Гороскоп про творчество в жизни бухгалтера: и не только в декларациях

28 января. Скажите, а чисто теоретически, елка может сама уйти? Ничего, выживем в отчетный период. В крайнем случае из ума. Прочитайте наш гороскоп с 28 января по 3 февраля 2019 года и держите мозг в тонусе.

Овен

Глаза открываешь — восемь, сходил на работу — среда, прилёг отдохнуть — осень, заварил себе чай — зима... Вот так и бежит теперь время для Овнов. Вы все свои сбережения потратите на путешествия. Маршрутка опять подорожает. Всё произойдёт значительно удачнее и интереснее, чем вы представляете. Вы можете рассчитывать на поддержку звёзд гороскопа во всех начинаниях. Родные люди также будут помогать с большим удовольствием. Возможно начало романтических отношений.

Телец

Звезды не понимают, как можно не любить тревогу. Она так помогает по жизни! Например, вам нужно в поликлинику к 11:00, вы всё успеваете, потому что встали сами без будильника в 4 утра. Вы повзрослели, так как боитесь стоматологов, не потому что больно, а потому что очень дорого. Напряжённая обстановка на работе не даст достичь гармонии с собой и отношения с окружающими будут складываться напряжённо. Если будете заняты полезным и интересным делом, то с эмоциями справиться будет гораздо проще. Вспомните про старых друзей, в недалеком будущем они вам пригодятся.

Близнецы

В отчетный период вы всё больше начнете понимать Шрека, который ушел от общества жить на болото. Ну, а самая крепкая семья у Близнецов в наше время — это с ипотекой. Как минимум до серебряной свадьбы доживете! Общение в неформальной обстановке принесет большие плоды. Вам удастся зарядить своим жизнелюбием и оптимизмом близких людей. Творческий подход в работе и размеренное душевное состояние окружающие оценят по достоинству. Даже те, кто смотрит свысока, не смогут устоять перед вашим обаянием.

Рак

Поколение, ходящее зимой без шапок, выросло. И произвело на свет поколение, ходящее зимой в шапках, но без носков и с подкатанными джинсами. Дайте детям больше свободы, хотя бы в манере одеваться! Знайте, сейчас даже покурить полезней, чем сосиски. Неделя не принесёт больших успехов, делать что-то заблаговременно вам будет просто лень. Стоит хорошо отдохнуть, провести время с друзьями. Постарайтесь на ходу не менять планы, лучше спокойно обдумайте события прошлой жизни, понаблюдайте, что происходит сейчас. Денежные поступления и неожиданные подарки поднимут вам настроение.

Лев

Три вопроса, после которых хочется ударить:

1. Когда свадьба?

2. Работаешь по специальности?

3. Вам подсказать что-нибудь?

Вашим родственникам будет казаться, что на все вопросы ответить сможете только вы. Будет нелегко соответствовать таким пожеланиям, но вы, несомненно, справитесь. Оставайтесь уверены в своих силах, доверяйте интуиции, не отказывайтесь от планов, хоть и не всё сразу у вас получится.

Дева

Вы любите спрашивать у детей о том, кем они хотят стать, когда вырастут, потому что вы сами всё ещё ищете годные идейки. У вас на работе какой-то дурдом. И не просто какой-то... А лучший в городе! Обсуждайте рабочие вопросы почаще. Чужие идеи и знания вам могут пригодиться, высока вероятность начала плодотворного сотрудничества. У вас появится возможность исправить старые ошибки, но не переваливайте эту ношу на чужие плечи, даже если вам очень захочется, чтобы все проблемы решил кто-то другой. Ознакомьтесь со статьей «Как выбрать банковскую карту для ребенка ».

Весы

Весам должны на работе давать премию за то, что они в понедельник никого не перестреляли и сами под конец дня не застрелились. Если вы подарите начальству фитнес-браслет, оно будет знать, что до налоговой 355 шагов, и не позволит вам долго ходить по магазинам в рабочее время. Удастся сделать много полезного, как для окружающих, так и для себя. Вы добьетесь успеха там, где даже мечтать не могли. Прекрасно, что вы подходите к любому делу творчески, это помогает вам по жизни. Ждите свиданий, запрограммируйте себя на положительные эмоции, и быстро найдутся люди, желающие узнать вас получше.

Скорпион

Дорогие проблемы, дайте, пожалуйста, Скорпионам небольшой перерыв. Они же всё равно ваши главные постоянные клиенты. Не смотрите фильмы, а то будет тошнить от реальности. Скорпионы обнаружат у себя таланты, о которых даже не знали. Побольше общайтесь с единомышленниками, находите время для творчества (не только в декларации по налогу на прибыль). Начало февраля — благоприятное время для учебы. Запишитесь на семинар или на курсы повышения квалификации. Помните, все трудности практического характера преодолимы. Налог на прибыль в 2019 году: новый список того, что не облагается уже на «Клерке».

Стрелец

Вы обнаружите у своего телефона одно очень гадостное свойство: даже когда он выключен, и аккумулятор разряжен, он найдет в себе силы включить будильник в выходной день. Если вы подарите ребенку игрушечный набор доктора, то у кота начнется новая жизнь с трудноизлечимыми болезнями. Наступило время для ответственной и сложной работы. Смело принимайте важные решения, меняйте кардинально жизнь. Если вы склонны всё откладывать на потом, сейчас не сидите сложа руки — действуйте. Вы способны сдвинуть проект с мертвой точки, даже если вы не верите в себя.

Козерог

Жаждите новых приобретений? Запомните, автомобиль — это не роскошь. Это очередной член семьи, которого нужно кормить, переобувать по сезонам и одевать. Быстрее выходных у вас закончатся только деньги. Если вы привыкли к легкой жизни, начало недели может вам не понравится. Мысли о серьёзных разговорах с большими людьми не оставят вас в покое. Только не падайте духом: грамотно составленная отчетность вас не подведет. Вы многому научитесь, получите полезный опыт, при правильном подходе всё сложится отлично.

Водолей

Скажите спасибо, что сайт ВКонтакте появился в 2006, а не в 2000 году. У вас хотя бы было детство. А встречу одноклассников, скорее всего, придется организовать на яхте двоечника Леши. Очень плодотворная неделя. Вам удастся быстро справится даже с очень сложной работой, вас ждут нестандартные задачи, решать которые будете с удовольствием. Объединитесь с друзьями для достижения общих целей, обменяйтесь опытом. Договориться о совместной деятельности будет очень просто. Позитивные тенденции вас ждут и в личных отношениях. Конфликты обойдут стороной, общение принесет радость.

Рыбы