«Тинькофф инвестиции», акции и ИИС: история того, кто попытался

История того, кто это все попробовал, разместили на vc.ru.

«Вывод акций на счёт возможен теоретически, но мы это ещё не реализовали».

«Тинькофф инвестиции» пишут в базе знаний, что с индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) можно выводить акции. Когда я захотел закрыть ИИС и перевести акции с валютой на брокерский счёт, получил ответ, что это невозможно: «Мы ещё не успели реализовать». Эджайл по-русски.

В публичном доступе описание этого ограничения я не нашёл. Интересны формулировки вида: да, в базе знаний написано, что вывод акций возможен. Но «это чисто теоретически, а мы ещё не успели это реализовать».

Не только деньги, но и ценные бумаги можно выводить.

Даже про хак рассказывают: выведи акции на брокерский счёт, и если акциям три года, можно продать без 13% налога даже при вычете типа «Б»:

Вот такой вот эджайл и дух стартапа: если у нас чего-то нет, не будем явно («явно» = на лендингах, в базе знаний и так далее) писать, что у нас этого нет.

Напишем, что «можно», но при запросе будем говорить, что это было «теоретически». Если повезёт, успеем реализовать эту функциональность до того, как ей кто-то фактически захочет воспользоваться.

Аналогия

Если вы не знаете про ИИС и акции, приведу аналогию.

Представьте вымышленную ситуацию. Банк на сайте пишет: «Сделайте у нас долларовую карту, с неё можно снять доллары».

Вы заводите карточку, меняете рубли на доллары. Далее диалог:

— Хочу снять доллары с карты.

— Поменяйте доллары на рубли и снимите рубли.

— Но я хочу доллары.

— К сожалению, на текущий момент это не реализовано. Поэтому можно, только поменяв на рубли :-(

— Но у вас же в базе знаний написано, что можно снять доллары.

— Теоретически такое возможно, однако мы запустили доллары только два месяца назад, и процесс снятия долларов ещё в разработке. Когда можно будет, не знаем.

— Но написано же на лендинге и базе знаний, что можно снять доллары.

— Это теоретически, но пока нельзя.

— …

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