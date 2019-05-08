Новый сервис ФНС: вы проверили свою налоговую нагрузку и зарплату?

Недавно ФНС запустила электронный сервис с налоговым калькулятором, который позволяет компаниям на ОСНО сравнить свою налоговую нагрузку со среднеотраслевой.

Как это работает

Сервис прост в использовании. Калькулятор налоговой нагрузки является частью долгожданного и многострадального сервиса «Прозрачный бизнес»

Чтобы воспользоваться калькулятором, выберите интересующий вас налоговый период — c 2015 по 2017.

Затем необходимо выбрать вид деятельности из всплывающего перечня кодов ОКВЭД.

Кроме того, следует также выбрать из списка ваш регион.

Например, вот такие показатели выдает сервис по розничной торговле промтоварами в Москве:

Для сравнения показателей фактической налоговой нагрузки вашего предприятия со средними значениями в отрасли необходимо внести данные в налоговый калькулятор.

Указав фактические данные, вы узнаете, насколько и в какую сторону они отклоняются от среднеотраслевых.

По ссылке внизу страницы можно ознакомиться с размером средней зарплаты по отрасли в вашем регионе, чтобы соориентироваться, не мало ли вы платите своим сотрудникам.

Отзывы бухгалтеров

Бухгалтеры воспользовались сервисом и к своему удивлению обнаружили, что налоговая нагрузка их компаний больше средней по отрасли.

Обсуждение на эту тему инициировала одна из посетительниц нашего нового форума в топике «Вы сравнивали свои данные со статистическими?».

Решила оценить свои организации — не для оценки рисков налоговой проверки, а из любопытства. Результаты удивительные. Рентабельность и нагрузка по Налогу на прибыль у нас ожидаемо ниже средней (полиграфия, Москва), но вот что странно: средняя зп ниже, а нагрузка по НДС выше, причем втрое! Такие показатели возможны только при численности, меньшей чем наша в 4 раза (есть повод задуматься: неужели мы так не эффективно работаем, или заняли настолько невыгодную нишу...). Или если нагрузка по НДС рассчитывается «в целом по больнице», а среди наших «конкурентов» большинство — упрощенцы. Сравнила по другой организации (книжный опт, Москва, УСН; данные пришлось брать по оптовой торговле в целом): средняя рентабельность пониже нашей, но средняя зп — больше 90т.р.! Какова методика расчета опубликованных данных? Сравнивали ли вы себя с ними, что получается? — ananasik-s

Однако если при проверке налоговой нагрузки с помощью нового сервиса ФНС бухгалтеры наблюдают приятную глазу картину, то с проверкой зарплат все не так гладко.

Наши читатели полагают, что показатели в сервисе несколько оторваны от реальных.

Так, например, для торговых фирм в Москве зарплата составляет 97 тыс. рублей, для автодиспетчеров в Санкт-Петербурге — 58 тыс. рублей.

Как поясняют налоговики, размер зарплаты указан в сервисе по данным информационных ресурсов ФНС, содержащих сведения налоговой отчетности по форме 2-НДФЛ по организациям с численностью работников не менее 15 человек, отработавших 12 месяцев.