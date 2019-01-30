Как зарегистрироваться в приложении «Мой налог» для самозанятых

Инструкция для тех, кто собирается перейти на новый налоговый режим и платить налог на профессиональный доход.

В октябре 2018 года Госдума приняла специальный налоговый режим для самозанятых предпринимателей. По закону самозанятые граждане освобождены от пенсионных и страховых взносов, а налоговая ставка для них составит 4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого будет выгоднее тем, кто работает в статусе ИП без наёмных работников и имеет доход ниже 2,4 млн в год. Например, репетиторам, таксистам или рантье.

Ниже — пошаговая инструкция, как зарегистрироваться самозанятым.

Скачать приложение

Чтобы стимулировать людей переходить на новый режим, ФНС разработала специальное приложение, через которое можно зарегистрироваться самостоятельно, — «Мой налог». Скачать его можно в App Store

Пока специальный налоговый режим и само приложение работают в качестве эксперимента. Согласно закону, «Мой налог» работает на мобильных телефонах, смартфонах, компьютерах и планшетах, подключённых к интернету. При этом не упоминается, сможет ли приложение работать с любым ПО.

Пройти верификацию

Чтобы начать работать, нужно подтвердить свою личность одним из двух способов: через личный кабинет налогоплательщика или ввести паспортные данные вручную.

При регистрации через личный кабинет налогоплательщика система попросит ввести ИНН и пароль. Чтобы войти в приложение таким способом, понадобится уже иметь учётную запись на сайте nalog.ru или «Госуслуги».

Если проходить регистрацию с помощью паспортных данных, приложение попросит ввести номер телефона и вышлет код безопасности, а затем предложит выбрать регион, в котором вы работаете.

Пока налоговый режим в качестве эксперимента ввели в четырёх регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан. Однако верифицироваться в приложении может человек с регистрацией в любом другом городе.

Далее приложению нужно предоставить паспорт с фотографией. «Мой налог» отсканирует документ, чтобы подтвердить личность.

После этого «Мой налог» попросит сверить паспортные данные с распознанными. Если будет найдена ошибка, потребуется снова распознать документ. Если данные введены корректно, нужно нажать «Подтвердить».

Далее приложение попросит сфотографироваться — лицо должно быть хорошо видно. Это последний шаг в регистрации, после нужно подтвердить заявление о постановке на учёт или отказаться.

Выбрать вид деятельности

Далее нужно выбрать вид деятельности — в приложении 105 вариантов. Важно: в отличие от режима ИП, самозанятые могут выбрать лишь один вид деятельности. Как в этом случае поступать людям, у которых одновременно несколько видов работы (например, сдача квартиры и подработка аниматором), пока неизвестно.

После этого приложением можно пользоваться и самостоятельно фиксировать оплаты. Для этого нужно нажать на кнопку «Новая продажа», вписать стоимость и название услуги, указать дату и статус отправителя — физическое или юридическое лицо, — а также его номер телефона или электронный адрес. Электронный чек придёт клиенту на электронную почту или по SMS.

Если клиент захочет вернуть деньги, то в приложении можно скорректировать чек, и тогда сумма налога уменьшится.

Пока в приложении нет синхронизации с основными системами оплаты, например «Робокассой». Виртуальные счета самозанятые выписывают вручную.

Бонусом зарегистрировавшиеся в системе получают виртуальные 10 тысяч рублей, которыми можно оплатить налоги.

Читайте продолжение в источнике vc.ru.