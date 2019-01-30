Декларация по земельному налогу за 2018 год: на что обратить внимание

1 февраля – срок сдачи декларации по земельному налогу. Отчитаться за 2018 год налогоплательщики должны по новой форме. Наша статья поможет вам разобраться с новой отчетной формой.
Кто сдает декларацию по земельному налогу
Таким образом, отчитаться по налогу за 2018 год нужно не позднее 1 февраля 2019 года.
Как представить декларацию по земельному налогу
Однако если компания имеет в собственности несколько участков, то порядок сдачи декларации следующий.
Если земельные участки находятся на территориях нескольких муниципальных образований и в ведении одной ИФНС, то представляется одна декларация с заполнением разделов декларации по соответствующим кодам ОКТМО. При этом на каждый из участков заполняется отдельный раздел 2.
Если участки находятся в ведении разных ИФНС, то можно представить декларацию по всем участкам в одну из них, уведомив другие инспекции в произвольной письменной форме.
Если наделы расположены в разных муниципалитетах и подконтрольны одной ИФНС, то сдать нужно одну декларацию. При этом на каждый участок заполняется отдельный раздел 2 с указанием соответствующего кода ОКТМО.
Если муниципалитеты, где находятся участки, курируют несколько инспекций, то декларации подаются в каждую из них.
Крупнейшие налогоплательщики представляют декларации в налоговый орган по месту учета в качестве таковых.
Декларацию по земельному налогу за 2018 год нужно сдать по обновленной форме
Среди изменений:
- теперь бланк учитывает изменение кадастровой стоимости земельного надела, которое произошло из-за изменения либо его площади, либо вида использования, или иных характеристик;
- появилась возможность рассчитать платеж, когда участок был отведен под жилищное строительство, но долго простаивал, из-за чего увеличился повышающий коэффициент;
- коды категорий земель, которые должны быть точно указаны при заполнении бланка, актуализированы.
Как заполнить декларацию по земельному налогу
- титульного листа;
- раздела 1 «Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет»;
- раздела 2 «Расчет налоговой базы и суммы земельного налога».
Раздел 2 заполняется по каждому земельному участку (доле земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования (городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), доле в праве на земельный участок), принадлежащему на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования организации. В связи с этим декларация может включать несколько разделов 2, так как раздел 2 декларации заполняется отдельно по каждому земельному участку с соответствующими кодами ОКТМО и КБК.
Декларация формируется в отношении сумм земельного налога, подлежащих уплате в бюджет по соответствующему ОКТМО муниципального образования. При этом в декларации, представляемой в налоговый орган, указываются суммы земельного налога, коды ОКТМО которых соответствуют территориям муниципальных образований.
Как проверить декларацию по земельному налогу
Логические формулы пригодятся для самопроверки при заполнении обновленного отчета.
Как отражается КПП в декларации по земельному налогу, представляемой крупнейшими налогоплательщиками
Порядок заполнения декларации по земельному налогу утвержден Приказом ФНС РФ от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.
В соответствии с п. 3.2 Порядка при заполнении титульного листа декларации для крупнейших налогоплательщиков ИНН и КПП по месту нахождения организации указываются согласно свидетельству о ее постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения (5-й и 6-й разряды КПП – 01).
КПП по месту нахождения обособленного подразделения российской организации указывается согласно уведомлению о постановке на налоговый учет юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения.
Ответственность
Максимальный штраф – 30 процентов налога, не уплаченного в срок по опоздавшей декларации.
Если же компания не вовремя уплатила налог либо нарушила срок сдачи нулевой декларации, то штраф будет взыскиваться в минимальном размере – 1 тыс. рублей.
Кроме того, должностные лица организации могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей на основании ст. 15.5 КоАП РФ.