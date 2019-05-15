Выплаты за второго ребенка в 2019: таблица с суммами по всем регионам

Семьям с низкими доходами при рождении второго ребенка ПФР осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Кому

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

1. Второй ребенок и мама – граждане РФ;

2. Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;

3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ на II квартал прошлого года.

Сколько

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Конкретные суммы ниже в таблице.

Как оформить

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период рассчитан на год, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Когда выплаты прекратятся

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:

При достижении ребенком возраста полутора лет;

В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,

В случае отказа от получения указанной выплаты;

В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;

В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;

В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.

Таблица по всем регионам

Субъект РФ ПМ трудоспособного гражданина в субъекте РФ Доход на члена семьи из расчета 1,5 ПМ трудоспособного гражданина Доход семьи из 4 человек в 2018 году (родители и два ребенка) Доход семьи из 3 человек в 2018 году (мама и два ребенка) Размер ежемесячной выплаты семье - ПМ ребенка в субъекте РФ В целом по РФ и в г. Байконур 11 280 16 920 67 680 50 760 10 390 Чукотский автономный округ 22 273 33 410 133 638 100 229 22 730 Ненецкий автономный округ 21 658 32 487 129 948 97 461 21 666 Камчатский край 20 295 30 443 121 770 91 328 20 797 Магаданская область 18 846 28 269 113 076 84 807 19 336 Республика Саха (Якутия) 17 457 26 186 104 742 78 557 16 906 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 849 25 274 101 094 75 821 16 175 Мурманская область 15 270 22 905 91 620 68 715 15 158 Сахалинская область 14 261 21 392 85 566 64 175 14 536 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 15 551 23 327 93 306 69 980 14 427 г. Москва 18 781 28 172 112 686 84 515 14 329 Хабаровский край 14 134 21 201 84 804 63 603 14 051 Приморский край 13 117 19 676 78 702 59 027 13 689 Еврейская автономная область 13 583 20 374 81 496 61 122 13 594 Республика Коми 13 555 20 333 81 330 60 998 12 883 Красноярский край 12 327 18 491 73 962 55 472 12 365 Республика Карелия 14 186 21 279 85 116 63 837 12 330 Московская обл. 13 528 20 292 81 168 60 876 12 057 Кабардино-Балкарская Республика 11 383 17 075 68 298 51 224 11 978 Амурская область 12 026 18 039 72 156 54 117 11 909 Архангельская область 13 009 19 514 78 054 58 541 11 866 Забайкальский край 11 714 17 571 70 284 52 713 11 801 Томская область 11 674 17 511 70 044 52 533 11 573 Новосибирская область 11 615 17 423 69 690 52 268 11 358 Свердловская область 11 376 17 064 68 256 51 192 11 133 Тюменская область 11 342 17 013 68 052 51 039 11 100 Республика Бурятия 10 904 16 356 65 424 49 068 10 993 Вологодская область 11 905 17 858 71 430 53 573 10 940 Калининградская область 11 894 17 841 71 364 53 523 10 926 г. Севастополь 10 782 16 173 64 692 48 519 10 766 г. Санкт-Петербург 12 064 18 096 72 383 54 287 10 742 Иркутская область 11 067 16 601 66 402 49 802 10 730 Тверская область 10 955 16 433 65 732 49 299 10 711 Республика Тыва 10 408 15 612 62 448 46 836 10 655 Псковская область 11 620 17 430 69 720 52 290 10 635 Новгородская область 11 386 17 079 68 316 51 237 10 495 Республика Крым 10 479 15 719 62 874 47 156 10 488 Астраханская область 10 101 15 152 60 606 45 455 10 434 Ростовская область 10 412 15 618 62 472 46 854 10 413 Республика Хакасия 10 326 15 489 61 956 46 467 10 361 Смоленская область 11 169 16 754 67 014 50 261 10 353 Курганская область 10 361 15 542 62 166 46 625 10 347 Калужская область 11 158 16 737 66 948 50 211 10 292 Пермский край 10 804 16 206 64 824 48 618 10 289 Ивановская область 11 003 16 505 66 018 49 514 10 214 Самарская область 11 111 16 667 66 666 50 000 10 181 Чеченская Республика 10 548 15 822 63 288 47 466 10 154 Челябинская область 10 344 15 516 62 064 46 548 10 147 Нижегородская область 10 309 15 464 61 854 46 391 10 092 Краснодарский край 11 185 16 778 67 110 50 333 10 057 Брянская область 10 763 16 145 64 578 48 434 10 029 Кировская область 10 314 15 471 61 884 46 413 10 008 Ульяновская область 10 370 15 555 62 220 46 665 9 992 Кемеровская область 9 925 14 888 59 550 44 663 9 930 Ярославская область 10 650 15 975 63 900 47 925 9 929 Владимирская область 10 625 15 938 63 750 47 813 9 911 Костромская область 10 773 16 160 64 638 48 479 9 893 Алтайский край 9 906 14 859 59 436 44 577 9 811 Тульская область 10 486 15 729 62 916 47 187 9 776 Рязанская область 10 464 15 696 62 784 47 088 9 767 Орловская область 10 304 15 456 61 824 46 368 9 741 Ленинградская область 10 498 15 747 62 988 47 241 9 680 Республика Алтай 9 820 14 730 58 920 44 190 9 679 Республика Ингушетия 9 685 14 528 58 110 43 583 9 661 Омская область 9 767 14 651 58 602 43 952 9 641 Карачаево-Черкесская Республика 9 836 14 754 59 016 44 262 9 608 Волгоградская область 9 973 14 960 59 838 44 879 9 569 Республика Марий Эл 9 716 14 574 58 296 43 722 9 545 Республика Северная Осетия- Алания 9 635 14 453 57 810 43 358 9 520 Республика Дагестан 9 552 14 328 57 312 42 984 9 488 Пензенская область 9 587 14 381 57 522 43 142 9 398 Курская область 9 850 14 775 59 100 44 325 9 368 Удмуртская Республика 9 675 14 513 58 050 43 538 9 302 Оренбургская область 9 357 14 036 56 142 42 107 9 259 Республика Калмыкия 9 455 14 183 56 730 42 548 9 227 Республика Башкортостан 9 522 14 283 57 132 42 849 9 182 Ставропольский край 9 324 13 986 55 944 41 958 8 924 Республика Адыгея 9 563 14 345 57 378 43 034 8 896 Липецкая область 9 516 14 274 57 096 42 822 8 710 Саратовская область 9 354 14 031 56 124 42 093 8 657 Чувашская Республика 9 248 13 872 55 488 41 616 8 291 Республика Мордовия 9 132 13 698 54 792 41 094 8 924 Республика Татарстан 9 356 14 034 56 136 42 102 8 896 Тамбовская область 9 408 14 112 56 448 42 336 8 710 Воронежская область 9 390 14 085 56 340 42 255 8 657 Белгородская область 8 995 13 493 53 970 40 478 8 291

Пример

ПФР приводит пример расчета суммы пособия:

В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2019 года в семье родилась дочь Маша.

Доход семьи за последний год составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2018 года составлял 11 905 рублей, соответственно, 1,5 прожиточного минимума – 17 857,5 рублей.

То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (17 857 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде во втором квартале 2018 года и составляет 10 940 рублей в месяц.