Субсидиарка в 35 млн руб. на директора: впечатляющие итоги года

В рамках процедуры банкротства арбитражному управляющему удалось убедить суд удовлетворить его заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на рекордную сумму — 35.748.593.679,77 рублей.

Ответчик был владельцем 71% уставного капитала и одновременно генеральным директором общества, признанного банкротом. В своем заявлении в качестве основания для санкции арбитражный управляющий назвал совершение директором сделок, целью которых было причинение имущественного вреда правам кредиторов должника.

В частности, суд признал убыточными множество таких сделок, как многочисленные взятые в банках кредиты, а также договора, которые заключались с целью обеспечении кредитных обязательств. В результате большая часть имущества общества-должника оказалась в залоге у банков, то есть оказалось под обременением. Как известно, залоговые кредиторы обладают особым статусом, в результате чего имущественные права остальных кредиторов были существенно ущемлены. По мнению суда, директор, совершая такие сделки, не мог не знать, что наложение на имущество общества обременений в итоге не лучшим образом сказывается на возможности производства расчетов с кредиторами.

Многие из сделок впоследствии были признаны недействительными. Данное обстоятельство суд учел как доказательство того, что действия директора при их заключении были недобросовестными, а основной целью их заключения было выведение денежных средств из активов должника.

Суд, вынося определение, размер субсидиарной ответственности приравнял в сумме, включенной в реестр требований кредиторов, а именно — 39.443.630 270,32 рублей. Но при этом учел тот факт, что конкурсная масса сформирована не до конца. А потому в резолютивной части есть оговорка: приостановить рассмотрение вопроса об установлении размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами по причине невозможности определения ее размера.

Это дело — яркая иллюстрация того, что законодательная норма по привлечению к субсидиарной ответственности действительно работает.

Из приведенной Интерфаксом статистики, основанной на данных Федресурса, касаемо привлечения руководителей фирм-банкротов к субсидиарной ответственности, вырисовывается следующая картина. Обнародованные цифры действительно впечатляют: по сравнению с 2017 годом, в 2018 году число привлеченных к ответственности руководителей выросло в 2,3 раза. В числовом выражении — это 2125 человек против 923. Если сравнивать с 2016 годом, то тогда их число равнялось только 506.

Безусловно, свою роль сыграло, в том числе, и Постановление пленума, принятое ВС РФ в конце 2017 года. Для судов этот документ стал чем-то вроде руководства к действию: если проанализировать судебные определения о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, почти во всех из них в мотивировочной части имеется ссылка на разъяснения, изложенные именно в этом Пленуме.

Арбитражные управляющие, видимо, также воодушевились итогами 2017 года и стали чаще пытаться привлечь к ответственности контролирующих лиц должника. Так, за прошлый год в общей сложности было подано 5107 соответствующих заявлений. И по 32-м % из них суды приняли положительное решение! По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 10%. В 2016 году процент удовлетворенных требований о привлечении к субсидиарной ответственности и вовсе был менее 16%.

Что касается размера ответственности, она также впечатляет: 330,3 миллиардов рублей. По сравнению с 2017 годом сумма возросла в 3 раза.

В вышеуказанных результатах не учтены данные из дел по банкротствам финансовых организаций. С банками все эти показатели увеличились бы в разы.

Порой формально действительно есть основания для привлечения директора предприятия к субсидиарной ответственности. Но нередко контролирующее лицо фирмы-банкрота становится заложником ситуации в целом и своей должности, в частности.