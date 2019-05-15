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Выплаты за второго ребенка в 2019: таблица с суммами по всем регионам

Семьям с низкими доходами при рождении второго ребенка ПФР осуществляет ежемесячную выплату из средств материнского капитала.

Кому

Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

1. Второй ребенок и мама – граждане РФ;

2. Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;

3. Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ на II квартал прошлого года.

Сколько

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста полутора лет.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.

Конкретные суммы ниже в таблице. 

Как оформить

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Первый выплатной период рассчитан на год, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты.

Когда выплаты прекратятся

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:

  • При достижении ребенком возраста полутора лет;
  • В случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,
  • В случае отказа от получения указанной выплаты;
  • В случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение указанной выплаты;
  • В случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения его родительских прав;
  • В случае использования средств материнского (семейного) капитала в полном объеме.

Таблица по всем регионам

Субъект РФ

ПМ трудоспособного гражданина в субъекте РФ

Доход на члена семьи из расчета 1,5 ПМ трудоспособного гражданина

Доход семьи из 4 человек в 2018 году (родители и два ребенка)

Доход семьи из 3 человек в 2018 году (мама и два ребенка)

Размер ежемесячной выплаты семье - ПМ ребенка в субъекте РФ

В целом по РФ и в г. Байконур

11 280

16 920

67 680

50 760

10 390

Чукотский автономный округ

22 273

33 410

133 638

100 229

22 730

Ненецкий автономный округ

21 658

32 487

129 948

97 461

21 666

Камчатский край 

20 295

30 443

121 770

91 328

20 797

Магаданская область

18 846

28 269

113 076

84 807

19 336

Республика Саха (Якутия)

17 457

26 186

104 742

78 557

16 906

Ямало-Ненецкий автономный округ

16 849

25 274

101 094

75 821

16 175

Мурманская область

15 270

22 905

91 620

68 715

15 158

Сахалинская область

14 261

21 392

85 566

64 175

14 536

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

15 551

23 327

93 306

69 980

14 427

г. Москва

18 781

28 172

112 686

84 515

14 329

Хабаровский край

14 134

21 201

84 804

63 603

14 051

Приморский край

13 117

19 676

78 702

59 027

13 689

Еврейская автономная область

13 583

20 374

81 496

61 122

13 594

Республика Коми

13 555

20 333

81 330

60 998

12 883

Красноярский край

12 327

18 491

73 962

55 472

12 365

Республика Карелия

14 186

21 279

85 116

63 837

12 330

Московская обл.

13 528

20 292

81 168

60 876

12 057

Кабардино-Балкарская Республика

11 383

17 075

68 298

51 224

11 978

Амурская область

12 026

18 039

72 156

54 117

11 909

Архангельская область

13 009

19 514

78 054

58 541

11 866

Забайкальский край

11 714

17 571

70 284

52 713

11 801

Томская область

11 674

17 511

70 044

52 533

11 573

Новосибирская область

11 615

17 423

69 690

52 268

11 358

Свердловская область

11 376

17 064

68 256

51 192

11 133

Тюменская область

11 342

17 013

68 052

51 039

11 100

Республика Бурятия

10 904

16 356

65 424

49 068

10 993

Вологодская область

11 905

17 858

71 430

53 573

10 940

Калининградская область

11 894

17 841

71 364

53 523

10 926

г. Севастополь

10 782

16 173

64 692

48 519

10 766

г. Санкт-Петербург  

12 064

18 096

72 383

54 287

10 742

Иркутская область

11 067

16 601

66 402

49 802

10 730

Тверская область

10 955

16 433

65 732

49 299

10 711

Республика Тыва

10 408

15 612

62 448

46 836

10 655

Псковская область

11 620

17 430

69 720

52 290

10 635

Новгородская область

11 386

17 079

68 316

51 237

10 495

Республика Крым

10 479

15 719

62 874

47 156

10 488

Астраханская область

10 101

15 152

60 606

45 455

10 434

Ростовская область

10 412

15 618

62 472

46 854

10 413

Республика Хакасия

10 326

15 489

61 956

46 467

10 361

Смоленская область

11 169

16 754

67 014

50 261

10 353

Курганская область

10 361

15 542

62 166

46 625

10 347

Калужская область

11 158

16 737

66 948

50 211

10 292

Пермский край

10 804

16 206

64 824

48 618

10 289

Ивановская область

11 003

16 505

66 018

49 514

10 214

Самарская область

11 111

16 667

66 666

50 000

10 181

Чеченская Республика

10 548

15 822

63 288

47 466

10 154

Челябинская область

10 344

15 516

62 064

46 548

10 147

Нижегородская область

10 309

15 464

61 854

46 391

10 092

Краснодарский край         

11 185

16 778

67 110

50 333

10 057

Брянская область

10 763

16 145

64 578

48 434

10 029

Кировская область

10 314

15 471

61 884

46 413

10 008

Ульяновская область

10 370

15 555

62 220

46 665

9 992

Кемеровская область

9 925

14 888

59 550

44 663

9 930

Ярославская область

10 650

15 975

63 900

47 925

9 929

Владимирская область

10 625

15 938

63 750

47 813

9 911

Костромская область

10 773

16 160

64 638

48 479

9 893

Алтайский край 

9 906

14 859

59 436

44 577

9 811

Тульская область

10 486

15 729

62 916

47 187

9 776

Рязанская область

10 464

15 696

62 784

47 088

9 767

Орловская область

10 304

15 456

61 824

46 368

9 741

Ленинградская область

10 498

15 747

62 988

47 241

9 680

Республика Алтай

9 820

14 730

58 920

44 190

9 679

Республика Ингушетия

9 685

14 528

58 110

43 583

9 661

Омская область

9 767

14 651

58 602

43 952

9 641

Карачаево-Черкесская Республика

9 836

14 754

59 016

44 262

9 608

Волгоградская область

9 973

14 960

59 838

44 879

9 569

Республика Марий Эл

9 716

14 574

58 296

43 722

9 545

Республика Северная Осетия- Алания

9 635

14 453

57 810

43 358

9 520

Республика Дагестан 

9 552

14 328

57 312

42 984

9 488

Пензенская область

9 587

14 381

57 522

43 142

9 398

Курская область

9 850

14 775

59 100

44 325

9 368

Удмуртская Республика

9 675

14 513

58 050

43 538

9 302

Оренбургская область

9 357

14 036

56 142

42 107

9 259

Республика Калмыкия

9 455

14 183

56 730

42 548

9 227

Республика Башкортостан

9 522

14 283

57 132

42 849

9 182

Ставропольский край

9 324

13 986

55 944

41 958

8 924

Республика Адыгея

9 563

14 345

57 378

43 034

8 896

Липецкая область

9 516

14 274

57 096

42 822

8 710

Саратовская область

9 354

14 031

56 124

42 093

8 657

Чувашская Республика

9 248

13 872

55 488

41 616

8 291

Республика Мордовия

9 132

13 698

54 792

41 094

8 924

Республика Татарстан 

9 356

14 034

56 136

42 102

8 896

Тамбовская область

9 408

14 112

56 448

42 336

8 710

Воронежская область

9 390

14 085

56 340

42 255

8 657

Белгородская  область

8 995

13 493

53 970

40 478

8 291

Пример

ПФР приводит пример расчета суммы пособия:

В Вологде живет семья из трех человек: мама Ирина – бухгалтер, папа Николай – электрик в жилищной компании и их сын Дима, которому исполнилось 5 лет. В марте 2019 года в семье родилась дочь Маша.

Доход семьи за последний год составляет 810 тыс. рублей: Ирина заработала 330 тыс. рублей, Николай – 480 тыс. рублей. Иных доходов не было.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячные выплаты из материнского капитала, необходимо посчитать, какой доход приходится на каждого человека в семье и сравнить с прожиточным минимумом трудоспособного населения в регионе. Для этого общий доход семьи за год делится на 12 месяцев и на всех членов семьи: 810 тыс. рублей ÷ 12 месяцев ÷ 4 человек. Получается 16 875 рублей на одного человека в месяц.

Прожиточный минимум трудоспособного населения в Вологде за второй квартал 2018 года составлял 11 905 рублей, соответственно, 1,5 прожиточного минимума – 17 857,5 рублей.

То есть месячный доход на одного человека в семье (16 875 рублей) меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в Вологде (17 857 рублей). Это значит, что семья имеет право на ежемесячную выплату из материнского капитала. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка в Вологде во втором квартале 2018 года и составляет 10 940 рублей в месяц.

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