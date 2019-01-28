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Хорошие новости про исправление ошибок по налогу на прибыль

Верховный суд выпустил очень важное определение, которое поможет при обнаружении ошибок в расчете налога не привлекать лишнее внимание налоговиков.

Сложно найти практикующего бухгалтера, который не сдавал уточненные декларации по налогу на прибыль. Причины бывают разные, но, в основном, это отражение в учете неверно оформленных первичных документов или получение от контрагента документов, относящихся к прошлым налоговым периодам. Т.е. все связано с несвоевременным отражением в налоговом учете расходов при расчете налога на прибыль.

Налоговые органы с недоверием относятся к уточненным декларациям, особенно если в них отражена сумма налога к уменьшению. Требуют пояснений, проводят камеральные проверки, а в отдельных случаях уточненная декларация может дать повод к проведению выездной налоговой проверки.

В связи с этим лучшим выходом является не сдача уточненной декларации, а исправление ошибки в периоде ее обнаружения. Но налоговые органы считают, что в силу положений статьи 272 Налогового кодекса расходы, произведенные налогоплательщиком, должны быть учтены в целях исчисления налога на прибыль в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. В случае обнаружения факта исправления ошибки в налоговом учете в периоде ее обнаружения, а не посредством сдачи уточненной декларации, налоговые органы не принимают расходы, отраженные налогоплательщиком, и производят начисление дополнительного налога на прибыль. В большинстве случаев суды поддерживали выводы налоговых органов.

Будем надеяться, что судебная практика в данном вопросе измениться в пользу налогоплательщиков в связи с Определением ВС РФ от 21.01.2019 года № 308-КГ18-14911 по делу № А32-37022/2017.

В данном деле рассмотрен вопрос о правомерности включения в расходы затрат в качестве убытков прошлых налоговых периодов, выявленных в текущем (отчетном) налоговом периоде, т.е. исправление ошибки в периоде обнаружения. Общая сумма налога на прибыль и штрафных санкций составила 1 954 550 руб.

Налогоплательщик обратился в суд, но суды трех инстанций поддержали решение налогового органа. Отклоняя доводы налогоплательщика о наличии у него согласно пункту 1 статьи 54 НК права на исправление ошибок, допущенных при исчислении налога на прибыль за предыдущие периоды, в периоде их выявления, суды отметили, что данная норма может применяться только в тех ситуациях, когда период совершения ошибки (искажения) определить невозможно.

Но Верховный Суд принял сторону налогоплательщика. Суд указал, что начиная с 01.01.2009, в абзаце третьем пункта 1 статьи 54 НК РФ закреплено право налогоплательщика произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором ошибки (искажения) были выявлены, если допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

Смысл данного положения состоит в том, что ошибка (искажение) в определении налоговой базы и суммы налога, приведшая к излишней уплате налога, не имеет негативных последствий для казны. Соответственно, исправление такой ошибки (искажения) не посредством подачи уточненной декларации за предыдущий налоговый период, а посредством отражения исправленных сведений в текущей налоговой декларации признается допустимым. При этом предполагается, что к моменту исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек установленный статьей 78 Налогового кодекса трехлетний срок возврата (зачета) переплаты, учитывая, что лишь в течение указанного срока налогоплательщик вправе распоряжаться соответствующей суммой излишне уплаченного в бюджет налога

Таким образом, вопреки выводам судов, положения абзаца третьего части 1 статьи 54 НК о перерасчете налоговой базы в период выявления ошибки (искажения) имеют самостоятельное значение и предоставляет налогоплательщику право отразить расходы предыдущих налоговых периодов в текущем налоговом периоде, если ошибки привели к излишней уплате налога в конкретном (определимом) предыдущем периоде.

Рекомендация:

Использование в работе данного Определения позволит бухгалтеру законно снять «головную боль» при выявлении ошибок при расчете налога на прибыль за прошлые налоговые периоды. Нет необходимости сдавать уточненные декларации и привлекать внимание налоговых органов.

Исправление ошибки в периоде обнаружения возможно как при уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль, так и при увеличении. Ведь главное, как сказал ВС РФ, что это не имеет негативных последствий для казны, ну и, конечно, не следует забывать про трехлетний период для возврата (зачета) переплаты.

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