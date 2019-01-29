Бухгалтерский ликбез: начинающему бухгалтеру и директору

Начинаем серию постов, посвященных бухгалтерской терминологии. Сегодня Алексей Иванов в своем Телеграм-канале разбирает понятие активов.

Если смотреть на бухучет глазами тети Маши , то активы – это имущество компании. На самом деле, у любой сложной проблемы есть легкое неправильное решение. И это тот самый случай. Активы – это ресурсы, контроль за которыми компания получила в результате прошлых событий, способные приносить ей экономические выгоды. Звучит сложно? Сейчас переведу.

Активы и имущество компании часто совпадают. Но так происходит не всегда. Ключевая характеристика имущества – право собственности ⚖️.

Для активов главное – способность приносить компании экономические выгоды 💵.

Пример 1.

У вас есть старый гнилой сарай в лесной глуши. Пользы от него никакой: даже на дрова уже не разобрать, не то что хранить в нем что-то. При этом право собственности зафиксировано в «зеленке». Это имущество, но не актив.

Пример 2.

Вы взяли в аренду торговый центр, который сдаете в субаренду владельцам магазинчиков. Право собственности на торговый центр осталось у его владельца, но вы получаете экономические выгоды от наличия контроля. Пока действует договор аренды, торговый центр – ваш актив, но не имущество.

Как видите, наличие имущества для компании не всегда полезно. Гораздо важнее иметь активы. Чего вам и желаю!

В бухучете активы подразделяются на внеоборотные (ВОА, Non-current Assets) и оборотные (ОА, Current Assets). Первые используются больше года, вторые обычно за год полностью потребляются. Это достаточно условное разделение, но тете Маше его хватает – она очень любит четкие количественные рамки. С ними отпадает необходимость думать и самостоятельно принимать решения 🤦‍♂️. Сущностно же разграничение между ВОА и ОА основано на двух признаках. 1. Разный характер включения в себестоимость продукта. ВОА – средства труда, с помощью которых производится конечный продукт бизнеса: продукция, товары, работы или услуги. ВОА используются для производства многих единиц продукта, поэтому их стоимость "размазывается" на себестоимость этих единиц. Механизм такого «размазывания» называется амортизацией, ему я посвящу отдельный пост. ОА – предметы труда, из которых производят конечный продукт. Стоимость ОА полностью включаются в его себестоимость. Пример: Вы владеете лесопилкой. Покупаете бревна и распиливаете их на доски. Пила – ВОА. Бревна – ОА. 2. Разный уровень ликвидности. Ликвидность характеризует скорость продажи актива. Чем быстрее его можно продать по рыночной цене, тем он более ликвиден. Наиболее ликвидны деньги. Наименее ликвидны незаконченные нематериальные активы. Но это средняя температура по палате. В каждом конкретном случае ликвидность нужно оценивать отдельно. Пример: У вас есть земельный участок в селе Кукуево Мухозасиженского района Дальнечерноземной губернии и вексель Сбербанка со сроком погашения через месяц. Участок вы будете продавать лет -надцать или быстро сольете за копейки, а вексель обналичите через месяц или сегодня с маленькой скидкой. Участок – ВОА, вексель – ОА. К ВОА обычно относят: 👉 Основные средства 👉 Нематериальные активы 👉 Вложения во внеоборотные активы 👉 Долгосрочные финансовые вложения К ОА: 👉 Запасы 👉 Дебиторскую задолженность 👉 Краткосрочные финансовые вложения 👉 Денежные средства и эквиваленты