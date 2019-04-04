Провели СОУТ в 2018 году? Не забудьте про зачёт средств из ФСС

Что случилось?

Минтруд России приказом от 03.12.2018 № 764н внёс поправки в Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Эти Правила утверждены Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

В чём суть изменений?

Поправками расширен перечень предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, финансируемых за счёт сумм страховых взносов. В некоторых случаях увеличен объём средств, направляемых на финансовое обеспечение предупредительных мер. Кроме того, изменён порог для упрощённого финансового обеспечения предупредительных мер.

Как можно компенсировать затраты на спецоценку условий труда?

Расходы организации на предупредительные меры можно зачесть в счёт уплаты взносов на травматизм. При этом нужно соблюсти определённую процедуру и ограничения. Одной из таких предупредительных мер как раз и является специальная оценка условий труда (СОУТ).

Какие расходы помимо СОУТ можно профинансировать за счёт взносов?

Перечень мероприятий, финансируемых за счёт взносов на травматизм, содержится в п. 3 Правил. Например, за счёт взносов можно:

обучить работников отдельных категорий охране труда;

купить аптечки для оказания первой помощи;

купить алкометры и алкотестеры, чтобы проводить обязательные предрейсовые или предсменные медосмотры;

приобрести средства индивидуальной защиты (СИЗ) согласно типовым нормам их бесплатной выдачи или результатам спецоценки условий труда.

Как поправки расширили перечень предупредительных мер?

Теперь за счёт взносов на травматизм можно направить работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Ими работники становятся за пять лет до достижения пенсионного возраста.

Что ещё нового в Правилах?

Изменён порог для упрощённого финансового обеспечения предупредительных мер. Он увеличен с прежних 10 млн. рублей до 25 млн. рублей. Если сумма взносов на травматизм за предыдущий год не превысит этот показатель, то страхователь может рассчитывать на финансирование расходов от территориального органа без согласования в центральном аппарате.

Какую сумму расходов можно зачесть в счёт уплаты взносов на травматизм?

По общему правилу в счёт взносов можно зачесть до 20% разницы между начисленными за предыдущий год взносами на травматизм и двумя видами выплат (пособия по временной нетрудоспособности в связи производственным травматизмом и оплатой отпуска на период лечения), произведённых в том же году.

Благодаря поправкам, объём финансирования из ФСС может быть увеличен с 20 до 30%, если эти дополнительные средства направляются на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.

Кроме того, если в организации трудятся до 100 человек и в предыдущие два года она не получала финансирования предупредительных мер, предельная сумма для зачёта рассчитывается исходя из данных за три предыдущих года. При этом она не может превышать сумму взносов на травматизм, уплачиваемых в текущем году.

Какие документы нужно подать в ФСС РФ?

Для финансирования предупредительных мер в ФСС РФ нужно предоставить: план финансового обеспечения предупредительных мер, заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер, обосновывающие документы.

По какой форме подавать заявление?

Форма заявления утверждена Приложением № 3 к Административному регламенту, утверждённому Приказом Минтруда России от 02.09.2014 № 598н.

В какой срок следует подать документы о финансовом обеспечении предупредительных мер?

Срок подачи документов для финансирования предупредительных мер в Фонд — до 1 августа текущего года. Средства Фонда ограничены, поэтому лучше не откладывать представление документов на последние дни. Если Фонд досрочно распределит все деньги между другими заявителями, в финансировании откажут.

В какой срок ФСС примет решение?

Территориальный орган ФСС РФ принимает решение в следующие сроки:

10 рабочих дней — если сумма взносов на травматизм за предыдущий год составляет 25 млн рублей или меньше;

18 рабочих дней (3 15 рабочих дней) — если она превышает 25 млн рублей. В таких случаях территориальному органу ФСС нужно направить документы на согласование в центральный аппарат Фонда. Фонд оформит решение приказом и направит его страхователю. Информацию о результате рассмотрения заявления также можно найти на сайте территориального органа ФСС РФ.

Могут ли отказать?

Да, могут. Перечень причин отказа является закрытым. К примеру, ФСС откажет, если на день подачи заявления у страхователя имеются непогашенные недоимка, задолженность по пеням и штрафам по взносам на травматизм.

Нужно ли отчитываться об использовании средств?

Да, после одобрения финансирования предупредительных мер за счёт взносов нужно вести учёт расходов на эти меры и составлять отчёты. Страхователь ежеквартально должен отчитываться о суммах, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счёт уплаты страховых взносов.

После завершения запланированных мероприятий следует предоставить в ФСС документы, подтверждающие расходы. При неполном использовании средств нужно отправить в Фонд до 10 октября уведомление в свободной форме

Что ещё не забыть?

Если в 2018 году проведена специальная оценка условий труда, то её результаты следует отразить в табл. 5 формы 4-ФСС за 1-ый квартал 2019 года.