Выплаты за второго ребенка в 2019: таблица с суммами по всем регионам

Семьям с низкими доходами при рождении второго ребенка ПФР осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Кому
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:
1. Второй ребенок и мама – граждане РФ;
2. Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ на II квартал прошлого года.
Сколько
Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.
Конкретные суммы ниже в таблице.
Как оформить
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период рассчитан на год, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.
Когда выплаты прекратятся
Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:
- При достижении ребенком возраста полутора лет;
- В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,
- В случае отказа от получения указанной выплаты;
- В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;
- В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
- В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.
Таблица по всем регионам
Субъект РФ
ПМ трудоспособного гражданина в субъекте РФ
Доход на члена семьи из расчета 1,5 ПМ трудоспособного гражданина
Доход семьи из 4 человек в 2018 году (родители и два ребенка)
Доход семьи из 3 человек в 2018 году (мама и два ребенка)
Размер ежемесячной выплаты семье - ПМ ребенка в субъекте РФ
В целом по РФ и в г. Байконур
11 280
16 920
67 680
50 760
10 390
Чукотский автономный округ
22 273
33 410
133 638
100 229
22 730
Ненецкий автономный округ
21 658
32 487
129 948
97 461
21 666
Камчатский край
20 295
30 443
121 770
91 328
20 797
Магаданская область
18 846
28 269
113 076
84 807
19 336
Республика Саха (Якутия)
17 457
26 186
104 742
78 557
16 906
Ямало-Ненецкий автономный округ
16 849
25 274
101 094
75 821
16 175
Мурманская область
15 270
22 905
91 620
68 715
15 158
Сахалинская область
14 261
21 392
85 566
64 175
14 536
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
15 551
23 327
93 306
69 980
14 427
г. Москва
18 781
28 172
112 686
84 515
14 329
Хабаровский край
14 134
21 201
84 804
63 603
14 051
Приморский край
13 117
19 676
78 702
59 027
13 689
Еврейская автономная область
13 583
20 374
81 496
61 122
13 594
Республика Коми
13 555
20 333
81 330
60 998
12 883
Красноярский край
12 327
18 491
73 962
55 472
12 365
Республика Карелия
14 186
21 279
85 116
63 837
12 330
Московская обл.
13 528
20 292
81 168
60 876
12 057
Кабардино-Балкарская Республика
11 383
17 075
68 298
51 224
11 978
Амурская область
12 026
18 039
72 156
54 117
11 909
Архангельская область
13 009
19 514
78 054
58 541
11 866
Забайкальский край
11 714
17 571
70 284
52 713
11 801
Томская область
11 674
17 511
70 044
52 533
11 573
Новосибирская область
11 615
17 423
69 690
52 268
11 358
Свердловская область
11 376
17 064
68 256
51 192
11 133
Тюменская область
11 342
17 013
68 052
51 039
11 100
Республика Бурятия
10 904
16 356
65 424
49 068
10 993
Вологодская область
11 905
17 858
71 430
53 573
10 940
Калининградская область
11 894
17 841
71 364
53 523
10 926
г. Севастополь
10 782
16 173
64 692
48 519
10 766
г. Санкт-Петербург
12 064
18 096
72 383
54 287
10 742
Иркутская область
11 067
16 601
66 402
49 802
10 730
Тверская область
10 955
16 433
65 732
49 299
10 711
Республика Тыва
10 408
15 612
62 448
46 836
10 655
Псковская область
11 620
17 430
69 720
52 290
10 635
Новгородская область
11 386
17 079
68 316
51 237
10 495
Республика Крым
10 479
15 719
62 874
47 156
10 488
Астраханская область
10 101
15 152
60 606
45 455
10 434
Ростовская область
10 412
15 618
62 472
46 854
10 413
Республика Хакасия
10 326
15 489
61 956
46 467
10 361
Смоленская область
11 169
16 754
67 014
50 261
10 353
Курганская область
10 361
15 542
62 166
46 625
10 347
Калужская область
11 158
16 737
66 948
50 211
10 292
Пермский край
10 804
16 206
64 824
48 618
10 289
Ивановская область
11 003
16 505
66 018
49 514
10 214
Самарская область
11 111
16 667
66 666
50 000
10 181
Чеченская Республика
10 548
15 822
63 288
47 466
10 154
Челябинская область
10 344
15 516
62 064
46 548
10 147
Нижегородская область
10 309
15 464
61 854
46 391
10 092
Краснодарский край
11 185
16 778
67 110
50 333
10 057
Брянская область
10 763
16 145
64 578
48 434
10 029
Кировская область
10 314
15 471
61 884
46 413
10 008
Ульяновская область
10 370
15 555
62 220
46 665
9 992
Кемеровская область
9 925
14 888
59 550
44 663
9 930
Ярославская область
10 650
15 975
63 900
47 925
9 929
Владимирская область
10 625
15 938
63 750
47 813
9 911
Костромская область
10 773
16 160
64 638
48 479
9 893
Алтайский край
9 906
14 859
59 436
44 577
9 811
Тульская область
10 486
15 729
62 916
47 187
9 776
Рязанская область
10 464
15 696
62 784
47 088
9 767
Орловская область
10 304
15 456
61 824
46 368
9 741
Ленинградская область
10 498
15 747
62 988
47 241
9 680
Республика Алтай
9 820
14 730
58 920
44 190
9 679
Республика Ингушетия
9 685
14 528
58 110
43 583
9 661
Омская область
9 767
14 651
58 602
43 952
9 641
Карачаево-Черкесская Республика
9 836
14 754
59 016
44 262
9 608
Волгоградская область
9 973
14 960
59 838
44 879
9 569
Республика Марий Эл
9 716
14 574
58 296
43 722
9 545
Республика Северная Осетия- Алания
9 635
14 453
57 810
43 358
9 520
Республика Дагестан
9 552
14 328
57 312
42 984
9 488
Пензенская область
9 587
14 381
57 522
43 142
9 398
Курская область
9 850
14 775
59 100
44 325
9 368
Удмуртская Республика
9 675
14 513
58 050
43 538
9 302
Оренбургская область
9 357
14 036
56 142
42 107
9 259
Республика Калмыкия
9 455
14 183
56 730
42 548
9 227
Республика Башкортостан
9 522
14 283
57 132
42 849
9 182
Ставропольский край
9 324
13 986
55 944
41 958
8 924
Республика Адыгея
9 563
14 345
57 378
43 034
8 896
Липецкая область
9 516
14 274
57 096
42 822
8 710
Саратовская область
9 354
14 031
56 124
42 093
8 657
Чувашская Республика
9 248
13 872
55 488
41 616
8 291
Республика Мордовия
9 132
13 698
54 792
41 094
8 924
Республика Татарстан
9 356
14 034
56 136
42 102
8 896
Тамбовская область
9 408
14 112
56 448
42 336
8 710
Воронежская область
9 390
14 085
56 340
42 255
8 657
Белгородская область
8 995
13 493
53 970
40 478
8 291
Пример
ПФР приводит пример расчета суммы пособия:
В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2019 года в семье родилась дочь Маша.
Доход семьи за последний год составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2018 года составлял 11 905 рублей, соответственно, 1,5 прожиточного минимума – 17 857,5 рублей.
То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (17 857 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде во втором квартале 2018 года и составляет 10 940 рублей в месяц.