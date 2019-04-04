За что бизнес штрафуют чаще всего

КоАП РФ – самый популярный документ у проверяющих. По нему организации штрафуют чаще всего. В связи с этим мы решили выяснить, за какие нарушения бизнесу чаще выписывают административные штрафы. Результаты масштабного анализа практики столичных судов стали отчасти неожиданными. Вы узнаете о двух десятках самых распространенных статей кодекса, а также увидите примеры типичных дел по первым десяти составам из этого антирейтинга.

Самые популярные штрафы

Мы проанализировали практику московских судов за 2018 год и начало 2019 года по делам, в которых юрлица оспаривали наложенные на них штрафы по КоАП РФ. Всего 1 487 дел. По итогам выявили статьи кодекса, которые встречаются чаще остальных. Результаты представлены в таблице. Для более полного понимания рисков мы добавили в таблицу столбец с вилками штрафов по каждой статье.

ТАБЛИЦА: «Самые распространенные штрафы по КоАП РФ в отношении юрлиц»

№ в анти-рей-тинге Статьи КоАП РФ Чего касается нарушение Количество дел Размеры штрафов на юрлиц (рублей) 1 5.27, 5.27.1 Трудовые отношения 141 30 00–200 000 2 6.4 Санитария в помещениях 105 10 000–20 000 3 20.4 Пожарная безопасность 87 Предупреждение / 150 000–400 000 4 19.5 Предписания 84 10 000–1 000 000 5 14.16, 14.17, 14.19 Алкоголь 83 100 000–500 000 или до 1/5 выручки за год 6 14.43 Торговля 60 100 000–1 000 000 7 14.57 Коллекторы 43 20 000–2 000 000 8 16.2 Таможня 39 50 000–300 000 или 1/2–2 стоимости товаров 9 9.4-9.5 Строительство 36 10 000–1 000 000 10 6.6 Санитария в общепите 35 30 000–50 000 11 14.32 Картельные соглашения 35 50 000–5 000 000 или 0,002–0,4 выручки 12 15.25 Валютные операции 24 5 000–1 000 000 или 3/4 – 1 суммы, не зачисленной на счет или 1/150 ключевой ставки от суммы, зачисленной на счет, за каждый день просрочки зачисления 13 14.3, 14.37 Реклама 18 40 000–1 000 000 14 14.1 Лицензии 13 500–200 000 15 7.32.3 Госзакупки 10 5 000–300 000 16 8.8 Земельные участки 8 100 000–400 000 или 100 000 – 10 процентов кадастровой стоимости участка 17 14.7, 14.8 Права потребителей 7 5 000–500 000

Вне конкурса.

Номинально, то есть в количественном выражении, рейтинг должна была бы возглавить другая статья, причем с колоссальным преимуществом перед остальными – ст. 18.15 КоАП РФ с количеством дел – 1 597. По ней наказывают за незаконное привлечение мигрантов к трудовой деятельности.

Однако данная статья конкурирует с другими составами не на равных, поскольку штраф по ней, в отличие от остальных, выписывают не один по итогам всей проверки, а за каждого обнаруженного на объекте или в офисе компании нелегального иностранца. Таким образом, одной компании в рамках одной проверки могут назначить десятки штрафов, что зачастую и происходит. Наряду с другими отметим вилку штрафов по этой статье: 250 000*–1 000 000 рублей (*в Москве от 400 000 рублей).

За отсутствие спецоценки, медосмотров и охраны труда – штраф более 100 тыс. рублей

Главный госинспектор труда по итогам проверки выписал обществу два постановления:

штраф 60 тыс. рублей – за непроведение спецоценки (ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ);

штраф 110 тыс. рублей – за непроведение обучения сотрудников требованиям охраны труда и непроведение медосмотров персонала ресторана (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Организация не согласилась и оспорила штрафы.

Однако все, что суд смог для нее сделать, – это объединить два постановления в одно производство и назначить единый штраф в размере 110 тыс. рублей. Оснований же для отмены санкций судьи не нашли.

На момент проведения проверки ни аттестация рабочих мест, ни спецоценка проведены не были.

В ходе проведения проверки общество заключило со специализированной организацией договор на обучение сотрудников по программам «Охрана труда» и «Правила пожарной безопасности на предприятии», но это свидетельствует лишь о намерении провести обучение.

В медкнижках шефа-повара, су-шеф-повара, бригадира кухни и повара горячего цеха не имелось отметок о прохождении осмотров у всех специалистов, положенных для работников общепита: дерматовенеролога, отоларинголога, стоматолога и, по рекомендации врачей-специалистов, инфекциониста. Сотрудники ресторана прошли осмотр только у психиатра-нарколога плюс некоторые еще у стоматолога, отоларинголога и терапевта, но никто не был на приеме у дерматовенеролога.

Постановление Московского городского суда от 14.01.2019 № 4а-7023/18

Магазин на первом этаже не должен создавать шума под окнами при выгрузке товаров

Инспекторы из Роспотребнадзора при проведении внеплановой проверки магазина на первом этаже жилого дома нашли массу нарушений Санитарных правил 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»:

загрузка товаров осуществляется с фасада здания, под окнами квартир жильцов, на что имеются обоснованные жалобы на ухудшение условий проживания;

планировка и взаимное расположение помещений магазина не обеспечивают требуемые условия приема пищевых продуктов: в магазине отсутствует загрузочное помещение, и товар поступает непосредственно в торговый зал, в результате чего нарушается поточность технологического процесса в части встречных и перекрестных потоков сырых и готовых пищевых продуктов, продовольственных и непродовольственных товаров, персонала и посетителей, что создает угрозу причинения вреда здоровья людей:

появляются соматические заболевания; создается повышенная нагрузка на нервную систему, появляются раздражительность и нервозность; возникает общее утомление, ухудшение слуха, снижение защитных сил организма (иммунитета); оказывается неблагоприятное психологическое воздействие.

За данные нарушения организацию оштрафовали по ст. 6.4 КоАП РФ.

Попытка оспаривания штрафа не увенчалась успехом.

Довод жалобы, что угроза жизни и здоровью людей доказательствами не подтверждена, суд счел несостоятельным, так как перечисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований создают прямую угрозу для здоровья жильцов, проживающих в жилом здании, где расположен магазин.

Ссылка на то, что совершенное нарушение является малозначительным, основанием к отмене обжалуемого судебного постановления не является, – решили судьи.

Решение Московского городского суда от 20.11.2018 № 7-13080/2018

За целый букет пожарных нарушений можно отделаться предупреждением без штрафа

В ходе проверки требований пожарной безопасности в гостинице было выявлено несколько нарушений:

хранение под лестничным маршем вещей, мебели и других горючих материалов;

светильники эксплуатируются со снятыми колпаками;

огнетушители не имеют порядковых номеров;

системы пожарной сигнализации неисправны;

в номерах гостиницы отсутствуют планы эвакуации людей на случай пожара;

помещения подвального этажа не обеспечены огнетушителями.

Постановлением главного госинспектора по пожарному надзору компанию признали виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначили наказание в виде предупреждения.

Организация оспорила постановление, сославшись на нарушения при производстве по делу.

Однако суд решил, что их допущено не было, так как организацию уведомили о проведении проверочных мероприятий и возбуждении дела об административном правонарушении.

Притом в материалах дела нет доказательств, подтверждающих, что компания приняла все зависящие от нее меры по соблюдению правил пожарной безопасности.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые должны были трактоваться в пользу заявителя, материалы дела также не содержали.

Решение Московского городского суда от 20.12.2018 № 7-14720/18

Незаконное предписание можно не исполнять и успешно оспорить штраф в суде

Мосгосстройнадзор выдал организации предписание, согласно которому она должна была в течение двух месяцев оформить в установленном порядке разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Компания его не выполнила, и проверяющие обратились в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за неисполнение предписания по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ и назначении наказания в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Суд отклонил это заявление, решив, что предписание было незаконным.

Строение, принадлежащее компании, было возведено еще в 1997 году в процессе реконструкции строений рынка в соответствии с надлежаще полученной и оформленной исходно-разрешительной документацией и в соответствии со строительными нормами и правилами. Право собственности на него зарегистрировано до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

В связи с этим оформлять разрешение на ввод этого здания в эксплуатацию не требуется.

Более того, Мосгосстройнадзор ранее уже выдавал компании аналогичное предписание, и суд признал его недействительным.

Таким образом, основания для привлечения организации к ответственности отсутствуют.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.11.2018 № Ф05-17906/2018

Хранение алкоголя без документов наказывается штрафом от 200 тыс. рублей.

Сотрудники полиции в ходе проведения проверки осмотрели принадлежащий фирме ангар. В нем обнаружилась алкогольная продукция: слабоалкогольные коктейли в ассортименте, маркированные специальными акцизными марками.

Однако у фирмы не оказалось необходимых сопроводительных документов на данную продукцию, а именно:

справки, прилагаемой к таможенной декларации, заверенной оригиналами оттисков печатей текущего и предыдущего собственников этого товара (п. 2 Постановления Правительства РФ от 31.12.2005 № 872); лицензии на деятельность по хранению алкогольной продукции (ч. 1 ст. 11 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ). документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции:

товарно-транспортной накладной;

справки, прилагаемой к данной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории РФ, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза);

уведомления (для этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции).

Отсутствие названных сопроводительных документов не подтверждает законности прохождения реализуемой спиртосодержащей продукции от организации-производителя до потребителя на территории России, то есть свидетельствует о нахождении такой продукции в нелегальном обороте.

По итогам проверки проверяющие возбудили дело по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.

Суд на основании протокола и материалов назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

Попытки компании оспорить санкции по процессуальным нарушениям ничего не дали.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.01.2019 № Ф05-22883/2018

Магазин не несет ответственности за несоответствие продукции техрегламенту

Роспотребнадзор назначил магазину штраф по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в размере 100 тыс. рублей за нарушение техрегламента по пищевой продукции ТР ТС 022/2011.

Дело в том, что в продаже обнаружили лечебную газированную воду, не проходящую по нормам: содержание диоксида углерода и сульфатов не соответствовало информации, заявленной производителем на этикетке. Проверяющие выявили это по итогам проведенных лабораторных исследований одной бутылки.

Суд отменил постановление о штрафе, сочтя магазин невиновным в этом нарушении.

Субъектом правонарушения по указанной статье действительно может быть как изготовитель, так и продавец – однако только при наличии вины.

Компания осуществляет исключительно реализацию спорной продукции и никак не может повлиять на ее качество.

В материалах дела нет данных о том, что несоответствие реализуемой продукции требованиям технического регламента является следствием деяний самой компании-продавца: ненадлежащего хранения, реализации за пределами сроков годности и т.п.

Она получила спорную продукцию от поставщика. Товар был снабжен всеми необходимыми документами, подтверждающими качество продукции и ее соответствие требованиям техрегламентов.

Таким образом, компания не знала и не могла знать о том, что продукция не отвечает заявленному изготовителем качеству.

Из постановления видно, что выявленные нарушения были установлены по результатам лабораторных исследований, то есть указанное несоответствие техрегламенту невозможно было установить по наименованию товара, визуальным или органолептическим методом.

У компании, как у лица, занимающегося розничной продажей данной продукции, оснований для проведения лабораторных испытаний указанной продукции в данном случае не имелось.

Выходит, что несоответствие продукции заключается в физико-химических показателях, то есть фактически допущено на стадии технологического процесса при изготовлении, ответственность за соблюдение которого несет изготовитель указанной продукции.

Реализатор продукции не может нести ответственность за нарушения, допущенные на стадии ее производства. Это подтверждено в определениях ВС РФ от 13.11.2017 № 308-АД17-8224 и от 07.09.2017 № 304-АД17-7163.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2019 № Ф05-222/2019

Коллекторское агентство не вправе звонить должнику, подавшему на банкротство

Управление судебных приставов провело плановую проверку организации, занимающейся возвратом просроченной задолженности.

По результатам были выявлены нарушения: сотрудники коллекторского агентства звонили должнику и вели с ним телефонные переговоры после того, как он подал заявление о банкротстве, и суд признал его обоснованным, запустив процедуру реструктуризации долгов.

В такой ситуации звонки должнику по инициативе коллекторов запрещены (ч. 1 ст. 7 Закона от 03.07.2016 № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

По данному факту управление составило протокол об административном правонарушении и передало материалы дела в Арбитражный суд города Москвы, который назначил штраф по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ в размере 300 тыс. рублей.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.02.2019 № Ф05-846/2019

Штраф на таможне можно уменьшить в два раза, доказав ошибку в декларации

Таможня назначила компании штраф в размере 1 162 300 рублей за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).

Организация не согласилась с квалификацией нарушения. Она указала в таможенной декларации, что вывозит токоприемники, в то время как на самом деле товар представлял собой плунжерные насосы. Это является недостоверным декларированием, за которое предусмотрен штраф по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, а не недекларированием вовсе.

Суд поддержал компанию.

По части 1 указанной статьи наказывается недекларирование товаров по установленной форме, под чем понимается ситуация, когда таможенному органу не заявляется весь товар либо его часть.

Если же товар по количественным характеристикам задекларирован полностью, но заявлены не соответствующие действительности (недостоверные) сведения о качественных характеристиках товара, то такое деяние образует состав правонарушения, предусмотренный частью 2 той же статьи (при условии, что такие сведения послужили основанием для занижения размера таможенных пошлин и налогов).

В данном случае товар по количеству заявлен весь, но компания ошиблась в его классификации, то есть имело место именно недостоверное декларирование.

В связи с этим судьи отменили назначенный штраф и заменили его на штраф по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ в размере 581 150 рублей.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.03.2019 № Ф05-24399/2018

За реконструкцию здания без разрешения на строительство штраф полмиллиона

Совместная проверка прокуратуры и Мосгосстройнадзора обнаружила, что организация без получения разрешения на строительство производит реконструкцию нежилых помещений, а именно:

деформацию межэтажного перекрытия;

строительно-монтажные работы по изменению конструкций полов с частичным понижением отметки пола;

выемку грунта, устройство смотровых ям, крыльца, бетонирование ямы под емкость;

изменение технико-экономических параметров объекта в части увеличения строительного объема на 25‒30 куб. м и устройство наружных перегородок из блоков.

Поскольку общество выполняло данные работы без разрешения, предусмотренного ст. 51 ГрК РФ, зампрокурора назначил штраф в размере 500 тыс. рублей по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Компания оспорила штраф, сославшись на то, что в помещениях общества проводился ремонт, на который указанное разрешение не требуется. Кроме того, работы производились не компанией, а привлеченной по договору подрядной организацией.

Однако суд отклонил эти доводы, поскольку характер работ, перечисленных в договоре с подрядчиком, свидетельствовал о том, что проводилась именно реконструкция здания. Ссылка же на подрядчика не имеет правового значения, так как компания, являясь застройщиком (заказчиком), обеспечивающим реконструкцию объекта, обязана знать требования градостроительного законодательства и не допускать их нарушения.

Таким образом, штраф назначен обоснованно.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 19.02.2019 № Ф05-11/2019

Даже к маленькой точке общепита рядом с домом есть масса санитарных требований

Роспотребнадзор признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований при производстве и продаже шаурмы и кур гриль (ст. 6.6 КоАП РФ). Ему назначили наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток.

Однако суд признал привлечение к ответственности незаконным.

ИП вменили в вину, что он во встроенно-пристроенных к жилому дому арендованных помещениях организовал питание населения, в том числе приготовление пищи и напитков, их хранение и реализацию при отсутствии необходимых условий для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований:

подводки водоснабжения и канализации;

условий для мытья и зачистки овощей, санитарной обработки инвентаря и оборудования;

условий для хранения личных вещей продавца (находятся вблизи пищевых продуктов);

один сотрудник занимается и изготовлением шаурмы и кур гриль, и получением денег от покупателей;

пол грязный, оборудование не промыто, дезинфицирующие средства и уборочный инвентарь отсутствуют;

во всем холодильном оборудовании отсутствуют термометры, и оно также нечищено;

в морозильном ларе обнаружены замороженные полуфабрикаты без маркировки;

в павильоне находится пищевая продукция с истекшими сроками годности;

сопроводительные документы на кур, лаваш и безалкогольные напитков не представлены;

на момент проверки в отделе работал продавец-шаурмист без медкнижки.

Суд, куда обратился владелец точки общепита, факт нарушений санитарных норм признал, но обратил внимание, что процедура назначения наказания была существенно нарушена.

Прокуратура отправила ИП телеграмму о месте и времени составления протокола, но она не была доставлена, поскольку квартира закрыта, а адресат за телеграммой не явился.

В своих доводах бизнесмен заявил, что по вышеуказанному адресу не проживает. В подтверждение он представил копию паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета и постановке на учет по другому адресу.

Суд решил проверить, внес ли предприниматель сведения об этом в ЕГРП. Для этого в ИФНС был направлен запрос. Налоговики ответили, что запись об изменении адреса местожительства в реестр внесена.

Таким образом, корреспонденция направлялась не по месту регистрации лица, привлекаемого к административной ответственности, то есть извещение в установленном порядке не подтверждено.

Кроме того, материалы дела не содержат сведений о направлении бизнесмену копии протокола, что является нарушением ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ.

Допущенные нарушения требований КоАП РФ является существенными, они повлияли на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, а также на законность принятого постановления.

В связи с этим оно было отменено.

Решение Московского городского суда от 08.10.2018 № 7-10683/2018