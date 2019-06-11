Пилотный проект ФСС: важное для новых участников

В 2019 — 2020 годах к пилотному проекту ФСС присоединятся новые участники — соответствующие поправки предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1459. Какие документы и в какие сроки необходимо подать в ФСС? Должен ли ФСС выплатить пособие, если страхователь не представил оригинал больничного листа? Возможно или нет возмещение учреждению — участнику пилотного проекта ошибочно выплаченного пособия?

Дополнение перечня регионов, участвующих в реализации пилотного проекта

Полный перечень регионов — участников пилотного проекта приведен в Постановлении Правительства РФ от 21.04.2011 № 294. Постановлением Правительства РФ № 1459 предусмотрен поэтапный рост числа регионов, участвующих в реализации проекта «Прямые выплаты». Так, к проекту присоединяются:

Дата присоединения Регионы 1 января 2019 года Ингушетия, Марий Эл, Хакасия, Чечня, Чувашия, Камчатский край, Владимирская, Псковская и Смоленская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа 1 июля 2019 года Забайкальский край, Архангельская, Воронежская, Ивановская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская и Тульская области 1 января 2020 года Удмуртия, Коми, Саха (Якутия), Кировская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Тверская области и Ямало-Ненецкий автономный округ 1 июля 2020 года Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области

В соответствии с Положением о назначении и выплате пособий при реализации пилотного проекта при прямой выплате фондом пособий:

расчет и выплата работникам пособий производятся не работодателем, а ФСС. За свой счет работодатель оплачивает дополнительные выходные дни для ухода за ребенком-инвалидом, расходы на принятие мер

по предупреждению травматизма, а также выплачивает пособие на погребение. Эти суммы в дальнейшем возмещает территориальный орган ФСС. Вместе с этим, как и в общем случае, больничный лист за первые три дня нетрудоспособности оплачивается за счет работодателя;

уплата страховых взносов производится в полной сумме, в которой они начислены, без уменьшения на сумму расходов на выплату пособий. Данные о пособиях в форму 4ФСС и расчет по страховым взносам не включаются.

Документы, применяемые участниками пилотного проекта

Вначале работодателю надо получить от работников заявления и документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, и передать сведения в ФСС.

Формы документов, применяемых для выплаты страхового обеспечения в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта, утверждены Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578. В частности, этим приказом утверждены:

заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска);

опись заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий;

заявление о возмещении расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности;

извещение о представлении недостающих документов или сведений;

решение об отказе в назначении и выплате пособия по временной нетрудоспособности;

заявление о возмещении расходов на выплату социального пособия на погребение;

заявление о возмещении расходов на оплату дополнительных оплачиваемых выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

заявление о возмещении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению;

решение об отказе в рассмотрении документов (сведений);

справка-расчет о размере оплаты отпуска.

Перечень документов (их копий), которые нужно подать для получения работником пособия и иных выплат, зависит от вида пособия (выплаты):

Пособие (выплата) Документы (их копии) Пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности (ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 255ФЗ) 1. Заявление. 2. Листок нетрудоспособности. 3. Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если в течение расчетного периода работник трудился у других работодателей и такие справки не были ранее представлены) Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (п. 22 Порядка) 1. Заявление. 2. Справка из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности Единовременное пособие при рождении ребенка (п. 27,пп. «б», «в», «и», «к» п. 28 Порядка) 1. Заявление. 2. Справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГС, если ребенок рожден на территории РФ. 3. Копия свидетельства (другого документа), которое подтверждает факт рождения ребенка за рубежом. Документ должен быть построчно переведен и заверен апостилем, а также легализован. 4. Справка с места работы (службы, учебы) другого родителя о том, что он не получает пособие. Если родители разведены, то родитель, с которым проживает ребенок, дополнително представляет: — свидетельство о расторжении брака; — справку, подтверждающую совместное проживание с ребенком Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (ч. 6, 7 ст. 13 Федерального закона № 255ФЗ) 1. Заявление. 2. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка. 3. Справка с места работы другого родителя о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает соответствующее пособие. 4. Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период, если они не были представлены ранее. 5. Справка с другого места работы о том, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком не выплачивается другим работодателем (представляется, если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей) Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием (п. 3 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев) 1. Заявление. 2. Листок нетрудоспособности. 3. Справки о заработке с предыдущих мест работы за расчетный период (если не были представлены ранее). 4. Акт о несчастном случае на производстве, или акт о случае профессионального заболевания, или копии материалов расследования (если оно еще продолжается) Оплата дополнительного отпуска на лечение и проезда к месту лечения и обратно 1. Заявление работника об оплате отпуска. 2. Приказ о предоставлении работнику отпуска. 3. Справка-расчет о размере оплаты отпуска (форма утверждена Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578). Документы должны быть представлены в территориальный орган ФСС не позднее чем за две недели до начала отпуска (п. 11 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев)

Работодателям тех регионов, которые присоединяются к пилотному проекту в 2019 году, следует заранее информировать своих сотрудников о новшествах. В первую очередь это касаетсялиц, которые получают пособие по уходу за ребенком. Для своевременного получения пособия за январь заявления должны были быть представлены в ФСС в середине января. Тем, кто подключится к пилотному проекту с 1 июля 2019 года, разъяснительную работу с персоналом следует провести в июне.

Для возмещения своих расходов из ФСС нужно подать в территориальный орган документы в зависимости от вида расходов:

Расходы Документы Оплата дополнительных выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом (п. 11 Положения о назначении и выплате пособий при реализации пилотного проекта) 1. Заявление. 2. Заверенная копия приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами Пособие на погребение (п. 10 Положения о назначении и выплате пособий при реализации пилотного проекта) 1. Заявление. 2. Справка о смерти. Получатель пособия представляет документ работодателю, у которого трудился умерший Расходы на предупредительные меры по сокращению травматизма (п. 4 Положения о возмещении расходов на предупредительные меры, п. 3, 4 Правил финансового обеспечения предупредительных мер (утверждены Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 № 580н)) 1. Заявление (форма утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.07.2011 № 709н). 2. Документы, подтверждающие произведенные расходы. К сведению: виды расходов, которые могут быть возмещены из бюджета ФСС, перечислены в Правилах финансового обеспечения предупредительных мер

В течение пяти календарных дней работодателю необходимо передать в фонд собранный пакет документов. Сведения, необходимые для назначения пособий по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, нужно представить в виде электронного реестра.

Формы реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующих видов пособий, а также порядок их заполнения утверждены Приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 579.

Страхователи, у которых среднесписочная численность физических лиц, в чью пользу производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 25 человек, сдают электронный реестр сведений. Если штат компании меньше, можно сдать комплект документов на бумаге (опись, заявление, документы, на основании которых выплачивается пособие).

Если работодатель в реестре представит не все сведения или сдаст не все документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, ФСС направит ему извещение. В течение пяти рабочих дней со дня его получения работодатель должен представить недостающие документы (п. 7 Положения о назначении и выплате пособий при реализации пилотного проекта, п. 6 Положения о выплатах по страхованию от несчастных случаев).

Если работодатель не представит в срок пкет документов для пособий или сдаст такой пакет документов с ошибками, территориальный орган ФСС потребует возместить расходы на неправомерно выплаченные пособия. Кроме того, должностному лицу организации грозит штраф в размере от 300 до 500руб. (ч. 4 ст. 15.33 КоАП РФ).

Срок оплаты органом ФСС больничного листа и выплаты других социальных пособий — десять календарных дней со дня получения документов от работодателя.

Деньги перечисляются на банковский счет работника или через организацию федеральной почтовой связи, иную организацию по заявлению работника (п. 9 Положения о назначении и выплате пособий при реализации пилотного проекта).

Законодательством не предусмотрена обязанность территориального органа ФСС сообщать работодателю или получателю пособия о размере назначенного пособия по временной нетрудоспособности до его фактической выплаты.

Если работодатель представил в ФСС все необходимые документы для назначения пособия, а работник пособие не получил, то работодателю следует проверить правильность сведений, указанных в заявлении (например, Ф.И. О., банковские реквизиты), а также сам факт передачи в ФСС сведений для назначения пособия. Кроме того, для уточнения сроков выплаты работодатель вправе обратиться письменно в территориальный орган ФСС, указав Ф.И. О. работника, его СНИЛС, дату передачи документов в территориальный орган ФСС, номер листка нетрудоспособности.

На сайте ФСС можно проверить по номеру листка нетрудоспособности его статус. Для этого работодателю необходимо ввести регистрационный номер страхователя и номер листка нетрудоспособности, физическому лицу — ввести СНИЛС и номер листка нетрудоспособности.

Должен ли ФСС выплатить пособие, если страхователь не представил оригинал больничного листа? В Постановлении от 27.08.2018 №А43-30419/2017 АС ВВО разбирался в ситуации, когда работодатель не представил оригинал больничного, и ФСС попытался взыскать с него выплаченное пособие.

Арбитры фонд не поддержали: по их мнению, ФСС должен выплатить женщине пособие по беременности и родам, а также едино­временное пособие при рождении ребенка даже в том случае, если страхователь не предъявил больничный лист.

Исследовав и оценив представленные в дело доказательства, арбитры сделали вывод, что факт наступления страховых случаев и право застрахованного лица на получение пособия по беременности и родам и единовременного пособия при рождении ребенка подтверждены (работодатель предъявил обменную карту, индивидуальную карту беременной и родильницы с указанием на выдачу листка нетрудоспособности на определенный период, заявление о назначении единовременного пособия при рождении ребенка, справку о рождении ребенка, справку с места работы другого родителя о том, что единовременное пособие при рождении ребенка не назначалось).

Верховный суд в Определении от 27.09.2018 № 307КГ18-14530 указал, что подтвердить страховой случай и законность выплаты пособий можно другими документами (копией самого больничного, справкой о рождении ребенка, свидетельством о рождении и т.п.). Суть дела заключалась в следующем. Работодатель в ходе выездной проверки представил в ФСС вместо утерянных больничных листов ответы из медучреждений. В них были сведения о выданных больничных с серией и номерами, Ф.И. О. тех, кому были выданы документы, а также копии корешков. ФСС эти документы не принял. Однако арбитры указали, что данной информации достаточно для подтверждения законности выплаты пособий.

Участник пилотного проекта ошибочно выплатил пособие: что делать?

Чаще всего на практике с ошибочной выплатой пособий работникам сталкиваются учреждения, которые недавно присоединились к пилотному проекту.

Что делать в данной ситуации?

Если обратиться за возмещением пособия в ФСС, то учреждение ждет отказ. По мнению фонда, зачетный принцип, когда выплату производит работодатель, а потом обращается в ФСС за возмещением, на территории проведения пилотного проекта не действует. В случае самостоятельной (ошибочной) выплаты организацией пособия по месту работы территориальный орган ФСС не вправе возместить расходы на пособие и перечислить их на расчетный счет учреждения.

Можно попытаться оспорить действия территориального отделения в вышестоящем органе или в суде (п. 3 ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона № 255ФЗ). Основанием для обращения в суд будет тот факт, что источником выплаты пособия должны являться средства ФСС (ч. 1 — 3 ст. 3 Федерального закона № 255ФЗ).

Однако нет гарантии, что суд поддержит учреждение.

Другой способ — договориться с работником и попросить его вернуть полученную в счет пособия сумму. Возможны два варианта:

работник возвращает деньги, затем учреждение обращается в ФСС с пакетом документов, а фонд, в свою очередь, перечисляет пособие на счет работника;

учреждение направляет пакет документов в ФСС, а после назначения и выплаты фондом пособия работнику просит его вернуть ранее полученную сумму.

Недостаток первого варианта: заявление от работника на выплату пособия и другие документы в ФСС будут переданы позже установленного срока (позднее пяти календарных дней со дня представления работником листка нетрудоспособности), и пособие работник получит не в установленный законом срок (в течение десяти календарных дней со дня получения ФСС от работодателя заявления и документов). Следовательно, учреждению надо будет заплатить работнику компенсацию (проценты за задержку). Минимальный размер компенсации — не ниже 1/300 ставки ЦБ РФ за каждый день задержки выплаты пособия (ст. 236 ТК РФ).

Недостаток второго варианта: сотрудник может отказаться возвращать полученные ранее в счет пособия деньги. Что делать, если это произошло? В любом случае учреждение должно передать в фонд пакет документов, необходимых для начисления и выплаты пособия. Затем можно попытаться взыскать с работника выплаченную ему учреждением сумму через суд. В обоснование своих требований можно указать, что выплаченная работнику сумма является неосновательным обогащением (ст. 1102 ГК РФ). Аргументом для суда может быть то, что выплата не является ни пособием, так как пособие работнику напрямую выплачивает ФСС, ни оплатой труда. Однако чью сторону (работника или учреждения) займет суд — предсказать нельзя.

Должен ли ФСС возместить пособие, выплаченное работодателем — участником пилотного проекта по решению суда? Итак, позиция ФСС: фонд не должен ничего компенсировать, так как страхователь участвует в пилотном проекте, и у него отсутствует обязанность по выплате пособий застрахованному лицу.

Однако в Постановлении от 12.09.2018 №А72-17070/2017 АС ПО пришел к другому выводу. Суд разбирался в следующей ситуации: работодатель по решению суда выплатил своей сотруднице пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. После этого он обратился в ФСС, чтобы тот возместил расходы. Фонд отказал в возмещении.

Суды трех инстанций единодушно поддержали страхователя. В постановлении указано, что включение региона в пилотный проект не является в данном случае основанием для отказа в возмещении расходов: ст. 4 Федерального закона от 19.05.1995 № 81ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"и Федеральным законом от 29.12.2006 № 255ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"установлено, что выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия за постановку на учет на ранних сроках беременности происходит за счет средств ФСС. Суды сделали обоснованный вывод о том, что выплаченные работодателем денежные средства по решению суда общей юрисдикции в данном случае подлежат возмещению фондом. А также при вынесении решения судьи учли, что ФСС не представил доказательств того, что страхователь произвел выплаты с нарушениями.

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В целях назначения и выплаты пособий учреждения — участники пилотного проекта должны получить от своих работников соответствующее заявление и необходимые документы, а затем в течение пяти дней представить в ФСС пакет документов. Срок оплаты фондом больничных листов и выплаты других социальных пособий — десять календарных дней со дня получения документов от работодателя. Деньги перечисляются работнику по реквизитам, указанным в его заявлении. При подключении к пилотному проекту учреждению следует проинформировать своих сотрудников об изменении порядка назначения и выплаты пособий. Новым участникам пилотного проекта надо помнить, что в случае выплаты пособий за свой счет возместить в дальнейшем расходы за счет ФСС будет проблематично.