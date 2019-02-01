Получите штраф в 700 тысяч: годовая отчетность и собрание участников ООО

Cтарое и всеми забытое требование закона.

Кажется, все, особенно, бухгалтеры, знают, что годовая отчетность ООО должна быть утверждена на общем собрании участников общества.

В соответствии со ст. 34 ФЗ от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Но многие общества, особенно, небольшие, игнорируют данное требование закона и не проводят общее собрание вообще или не соблюдают установленный срок.

Руководители думают, что ответственность за не проведение общего собрания, установленная ст. 15.23.1 КоАП РФ, относится только к акционерным обществам.

Действительно, первые десять пунктов этой статьи описывают требования и ответственность акционерных обществ и паевых инвестиционных фондов, но часть 11 этой статьи относится к обществам с ограниченной ответственностью и действует с 2009 года.

Ст. 15.23.1.ч.11. Незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухтысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей.

Т.е., если общество не проведет годовое собрание до 30 апреля или сделает это с нарушениями, ему грозит штраф до 700 тыс. руб. Доказывать невиновность очень трудно,Судья назначит штраф, если установит, что компания выполнила объективную сторону правонарушения. Например, провела общее собрание позже установленного срока или не направила уведомление одному из участников о месте и времени собрания.

Привлечь к ответственности могут само общество, его директора, членов совета директоров или ревизионной комиссии. За одно нарушение могут наказать сразу двух виновных лиц — директора и общество. При этом суды считают, что у общества всегда есть реальная возможность соблюсти правила, которые оно нарушило.

Важно: привлечь к ответственности могут не только за нарушения при проведении годового собрания участников, но и за нарушения, допущенные при проведении внеочередного общего собрания участников.

Чаще всего нарушение выявляется по жалобам самих участников, владеющих минимальными долями в обществе (миноритарных), которые считают что их права нарушены. Также эти нарушения выявляются, когда начинаются «разборки» между участниками общества и в результате страдают сами участники и общество.

В зоне риска оказываются общества, в которых несколько участников и между ними имеются разногласия. Обиженные и бывшие участники общества также могут сообщить в надзорные органы о нарушениях, при проведении общих собраний.

Что делать

Проще провести общее собрание, чем оспорить штраф.

Если есть решение, обжалуйте, докажите, что в действиях общества или директора нет состава правонарушения, укажите, что деяние малозначительное.

Заявите, что истек срок давности. Если с момента нарушения закона прошел один год, привлекать общество к ответственности нельзя.

Если суд все-таки назначил штраф, его можно снизить. Суд вправе уменьшить сумму до половины от минимального штрафа за нарушение.

Если общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, ходатайствуйте о замене штрафа на предупреждение. Это можно сделать, если нарушение произошло впервые