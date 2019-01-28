Новая Россия – ипотечная

Российский предприниматель Сергей Васильев про тенденцию: ввод жилья уменьшился, а ипотека выросла.

Из экономических новостей ушедшего года интересны две взаимно противоположные тенденции на строительном рынке.

Объем выдачи ипотеки вырос в 2018-м в 1.5 раза по отношению к 2017 году и составил около 3 трл. рублей.

Ввод жилья в России в 2018-м сократился по сравнению с 2017-м на 4.9% и составил 75.3 млн кв. м. Сильнее всего снизилось многоквартирное домостроение — на 7.4%, введено 42.8 млн кв м.

По итогу получилась интересная картинка — ввод жилья уменьшился, а ипотека выросла.

Это означает, что при таких темпах роста ипотеки (на 50% в год), доля продаж «ипотечных» квартир в новостройках должна была сильно вырасти.

Не претендуя на точность расчетов, можно уже сейчас примерно прикинуть долю «ипотечных» сделок от общей доли сделок на первичном рынке.

Суммарно в 2018-м было выдано ипотечных кредитов на сумму около 3 трл. рублей. При этом по статистике от «Дом.рф», доля выдаваемых кредитов на перекредитовку старых кредитов составила около 10-13%. Таким образом получаем, что на покупку новых квартир было направлено около 2.61 трл ипотечных денег.

Далее.

Согласно статистике Минстроя средняя стоимость 1 кв. м. жилья в России на конец 2018-го года — 38 тыс руб за кв. метр.

Поделив одно на другое, получаем, что за счет «ипотечных» денег было выкуплено около 68.7 млн кв метров жилья.

Это означает, что за счет ипотеки были выкуплено почти 100% вновь возведенных многоквартирных домов (42.8 млн. м.) и большая часть индивидуальных домостроений (32.5 млн кв. м.).

Понятно, что точность такой прикидки приблизительная, т.к. цена недвижимости в Москве и Московской области сильно больше, чем 38 тыс. руб. (от среднероссийской), но все-таки общая картинка уже видна.

В 2018 Россия впервые в пост-советской истории перешла на модель, когда вновь возводимое жилье на 90-100% продается за счет ипотечных денег.

Вводимые с июля этого (2019) года новые правила финансирования нового строительства, через эскро-счета девелоперов в банках, еще более зацементируют эту тенденцию.

В последующие годы рост объемов нового строительства будет теперь обуславливаться исключительно ставками, сроками и иными условиями ипотечных кредитов.

Новая жизнь. Ипотечная Россия...