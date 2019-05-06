Расчет среднего заработка для отпускных: что учитывать

Учитываются ли при расчете среднего заработка для оплаты отпусков следующие выплаты:

средний заработок за время командировки, а также доплата до оклада в части превышения оклада над средним заработком в период командировки;

пособие по временной нетрудоспособности, а также доплата до средней заработной платы сверх этого пособия?

Средний заработок за время нахождения в командировке, пособие по временной нетрудоспособности, а также доплата до средней заработной платы сверх начисленного пособия не учитываются при расчете среднего заработка в период командировки. Что касается доплаты до оклада в части его превышения над средним заработком на период командировки, этот вопрос неоднозначный. По мнению чиновников, указанная доплата может быть учтена при расчете суммы отпускных при выполнении определенных условий.

Исходя из ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), предусмотренных Трудовым кодексом, устанавливается единый порядок ее исчисления, при котором учитываются все определенные системой оплаты труда виды выплат, применяемых у соответствующего работодателя, независимо от их источников. Примерный перечень таких выплат содержится в п. 2 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Этот перечень является открытым, и в нем не поименованы рассматриваемые в вопросе выплаты.

Согласно ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Пункт 3 Порядка исчисления средней заработной платы определяет, что при расчете среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и другие выплаты, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и пр.).

Выплаты за время командировки. Согласно пп. «а» п. 5 Порядка исчисления средней заработной платы при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются время, а также начисленные за это время суммы, если за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ, за исключением перерывов для кормления ребенка.

В силу ст. 167 ТК РФ при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка.

Делаем вывод: поскольку на период командировки за работником сохраняется средний заработок, на основании пп. «а» п. 5 Порядка исчисления средней заработной платы суммы среднего заработка исключаются из расчета среднего заработка для оплаты отпуска.

Что касается доплат, в Письме от 13.08.2015 № 141/В-608 чиновники Минтруда, рассмотрев вопрос о порядке применения положений об исчислении среднего заработка, пришли к выводу, что все время нахождения работника в служебной командировке, в том числе время привлечения его к работе в период командировки ввиду необходимости в выходные или праздничные дни, а также начисленные за это время суммы не учитываются при исчислении среднего заработка. Косвенно их вывод указывает на то, что доплаты до оклада в части превышения оклада над средним заработком в период командировки также не должны учитываться при расчете отпускных.

Однако годом позже это же ведомство выпустило другое письмо (от 03.08.2016 № 141/ООГ-7105), согласно которому в случае, если организация предусмотрела указанную доплату системой оплаты труда (отразив ее в трудовом договоре с работником), включает ее в фонд оплаты труда, а также учитывает при определении сумм страховых взносов в ФСС и ПФР, указанная доплата должна учитываться при расчете среднего заработка для оплаты отпуска.

Выплаты за период временной нетрудоспособности. Пункт 5 Порядка исчисления средней заработной платы предусматривает, что при исчислении среднего заработка из расчетного периода исключаются время, а также начисленные за это время суммы, еслиработник получал пособие по временной нетрудоспособности.

В силу этой нормы данное пособие, а также доплата до средней заработной платы сверх пособия по нетрудоспособности не должны учитываться при расчете среднего заработка для оплаты отпуска (Письмо Минтруда РФ от 03.08.2016 № 141/ООГ-7105).