Самые частые вопросы по «1С: Бухгалтерия» этой недели

Ответы на вопросы, которые связаны с работой в системе «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 дал эксперт компании «Первый Бит».

1. Как в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 корректно ввести остатки на начало?

Для ввода остатков в программе следует перейти в: «Главное» — «Начало работы» — «Помощник ввода остатков».

Корректный ввод начинается с установки даты. Если начало работы приходится на 1 число месяца, указать нужно последний день предыдущего месяца.

Чтобы ввести остатки, необходимо выбрать нужный счет из предложенного программой списка. Далее необходимо перейти к заполнению реквизитов шапки документа:

дата во вновь созданном документе устанавливается равной дате ввода остатков, которая была указана ранее в разделе «Помощник ввода начальных остатков»;

номер будет присвоен при записи документа в соответствии с системным нумератором;

подразделение.

После этого необходимо перейти к заполнению реквизитов табличных частей. Нажатием кнопки «Добавить» на панели, либо клавишей Ins на клавиатуре, добавляется новая строка, в которой нужно заполнить реквизиты. Причем состав реквизитов зависит от установленных настроек, параметров учета системы и может отличаться.

Нажатием команд «Провести и закрыть» или «Провести» регистрируется добавление информации в систему. Таким образом, ввод начальных остатков материалов на складе завершен и остается проверить правильность отражения операций.

2. Что делать, если некорректно начисляется транспортный налог в связи с изменением повышающего коэффицента с 1.3 на 1.1 ?

Для корректного расчета транспортного налога необходимо зайти в: «Главное» — «Налоги и отчеты» — «Транспортный налог» — «Регистрация транспортных средств».

Затем добавить регистрацию транспортного средства с определенной даты с новым повышающим коэффицентом 1.1.

3. Как быть, если некорректно зачитывается авансовый платеж, оплаченный поставщику, не на нужное поступление товара?

Следует зайти в раздел «Покупки». Затем перейти в «Поступление (акты, накладные)», выбрать не автоматический зачет аванса, а необходимый для этого документ.

4. Чем отличается корректировочная счет-фактура от исправительной счет-фактуры поступления (реализации)?

Корректировочная счет-фактура выписывается при изменении условий договора и его цены согласованных с партнером.

В программе выбирается вид операции: «Корректировка по согласованию сторон». В результате формируется и распечатывается печатная форма универсального корректировочного документа или корректировочная счет-фактура.

Исправительная счет-фактура выписывается при следующих видах корректировки:

— при исправлении собственной ошибки — исправляем свою ошибку. В этом случае документ от поставщика не должен предоставляться.

— при исправлении в первичных документах — поставщик изменяет свои данные в цене, количестве. При данном исправлении, поставщиком предоставляется исправительный документ, а именно: исправленный универсальный передаточный документ или исправительная счет-фактура.

В системе выбирается вид операции: «Исправление собственной ошибки или исправление в первичных документах». Затем формируется печатная форма универсального передаточного документа с исправлениями или исправительная счет-фактура.

5. Автомобиль, принадлежащий компании, попал в аварию. Согласно договору страхования КАСКО, предприятие при наступлении страхового случая оплачивает сервисному центру франшизу в размере 30 000 рублей. Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить операции по франшизе?

В российское законодательство термин «франшиза» введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 234-ФЗ (п. 9 ст. 10):

«Франшиза — часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере.

В соответствии с условиями страхования франшиза может быть условной (страховщик освобождается от возмещения убытка, если его размер не превышает размер франшизы, однако возмещает его полностью в случае, если размер убытка превышает размер франшизы) и безусловной (размер страховой выплаты определяется как разница между размером убытка и размером франшизы).

Договором страхования могут быть предусмотрены иные виды франшизы.»

В данном случае франшиза — это фактически расходы на ремонт автомобиля. Расходы на ремонт основных средств учитывается при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль согласно статье 260 НК РФ. Для целей бухгалтерского учета данные расходы учитываются в составе прочих расходов согласно пункту 13 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н . Проводки:

Дебет счета учета затрат 26 44 Кредит 60 25423,72

— отражены затраты на ремонт;

Дебет 19.04 Кредит 60 4576,28

— учтена сумма НДС, выставленная сервисным центром;

Дебет 68.02 Кредит 19.04 4576,28

— сумма НДС принята к вычету.

6. Как настроить в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» редакции 3.0 запрет на изменение данных с определённой даты для всех пользователей?

Следует зайти в: «Администрирование» — «Настройки пользователей и прав» — «Даты запрета изменения данных». Потом нужно задать те настройки, которые интересуют. Если программа не дает изменить настройки, то, скорее всего, у вас недостаточно прав.