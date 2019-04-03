Доносы на сдающих квартиру и не платящих НДФЛ: кого за это будут поощрять?

Противоборство Федеральной налоговой службы и неплательщиков все больше напоминает многосерийный фильм, в начале каждой части которого служба придумывает очередной способ выявить скрывающих доходы граждан и заставить их выполнить свои обязательства по уплате налогов.

В результате, очередная «схема» налоговой, как правило, приводит к определенным результатам, но неплательщики вскоре находят новые способы уклониться от уплаты. В финале каждой части все занимают первоначальные позиции и готовятся к новой «серии». Особенно много внимания ФНС уделяет борьбе с теми, кто неофициально сдает жилье.

Как налоговая боролась с неофициальными арендодателями?

ФНС осуществляет проверки по договорам аренды, зафиксированным в реестре. Как результат, большинство тайно сдающих квартиры граждан начало оформлять договор сроком на 11 месяцев, а такой документ не требует государственной регистрации. По истечении его срока действия попросту заключался новый договор на тот же срок. Конечно, это не освобождало арендодателя от обязанностей уплачивать налоги, но выявить его становилось гораздо сложнее.

Некоторое время назад ФНС начала разыскивать арендодателей через квартиросъемщиков-мигрантов, с помощью информационных баз сначала Федеральной миграционной службы, а впоследствии — Управления по вопросам миграции. В итоге мигранты начали становиться на регистрацию по «специальным» адресам.

Наконец, пришло время для очередной части сериала. В конце прошлого года Министерство финансов предложило методические рекомендации, направленные на повышение эффективности сбора НДФЛ. На сегодняшний день данные рекомендации начинают активно работать.

Как налоговая будет бороться с тайно сдающими жилье в этом году?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить текст методических рекомендаций. В пункте 2.1.7. указанного документа приводится информация Росстата о том, чтоСкорее всего, Росстат слегка приукрашивает ситуацию и процент таких сделок намного выше.

Этот же пункт предлагает более активно привлекать к выявлению незаконной аренды квартир, управляющие компании.

Чтобы их заинтересовать и заставить работать в этом направлении, методические рекомендации предлагают выделять УК гранты в случае увеличения поступлений налогов за счет выявленных незаконных арендодателей.

Все в том же пункте рекомендаций предлагается создать «горячую линию» для приема звонков от граждан, желающих сообщить о случаях незаконной сдачи жилья в наем. Гражданам за это, в отличие от управляющих компаний, вознаграждение выплачиваться не будет.

Итоги

Уже сейчас можно сказать, что массовых «доносов» ожидать не стоит: управляющие компании гораздо больше интересует сбор средств за ЖКУ и борьба с должниками. На поиск неофициальных арендодателей уходило бы слишком много рабочего времени.

Скорее всего, такие меры будут применяться лишь в случаях, когда жилье сдается проблемным арендаторам.