом НДФЛ в бюджет предусмотрен штраф. Размер штрафа — 20% от суммы налога, не перечисленной в срок.

При этом не имеет значения, на сколько пропущен срок уплаты НДФЛ (на один день или на год). Размер штрафа будет рассчитан со всей суммы НДФЛ, которая не была перечислена в срок.

Что ещё принёс Закон № 546-ФЗ?

В Законе установлено, что репетиторы, домработницы и няни, которых на время освободили от НДФЛ, могут работать, не регистрируя ИП, до конца 2019 года.

Когда Закон № 546-ФЗ вступает в силу?

Документ вступает в силу 28 января 2019 года.