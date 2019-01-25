Почему 1С не дает проверить декларацию по НДС. РСВ и проблемы со СНИЛсами. ТОП обсуждений бухгалтеров

Что делать, если РСВ отворачивают из-за проблем со СНИЛСом? Решились ли проблемы с техсбоем в инспекциях? И как не ошибиться в декларации по НДС. Выбрали самые интересные топики в «Красном уголке бухгалтера».

Когда не примут РСВ из-за СНИЛСа

Согласно ст. 437 НК РФ расчет по страховым взносам может быть не принят налоговиками в случаях:

1. Сведения о совокупной сумме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не соответствуют сведениям о сумме исчисленных страховых взносов по каждому застрахованному лицу за указанный период.

2. Указаны недостоверные персональные данные, идентифицирующие застрахованных физических лиц: ФИО, СНИЛС, ИНН (при наличии).

В ответ на расчёт по страховым взносам пришло уведомление об уточнении налоговой декларации — по одному сотруднику не найден СНИЛС. Необходимо дать пояснение или внести исправление в декларацию. СНИЛС у сотрудника верный, в ПФР все проходит без ошибок! У кого была такая ситуация? — Татьяна Андросова

Для начала убедитесь, что не ошиблись и СНИЛС указали верный — проверьте номер. Нередко бывает задвоение СНИЛСов. У одного сотрудника два номера, и вы в отчете указываете один номер, а у налоговиков в базе второй. В этом варианте отправляем сотрудника лично в ИФНС. Когда всё верно, нет ошибок, нет вторых номеров СНИЛС, сотрудник не менял недавно фамилию, не менял паспорт — в налоговую отправляем копию паспорта и копию СНИЛС. На практике необходимо всё-таки найти первопричину отказа. Если не найдете, то и в следующем квартале будет отказ, и снова надо будет прикладывать копии документов.

С подобной ситуацией сталкивалась: был не отказ, а требовалось уточнение. У сотрудника не было ИНН, никогда не было. И каждый квартал возникала одна и та же проблема. Каждый квартал отправляла сканы паспорта, СНИЛСа и писала сопроводительное письмо, что ИНН нет. Вопрос решился только, когда сотрудник получил ИНН.

Проблемы из-за программы налоговиков

У налоговиков обновление программы, а у бухгалтеров головная боль, как сдать отчетность.

Приколы нашего городка. ИФНС № 30 по Москве прислала протокол на годовую РСВ — что интересно, отрицательный. Итого, они не видят базы для взносов на ОПС за 3 квартал, разница идет нарастающим итогом ровненько на эту сумму. Естественно, 9 месяцев были сданы. Еще забавно, что общая сумма взносов за год, в которой по их же логике отсутствует зарплата за июль-сентябрь, вопросов не вызывает. Миленько они обновились, че..

Вот что-то туплю, что делать то.. — Ирина Вершинина

В отчетном периоде за 4 квартал по расчетам по страховым взносам бухгалтеры столкнулись с проблемами:

1. Расчет висит в отправленных довольно долгое время (у некоторых отчетность была отправлена ещё в первых числах января), а в базу ИНФС не загружается.

2. Приходят отрицательные протоколы, т.к. программа у инспекторов не видит отчетность за предыдущие периоды:

«Отказ пришел по одной фирме, потому что 2 кв нет у них. Отправляла два раза — 3-го января — отказ, потому что техпроблемы. 13-го — потому что 2 квартал исчез — так только сегодня отказ пришел. А зависших еще вагон, вот оно мне надо — разборки устраивать — если в феврале отказы посыпятся» (Елизавета Федорова).

3. В налоговых не разнесены платежи налогоплательщиков, что чревато требованиями на оплату мифических долгов:

«А еще, а еще (голосом ябеды) у них в ИФНС платежи не разнесены январские! И после того, как расчет приняли, задолженность появилась несуществующая» (Ольга Петухова).

Проверка декларации по НДС

По итогам 4 квартала 2018 года по НДС необходимо отчитаться до 25 января 2019 г.

Важно при отправке отчетности корректно её заполнить, не допустить ошибок в номерах и датах счетов-фактур, не ошибиться в ИНН/КПП контрагента, правильно указать сумму НДС.

Сформировала в 1С декларацию по НДС. Там есть кнопочка «Проверить контрагентов». Все эти годы ей пользовалась, после проверки исправляла технические ошибки — ИНН криво заведен или КПП не тот. Иногда не с первого раза, но с 3-5-10 раза проверка проходила. Сейчас уже неделю сижу, жму эту кнопку, а ответ один: «Не удалось произвести проверку. Сервис ФНС временно недоступен». Нет ли какого другого аналогичного этому сервиса? Я сама искала — не нашла. В Контур декларацию загрузила — там всё ОК, но он не проверяет мелкие технические ошибки. А без такой проверки боюсь декларацию сдавать. — Любовь Панчихина

Давайте разберем: каким образом можно проконтролировать правильность декларации?

Прежде всего, если у вас 1С, может быть ошибка в самом релизе. В этом квартале бухгалтеры уже столкнулись с проблемами в релизе, когда программа начала формировать нереальные счета-фактуры на аванс. Следовательно, следует обновиться до последнего релиза, обновить платформу.

Можно проверить через бесплатную программу «Налогоплательщик».

А как вы проверяете декларацию по НДС, расскажите?

Налоговиками установлены контрольные соотношения для декларации по НДС, по которым инспекторы проводят проверку. Налогоплательщики самостоятельно могут проверить декларацию по контрольным соотношениям. Контрольные соотношения можно найти в письме ФНС от 06.04.2017 г. № СД-4-3/6467@.

Требования по легализации базы

Инспекторы в ходе камералки при прибыли вызывают налогоплательщиков для рассмотрения вопроса по легализации налоговой базы.

Получила странное требование, камералят прибыль за 9 месяцев. Какого характера легализацию они хотят, интересно? Фирма небольшая, чистая оптовая торговля (перепродажи), доходы и расходы чистые. А за 9 месяцев прибыль нехилая по их масштабам — все показано/уплачено. Ладно б, убытки показали....

Не зарплатная ли комиссия, как думаете? Или у них очередной чес — авось кто поведется? — Tatyana Zoly

Подобные требования приходили уже коллегам и самый оптимальный вариант — представить налоговикам расшифровку доходов и расходов:

«У меня тоже запрос такого рода был, я подтвердила в последний день запрос и в последний 5 день созвонилась с налоговой. У них там аврал, и они сказали, чтобы мы прислали письмо с приложенными регистрами налоговыми по доходам и налогам. Отправила, вопросов не было» (Оксана Устиненкова);

Часто налоговикам хватает отправленных электронно постатейных расшифровок доходов и расходов, и необходимость вызова в инспекцию отпадает.

«Я в таких случаях предоставляя расшифровку по инету в конце пишу — прошу подтвердить необходимость явки... Потом перезваниваю исполнителю. В 90% случаев мне говорят — не приходите, этого достаточно» (Елена Компьюз).

А иногда подобными требования налоговики пытаются повысить собираемость налогов:

«У нас на таких встречах пытаются намекнуть, что раз можете сейчас платить немаленькие налоги, то давайте в следующий раз еще побольше» (Татьяна Тюленева).