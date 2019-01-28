Пояснения к декларации по НДС: план действий бухгалтера

Главное налоговое ведомство страны выпустило информационное письмо – своеобразную памятку для налогоплательщиков, как тем действовать, в случае если инспекция выявила в декларациях по НДС и журналах учета счетов-фактур расхождения и потребовала пояснений. Изучим содержание Письма ФНС России от 03.12.2018 № ЕД-4‑15/23367@ подробнее.

Налоговый орган в ходе «камералки» декларации по НДС, поданной налогоплательщиком, может обнаружить, что содержащиеся в ней сведения об операциях противоречат (не соответствуют) сведениям об этих операциях в декларации по НДС, поданной контрагентом налогоплательщика, или в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур. Руководствуясь положениями п. 3 ст. 88 НК РФ, в такой ситуации инспекция обязана направить налогоплательщику требование о представлении пояснений.

Требование направляется в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (ЭДО) вместе с перечнем операций, отраженных налогоплательщиком в соответствующем разделе налоговой декларации, по которым установлены расхождения. По каждой записи при этом налоговики укажут (справочно) код возможной ошибки.

Коды ошибок (их девять) перечислены ФНС в рассматриваемом письме – см. таблицу:

Код возможной ошибки Расшифровка кода 1 Либо‑либо: – запись об операции отсутствует в декларации контрагента по НДС; – контрагент не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период; – контрагент представил налоговую декларацию с нулевыми показателями; – допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счете-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом 2 Не соответствуют друг другу данные об операции в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» к разделу 8) и разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» к разделу 9) (например, при принятии к вычету суммы «авансового» НДС) 3 Не соответствуют друг другу данные об операции в разделе 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделе 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» (например, при отражении посреднических операций) 4 Возможно, допущена ошибка в какой‑либо графе (номер графы с предполагаемой ошибкой приводится в скобках) 5 В разделах 8 – 12 не указана дата счета-фактуры или указанная дата превышает отчетный период, за который представлена декларация по НДС 6 В разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» к разделу 8) заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет 7 В разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги покупок» к разделу 8) заявлен вычет по НДС на основании счета-фактуры, составленного до даты государственной регистрации 8 В разделах 8 – 12 некорректно указан код вида операции* 9 Допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложение 1 «Сведения из дополнительных листов книги продаж» к разделу 9), а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, отраженную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию

* См. Приказ ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@.

А теперь пробежимся по плану действий для налогоплательщика, получившего такое требование от налогового органа.

Шаг первый: передаем квитанцию о приеме требования

Для начала нужно передать налоговому органу (тем же способом, то есть по ТКС через оператора ЭДО) квитанцию о приеме требования (пп. 1 п. 1, п. 14 приложения к). На реализацию данного мероприятия отведенодней со дня отправки налогоплательщику налоговым органом документа. Это положение корреспондирует с, причем (в силу) речь идет о рабочих днях.

Шаг второй: изучаем «забракованные» налоговиками операции

Затем, изучив записи, указанные в требовании, нужно проверить правильность заполнения налоговой декларации, сверить запись, отраженную в налоговой декларации, со счетом-фактурой, обращая внимание на корректность заполнения реквизитов записей, по которым установлены расхождения: даты, номера, суммовые показатели, правильность расчета суммы НДС в зависимости от налоговой ставки и стоимости покупок (продаж).

Особо тщательно следует проверить вычет по частям и общую сумму НДС, принятую к вычету, по всем записям такого счета-фактуры, в том числе с учетом предыдущих налоговых периодов.

Шаг третий: «уточненка» или пояснения

Найдена ошибка

Не исключено, что в ходе проверки найдется ошибка. Причем если таковая уменьшила НДС к уплате, необходимо сдать уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями.

Обратите внимание: согласно Письму ФНС России от 21.02.2018 № СА-4-9/3514@ направление в адрес налогоплательщика требования о предоставлении пояснений по выявленным в налоговой декларации ошибкам, по противоречиям между сведениями, содержащимися в представленных документах, по выявленным несоответствиям сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у налогового органа, до составления акта налоговой проверки не свидетельствует об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога. В этой связи в случае представления уточненной налоговой декларации после направления в адрес налогоплательщика требования о предоставлении пояснений, при условии что до подачи «уточненки» он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени, он не привлекается к ответственности за данное правонарушение (см. также Письмо ФНС России от 20.08.2018 № АС-4-15/16075).

Если ошибка в налоговой декларации не повлияла на сумму НДС, в инспекцию представляют пояснения с указанием корректных данных. Вместе с тем ФНС рекомендует и в такой ситуации подать «уточненку». Лишь рекомендует (не обязывает), поскольку в случае обнаружения налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, то налогоплательщик не обязан представлять в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном ст. 81 НК РФ (Письмо ФНС России от 23.10.2017 № ЕД-4-15/21345@).

Заметим, в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 88 НК РФ пояснения к декларации по НДС представляются в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО по формату, установленному Приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@. При представлении указанных пояснений на бумажном носителе такие пояснения не считаются представленными.

Ошибки нет

Ну и, наконец, если после проверки корректности заполнения налоговой декларации ошибки не выявлены, об этом необходимо уведомить налоговый орган путем представления пояснений.

Кстати, пояснения либо уточненная налоговая декларация представляются в налоговый орган в течение пяти дней с даты получения требования (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Заметим также, что при представлении пояснений в адрес налогового органа у налогоплательщика есть право дополнительно представить документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию (п. 4 ст. 88 НК РФ).

Молчание на требование пояснений по НДС до добра не доведет

Если налогоплательщик не передал квитанцию налоговому органу в течение обозначенного срока (шесть рабочих дней), спустярабочих дней после этого в отношении налогоплательщика может быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету в соответствии с(см. также Письмо ФНС России от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395 ).

Кроме того, в случае неисполнения установленной п. 5.1 ст. 23 НК РФ обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения документов в электронной форме в течение десяти дней может быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету в соответствии с п. 1.1 ст. 76 НК РФ.