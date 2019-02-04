С 1 февраля 2019 ПФР стал больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды и прочие льготники проиндексировали с 1 февраля на 4,3 %.

С этой целью принято соответствующее Постановление Правительства от 24.01.2019 №32.

Напомним, в прошлом году индексация составила 2,5 %.

Кто имеет право на выплаты и на сколько выросли их доходы — расскажем.

Кому

В соответствии с действующим законодательством РФ гражданам из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, ПФР осуществляются ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Также ЕДВ предоставляется гражданам РФ из числа лиц:

удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя РФ либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);

членов семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);

удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы)

Граждане из числа получателей ЕДВ также имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг (НСУ).

НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя:

лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;

путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При этом льготник может выбрать, в каком виде получать НСУ — в натуральной форме или денежном эквиваленте. Для этого нужно подать соответствующее заявление.

Сколько

Таблица 1: НСУ





Натуральная форма



Стоимость до 01.02.19



Стоимость с 01.02.19



Прибавка



Лекарства



828,14



863,75



35,61



Путевка в санаторий



128,11



133,62



5,51



Проезд на электричке



118,94



124,05



5,11



ИТОГО



1075,19



1121,42



46,23

Таблица 2: ЕДВ инвалидам и ветеранам:





Категория



ЕДВ при сохранении полного НСУ до 01.02.19



ЕДВ при сохранении полного НСУ с 01.02.19



Прибавка



Инвалиды (I группа)



2551,79



2661,52



109,73



Инвалиды (II группа)



1515,05



1580,20



65,15



Инвалиды (III группа)



998,32



1041,25



42,93



Дети-инвалиды



1515,05



1580,20



65,15



Инвалиды войны;

участники ВОВ, ставшие инвалидами;

военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)



4105,27



4281,80



176,53



Участники ВОВ;

родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте



2810,14



2930,98



120,84



Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;



лица, работавшие в период ВОВ на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале ВОВ в портах других государств;



члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий;



члены семей погибших в ВОВ лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;



члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);



члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей



479,94



500,58



20,64



Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;



ветераны боевых действий



1775,07



1851,40



76,33



Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий)



4105,27



4281,80



176,53



Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны



2810,14



2930,98



120,84