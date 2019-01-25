Налоговая льгота и дифференцированная ставка: в чем надо разобраться

В процессе налогового консультирования стали часто получать вопросы про соотношение понятий «налоговая льгота» и «дифференцированная ставка», различие между которыми приобрели правоприменительное значение.

Налоговая льгота подлежит применению исключительно по заявлению налогоплательщика и правомерность применения налоговой льготы может быть проверена налоговым органом на основании п. 6 ст. 88 НК РФ.

А вот дифференцированная налоговая ставка, пусть зачастую и улучшает положение отдельных категорий налогоплательщиков, однако, по своей природе льготой не является и обязательна к применению как налогоплательщиками, так и налоговыми органами, которые не имеют право осуществлять проверку правомерности применения дифференцированной ставки в порядке п. 6 ст. 88 НК РФ.

Для налогоплательщиков это означает некоторые хорошие последствия: в требованиях налоговых органов о предоставлении документов (информации), основанных на п. 6 ст. 88 НК РФ, можно отказывать, т.к. в порядке данной нормы налоговый орган вправе истребовать документы, подтверждающие обоснованность применения налоговой льготы.

Помимо этого, налогоплательщикам следует учитывать, что если налоговый орган при отказе в применении налоговых льгот был обязан применить существующую дифференцированную ставку, но не сделал этого, то данные действия налогового органа, либо решение, в котором данные обстоятельства нашли отражение, являются незаконными.

Различия между понятиями «налоговая льгота» и «налоговая ставка» следует начинать искать в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее — НК РФ).

Так, в силу п. 1 ст. 17 НК РФ налоговая ставка является обязательным элементом налогообложения, без которой невозможно определить сумму налога к уплате.

В п. 2 ст. 17 НК РФ законодателем установлено, что в необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.

Согласно ст. 53 НК РФ налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. Налоговые ставки по федеральным налогам и размеры сборов по федеральным сборам устанавливаются НК РФ. Налоговые ставки по региональным и местным налогам устанавливаются соответственно законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований в пределах, установленных настоящим Кодексом.

Согласно п. 1 ст. 56 НК РФ льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

Таким образом, НК РФ различает понятия «налоговая ставка» и «налоговая льгота», разница между которыми, в первую очередь, заключается в характере нормы, устанавливающей налоговую ставку, либо льготы, поскольку для установление налоговых ставок осуществляется на основании общеобязательных императивных норм федерального, регионального и местного законодательства, тогда как нормы в отношении налоговых льгот носят правонаделительный характер в силу установленного порядка определения налоговых льгот.

Во-вторых, различие между понятиями заключается в их функциональном назначении, так как в силу недвусмысленного регулирования ст. 53 НК РФ функцией налоговой ставки является определение величины налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы, тогда как функция налоговой льготы — предоставление отдельным категориям налогоплательщиков преимуществ по сравнению с другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

Между тем, возникает вопрос о природе понятия «дифференцированная налоговая ставка», которое, например, зачастую предусматривается региональным законодательством, в частности, для установления разного рода ставок по налогу на имущество организаций, и предусматривают размер ставки в меньшем размере по сравнению с общей ставкой и, тем самым, в некоторой степени улучшают налоговое бремя.

Налоговые органы зачастую утверждают, что такие дифференцированные ставки являются налоговыми льготами, а потому налоговые органы считают, что они вправе истребовать у налогоплательщика документы в порядке п. 6 ст. 88 НК РФ для проверки обоснованности применения такой «льготы», а ее применение может осуществляться исключительно по воле самого налогоплательщика.

В качестве примера таких дифференцированных ставок можно воспользоваться положениями Закона Пермской области от 30.08.2001 г. № 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае», который в редакции от 29.03.2016 в п. 1 ст. 19 предусматривал, что общая налоговая ставка по налогу на имущество устанавливается в размере 2,2%.

Далее, согласно п. 2 ст. 19 Закона Пермской области от 30.08.2001 г. № 1685-296 дифференцированные налоговые ставки устанавливаются для:

— организаций, непосредственно осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в настоящем пункте;

— организаций, предоставляющих основные средства за плату во временное владение и пользование или во временное пользование иным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям для осуществления видов экономической деятельности, указанных в настоящем пункте.

Дифференцированные налоговые ставки устанавливаются в отношении приобретенных за плату и введенных в эксплуатацию основных средств фактически используемых в следующих видах экономической деятельности:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;

рыболовство, рыбоводство;

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие производства;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

строительство;

транспорт и связь.

Дифференцированные налоговые ставки устанавливаются в размере 0,6 процента — в течение первого года с момента ввода в эксплуатацию основных средств; 1,1 процента — в течение второго и третьего годов эксплуатации основных средств.

В ст. 19.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 г. № 1685-296 устанавливаются налоговые льготы, а также порядок и основания их применения. Статья 19.1 Закона Пермской области от 30.08.2001 г. № 1685-296 закрепляет основания для освобождения от налогообложения налогом на имущество на территории региона.

Таким образом, понятия «налоговая льгота» и «дифференцированная налоговая ставка» с позиций регионального нормативного акта также не идентичны с точки зрения характера норм, их устанавливающих, а также функционального назначения, что в целом говорит о соответствии региональных норм логике НК РФ.

Между тем, в последние несколько лет нередки случаи, когда налоговые органы в ходе осуществления мероприятий налогового контроля в силу разных (субъективных и объективных) причин утверждают, что дифференцированная налоговая ставка в силу улучшения положения налогоплательщика является налоговой льготой, а значит, налоговые органы вправе истребовать документы в соответствии с п. 6 ст. 88 НК РФ для проверки обоснованности применения такой ставки.

Однако, в таких случаях налогоплательщикам необходимо помнить о правовой позиции Конституционного суда РФ, выраженной в п. 3 Определении № 372-О-П от 15.07.2007 г., где указано, что налоговая ставка является обязательным элементом налогообложения (п. 1 ст. 17 НК РФ), и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить ее размер в большую или меньшую сторону) или отказаться от ее применения.

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа по делу А40-40587/2017 от 07.12.2017 г. указано, что налоговая ставка как обязательный элемент налогообложения подлежит безусловному применению, а при установлении разных налоговых ставок в рамках одного налога — применению к тем объектам налогообложения, которые прямо указаны в законе и выбор конкретной ставки, в отличие от налоговой льготы, как следует из правовой позиции Конституционного суда РФ, изложенной в определении № 372-О-П от 15.05.2007 г., не может быть обусловлен волеизъявлением налогоплательщика. В связи с чем, пониженная налоговая ставка не является налоговой льготой в смысле ст. 17, 56 НК РФ.

Аналогичная позиция приведена в Письмах Минфина РФ № 03-02-07/1/12009 от 02.03.2017 г., № 03-05-04-01/71167 от 04.10.2018 г.

Выводы приведенной судебной практики, а также официальных разъяснений Минфина РФ дают однозначный вывод, что дифференцированные ставки льготами не являются, а потому правомочия по проверке обоснованности их применения в ходе мероприятий камерального контроля посредством истребования документов (п. 6 ст. 88 НК РФ) у налогового органа попросту отсутствуют, в виду чего, налогоплательщики вправе обоснованно отказывать налоговым органам, истребующим документы в подтверждение применения дифференцированных ставок.

Также в практике налогового консультирования встречались случаи, когда налоговые органы в ходе выездных налоговых проверок отказывают налогоплательщикам в применении льготы по налогу (например, по тому же налогу на имущество), осуществляют доначисление налога, однако, делают это по общей ставке без какой-либо проверки возможности применения дифференцированной ставки. Как следует из вышеприведенного примера, общая ставка по налогу на имущество составляет 2,2%, однако для ряда случаев региональное законодательство предусматривает дифференцированную ставку 0,6 и 1,1%.

В результате чего, налоговый орган, по сути, неверно определяет налоговые обязательства, начисляя налогоплательщику налог по ставке 2,2%. Налогоплательщик же, в ходе судебных споров указывает на неверный расчет налога инспекцией, на что налоговый орган, обосновывая свою позицию, указывает, что дифференцированная ставка — это льгота, и для ее использования на это надо было указать в возражениях на акт проверки, что, конечно же, необоснованно и является откровенным нарушением со стороны проверяющих, которые в ходе выездной проверки в силу ст. 89 НК РФ должны установить действительные налоговые обязательства налогоплательщиков.

Налоговые органы в таких ситуациях не учитывают, что обязательный для налогоплательщика характер налоговой ставки прямо свидетельствует, что налоговая ставка отличная от налоговой льготы, в связи с чем имеет не заявительный, а обязательный характер применения, в связи с чем, этот общеобязательный характер имеет значение и для налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку.

Совокупность изложенных обстоятельств свидетельствует о различной правовой природе предусмотренных законодательством терминов «дифференцированная налоговая ставка» и «налоговая льгота», их абсолютной неидентичности, в связи с чем, указание налоговым органом на то, что дифференцированная налоговая ставка является по существу налоговой льготой и имеет заявительный характер применения, является необоснованным, противоречащим ст. 53, 56 НК РФ,

Изложенные выше правовые нормы, обстоятельства и примеры практики следует учитывать руководителям, бухгалтерам и юристам участников гражданского оборота для целей обеспечения верного определения их налоговых обязательств со стороны контролирующих субъектов, а также исключения нарушений со стороны налоговых органов при проведении мероприятий налогового контроля.