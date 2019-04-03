Как маркировка убьет малый бизнес и поднимет цены

Современная экономика давно достигла уровня насыщения товарами повседневного спроса, а также многими товарами сектора B2B. Такая ситуация называется кризисом перепроизводства.

Бороться с ним можно либо ограничением производства, либо ограничением доступа на контролируемый рынок. Большинство стран, и ЕАЭС и Россия, в частности, в той или иной степени идут по второму пути.

Кроме того, нельзя не отметить, что после исчезновения с политической карты мира СССР были разрушены и защитные барьеры нашей экономики не только экономического характера, но и те, которые были направлены на недопущение на рынок недоброкачественной продукции и товаров, несоответствующих требованиям безопасности. В результате образовалось фактическое отсутствие контроля импорта и расцвет различных «цветных» импортных схем и откровенной контрабанды.

Постепенно ситуация начала ставиться государственными органами под контроль через повышение качества таможенного контроля и восстановление системы технического регулирования.

Однако контроль все-таки нельзя обеспечить без наличия системы «свой-чужой» на торговой полке. Если у продавца есть сертификат соответствия, то это не означает его подлинность или то, что конкретная продукция является той, что заявлена в предъявляемом потребителю или контролирующим органам документе.

Для обеспечения такого тотального контроля происхождения и прослеживания жизненного пути продукции была придумана Единая система маркировки и прослеживаемости товаров, координатором от государства в разработке системы выступает Минпромторг РФ, а для реализации создана специальная структура — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации и сроки введения обязательной маркировки утверждены Распоряжением Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р.

Полное название системы, оператором которой выступает ЦРПТ, — Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров — Честный знак.

Практическая реализация включает следующие шаги:

Регистрация производителя и участников товаропроводящей цепи (дистрибьюторов, магазинов) в системе (ИС Маркировка); Описание товаров по набору атрибутивных признаков (размер, цвет, тип и др.), различающемуся для различных маркируемых товаров (табак, обувь и т.д.); Регистрация в ГС1 РУС; Получение/ формирование кодов GTIN (EAN-13, например) и их регистрация в ГС1 РУС; Формирование уникального Data Matrix кода (или в комбинации с буквенно-цифровым кодом); Получение программно-аппаратного комплекса для эмиссии кодов (владелец комплекса — ЦРПТ) Маркировка каждой единицы товара, которая может быть продана в розничной торговле (например, пачки и блока сигарет) Data Matrix кодом; Сканирование кода при реализации и передача его оператору фискальных данных (ОФД) с отражением информации в чеке.

Перечисленные шаги не являются алгоритмом в чистом виде. Для каждого вида маркируемого товара цепочка действий может быть различна. Например, при продаже сигарет код «списывается», т.к. возвращение в торговый оборот пачки сигарет нереально. А код обуви списывать не предполагается, так как обувь может быть возвращена.

Маркировка и логистика

Основные вопросы, которые необходимо решить в цепи поставок в связи с введением обязательной маркировки, затрагивают производство и складские операции, а также процедуру трансграничного перемещения (импорта), хотя и не ограничиваются ими:

Глобальные производители/поставщики обуви вынуждены будут уже на этапе производства и упаковки разделить товарные потоки и встроить в системы управления возможность маркировки продукции. Кроме того, в процесс производства и дистрибьюции необходимо включить процедуру описания товара и передачу информации в ИС Маркировка. Усложняются процедуры списания товара вследствие порчи, недоставки и т.п., так как товар является контролируемым после того, как его промаркировали. Все системы управления товарными потоками должны быть адаптированы под работу с маркированным товаром, что влечёт денежные и временные затраты на разработку/доработку софта и обучение персонала. Работа с маркированным товаром будет возможна только на складах с применением систем автоматизированного учета (сканеры кодов), так как практически невозможно гарантировать правильность приемки и подбора маркированного товара вручную. Это заставит участников цепи поставок либо переходить на более качественные складские площади сторонних операторов (очевидно, более дорогие), либо внедрять собственные системы управления складом (типа WMS) и приобретать соответствующее оборудование, обучать персонал. При доставке продукции в точки продаж водитель-экспедитор должен будет также использовать средства сканирования упаковок и документов, чтобы убедиться в правильности отгружаемого товара; аналогичные действия необходимы и при приёмке. При импорте маркированных товаров нужно обеспечить маркировку товаров до пересечения границы, либо не территории ЕАЭС, но в контролируемом режиме. Это, вероятно, потребует дополнительных складских затрат по аналогии с маркировкой акцизными марками. Усложнение процесса оформления ситуаций недостачи, пересортицы импортного товара. Все участники рынка товаров, которые подлежат обязательной маркировке, должны будут, в соответствии с графиком старта маркировки (например, обувь — с 1 июля 2019 года) обеспечить маркировку товаров во всей цепи поставок, в том числе, в точках продаж, что означает проведение инвентаризации, физическую маркировку и внесение данных в учетную систему. Импорт товаров мелкими дистрибьюторами крупных компаний, которые не представлены на российском рынке и не заинтересованы наносить маркировку в процессе производства, либо при отгрузке, будет сопряжен с довольно значительными затратами на соблюдение процедур и логистические операции.

В целом, несмотря на то, что заявленная ЦРПТ стоимость кода для маркировки составляет 50 копеек за единицу, вероятность снижения конкуренции на рынке и некоторого роста цен однозначно присутствует.

Причем, как вследствие роста логистических затрат, так и снижения конкуренции.

Одним из таких механизмов является сокращение доли импорта продукции мелкими компаниями не представленных на рынке производителей. Это приведёт к ещё большему перераспределению рынка в сторону продукции крупных компаний, снижению конкуренции и, потенциально, росту цен. Заявленный ЦРПТ эффект по увеличению доли рынка и объёмов производства легальных производителей «на 5-50% в зависимости от товарной группы» свидетельствует о росте рыночной силы продавца (по М.Портеру) и ведёт к росту цен.

Конечно, указанная система маркировки сделает систему более прозрачной, понимание того, что продано в розничной точке продаж, будет происходить в режиме онлайн. Но если раньше это была информация конкретного поставщика в конкретной цепи поставок, то сегодня это становится информацией, владельцем которой является ЦРПТ. И подобная «открытость» не может радовать многих участников рынка. Ведь вряд ли кто-то хочет сообщать всему миру информацию о том, где, сколько и по какой цене был реализован его товар.