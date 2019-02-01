Тайна разрыва по НДС: неужели открыли?

В сети появилась информация, что с конца января в России заработал сервис по выявлению поставщиков, имеющих налоговые разрывы, который позволяет компаниям проверять своих контрагентов.
Вот о чем это:
Заработал ресурс о выявлении поставщиков с разрывами по НДС.
Там можно проверить контрагента по ИНН, нет ли в его операциях признаков налогового разрыва.
Этот ресурс запустила Ассоциация добросовестных участников рынка агропромышленного комплекса, он охватывает компании сельскохозяйственного сектора, которые согласились раскрыть часть данных, составляющих налоговую тайну.
В нем открыто информируют участников о лицах, по операциям с которыми по данным ПК АСК «НДС-2» выявлен признак несформированного источника применения вычета по НДС «налогового «разрыва».
Хочу отметить, что информация для размещения в этот ресурс представляется не налоговой службой, а самими участниками рынка.
Налоговики направляют компаниям информационные письма, в которых сообщают о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника применения вычета по НДС по цепочке операций с участием контрагента налогоплательщика.
Затем, на основе массива этих писем Ассоциация самостоятельно формирует сводную информацию о наличии «разрывов».
В данный момент ресурс работает в тестовом режиме. Доступ к нему осуществляется за плату и составляет — 10 000 рублей в год.
Использовать или нет данный ресурс, дело ваше. От себя скажу, к налоговикам этот ресурс не имеет никакого отношения.
О том, как получить доступ к ресурсу ПК АСК «НДС-2», налоговики написали еще в октябре 2018 года.
Вот официальный ответ ФНС России.
Источник: канал «Мытарь»