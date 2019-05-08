Какие вопросы зададут тем, у кого работают иностранцы

С началом весны в Россию начинают массово прибывать граждане иностранных государств. Многие российские компании экономически заинтересованы в приеме на работу иностранцев. Для одних организаций актуален неквалифицированный иностранный труд, который является более дешевым по сравнению с российским. Другим выгодно привлечение топ-менеджеров из-за рубежа, имеющих серьезный опыт работы и солидный багаж знаний.

Законодательством установлены очень жесткие требования связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской Федерации и выезда за ее пределы.

Требования к оформлению документов для иностранных граждан установлены как законом, так и различными подзаконными актами, которые плодятся нашими ведомствами в огромных количествах. Иногда ведомственные инструкции противоречат действующему законодательству, но проверяющие требуют соблюдения именно инструкций. Доказать отсутствие вины в своих действиях предприятию очень трудно и возможно только в суде.

Ответственность за нарушение миграционного законодательства установлена очень серьезная, до 50 000 руб. для должностных лиц и до 1 000 000 руб. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 18.9 — 18.19 КоАП РФ), и это если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Чтобы сделать более понятными требования миграционного законодательства, а также с целью уменьшения коррупционной составляющей издан Приказ МВД России от 29.01.2019 N42. Там приведены формы проверочных листов по проверке соблюдения миграционного законодательства в компаниях и у ИП, которые привлекают к работе иностранцев.

Вступает в силу с 11 марта 2019 года.

Приказом утверждены два проверочных листа, в которых имеется перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.

1) проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проверке соблюдения требований миграционного законодательства РФ юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, привлекающими к трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (включено 10 вопросов);

получено ли работодателем разрешение на привлечение и использование иностранных работников;

заключены ли им трудовые либо гражданско-правовые договоры с иностранными сотрудниками;

есть ли у привлекаемых к трудовой деятельности иностранцев необходимые патенты или разрешения на работу;

подает ли работодатель уведомления в территориальный орган МВД России о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам.

осуществляют ли иностранные граждане трудовую деятельность в пределах субъекта РФ указанного в разрешении на работу или патенте;

осуществляют ли иностранные граждане трудовую деятельность по профессии указанной в разрешении на работу или патенте;

подает ли работодатель уведомления в территориальный орган МВД России об исполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам;

уведомляет ли работодатель о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года для обучения;

прекращаются ли трудовые договора заключенные с иностранными работниками в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия на работу;

является ли работник, привлеченный к трудовой деятельности без оформления разрешительных документов работодателем, гражданином государства — члена Евразийского экономического союза.

2) проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при проверке соблюдения миграционного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые в соответствии с законодательством РФ являются принимающей или приглашающей стороной (включено 5 вопросов).

направляет ли образовательная организация информацию в течение трех дней со дня установленного факта самовольного убытия иностранного гражданина в орган МВД;

уведомляет ли образовательная организация орган МВД о предоставлении академического отпуска иностранному гражданину обучающемуся в данной образовательной организации;

уведомляет ли образовательная организация орган МВД о завершении или прекращении обучения иностранного гражданина в данной образовательной организации;

направляет ли администрация организации уведомления в орган миграционного учета о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

направляет ли администрация организации не позднее двенадцати часов дня, следующего за днем убытия данного иностранного гражданина в орган миграционного учета уведомления об убытии.

Ответы на вопросы, включенные в проверочный лист, однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом соответствующего обязательного требования.

Вывод: изучите этот приказ МВД РФ. Если вы соблюдаете требования указанные в этих 15 вопросах, то можете не бояться проверки. Предмет плановой проверки ограничивается только перечнем обязательных требований, включенных в проверочный лист, иные вопросы проверять не имеют права.