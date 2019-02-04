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Не хочу умереть бухгалтером. Сонькины рассказы

Рассказываем об интересной книге писателя Татьяны Ворониной «НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ БУХГАЛТЕРОМ. Сонькины рассказы».

Много ли вы читали романов, где главная героиня — не детектив, не прокурор, не бизнесвумен, не куртизанка, не светская львица, а... бухгалтер?

Да-да, бухгалтер. Главная героиня романа Соня, наша современница и соотечественница, человек исключительно позитивный, искренний и душевный, проходит на наших глазах весь путь становления собственной личности. Мечтая, как многие девочки, стать актрисой, Соня в силу обстоятельств поступает в экономический ВУЗ и занимается планированием промышленности. А в девяностые становится бухгалтером, благодаря чему ей удается самой содержать семью в смутное время. Любая женщина, чье детство и юность пришлись на советские времена, узнает в Соньке если не себя, то свою знакомую.

Родившись в приличной семье и окончив институт, Соня, тем не менее, наломала немало дров, перекраивая свою судьбу. Но не пропала, а вырастила сына и с достоинством вышла из всех испытаний.

Эта книга — об умении дружить и умении любить, о благодарности и прощении. Другие действующие лица — окружение главной героини: люди, вырастившие и воспитавшие ее, друзья и недруги, любимые мужчины. Это строгий отец и необыкновенно мудрая мама, дед, безумно любивший внучку, две очень разные бабушки с яркими характерами, старший брат, жестко отучавший сестру ябедничать, чтоб из нее не выросла стукачка. Это прекрасные образы друзей, горячо любимых Сонькой и не раз подставлявших ей плечо. Это педагоги, как бездарные, так и талантливые, повлиявшие на ее становление.

Стиль изложения напоминает доверительную беседу, заинтересованный рассказ в кругу друзей. Присутствуют элементы педагогики и социальной психологии, юмора предостаточно.

Интересна история создания книги. Автор сама много лет проработала бухгалтером, писать всерьёз начала уже в зрелом возрасте, поняв, что ей есть, что сказать людям. Профессия главной героини, вынесенная в заглавие книги, выбрана, конечно же, не случайно, ведь автор хорошо знает ту среду, о которой пишет.

Книга Татьяны Ворониной — как «пояснительная записка» к жизни главной героини.

А в жизни нашей, как и в бухгалтерии, всегда присутствует баланс, в том числе между добром и злом. И сумма итоговая, как мы знаем, и в активе, и в пассиве баланса одна и та же.

Так что же даёт нам возможность иметь положительное сальдо наиболее важных для нашей жизни счетов? Бесконечное терпение, подвиги и жертвы, страдания, героические свершения, стальная воля и не менее стальной характер или что-то ещё?

Возможно, один из ответов на эти вопросы нашла в своей книге «НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ БУХГАЛТЕРОМ. Сонькины рассказы» Татьяна Воронина. Умение любить своих близких, принимать их такими, как есть, со всеми недостатками, — редкое качество, из-за отсутствия которого рухнуло немало альянсов. Сонькины ошибки и выводы из них заставят многих переосмыслить и свои поступки. Книга написана очень нежно, тонко, пронзительно и душевно.

Каждый человек — это целый мир. И если внимательно проследить за его жизнью, проанализировать поступки и их мотивы, заглянуть ему в душу, такая картина может открыться, что дух временами захватывать будет. А учитывая, что наша героиня «негероическая», т.е. живёт и действует в тех же обстоятельствах, с которыми сталкиваются миллионы наших соотечественниц, каждый читатель найдёт в её судьбе что-то из своей жизни.

Книгу Татьяны Ворониной «НЕ ХОЧУ УМЕРЕТЬ БУХГАЛТЕРОМ. Сонькины рассказы» можно приобрести в магазинах или заказать с доставкой в интернет-магазинах «Библио-Глобус», «Лабиринт», «Читай-город», «Московский дом книги» или в Издательстве «Спутник ». Цифровой вариант книги продаётся на сайте www.litres.ru.

Больше узнать об авторе можно на её личном сайте www.tatyanavoronina.ru.

Приятного чтения!

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