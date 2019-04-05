Типичные ошибки начинающего бизнесмена

Многие онлайновые магазины разваливались вскоре после начала работы. Каких типичных ошибок следует остерегаться начинающим?

Вот несколько советов.

Избежать выбора негодного поставщика. Мало что может быть важнее, чем корректный выбор поставщика. Этот выбор влияет на все, начиная от качества товара до продолжительности времени его доставки. Помимо получения отзывов о потенциальном поставщике неплохо попробовать разместить у него пробный заказ. Это даст возможность протестировать процесс доставки, да еще и позволит удостовериться в том, что товар соответствует вашим ожиданиям. Нельзя зацикливаться на единственном поставщике. Неразумно найти подходящего поставщика и на этом успокоиться: надо заранее продумать порядок действий в ситуации, когда у поставщика не складе вдруг не окажется хорошо продаваемого товара. Или, что еще хуже, если поставщик вообще уйдет из бизнеса. Всегда лучше иметь наготове второго поставщика на случай, если что-то неприятное произойдет с первым. Магазин сможет продолжить работу и выполнять заказы клиентов. Необходимо проследить, чтобы договор с основным поставщиком не запрещал магазину делать заказы у других. Важно исключить ситуацию, когда покупатель вдруг неожиданно узнает о необходимости отдельно платить за доставку. Стоимость доставки товара нельзя упускать из виду при указании цены в листинге товаров на сайте магазина. Высокая стоимость доставки часто оказывается основной причиной, по которой покупатель отказывается от приобретения товара. Но хуже, если стоимость доставки вдруг «всплывает» в самом конце процедуры оформления и оплаты заказа. Стоимость доставки должна быть доведена до сведения покупателя с самого начала. Сделать это можно по-разному: одни магазины предпочитают указывать фиксированную стоимость, другие помещают на страницу заказа специальный «доставочный калькулятор». Нельзя недооценивать и бесплатную доставку. До 90% потенциальных покупателей называют бесплатную доставку главным стимулом онлайнового шопинга. Нельзя бросать покупателя сразу после того, как он оформил заказ: клиент всегда хочет знать, когда именно он получит свой заказ. Несмотря на это, многие начинающие владельцы магазинов полагают, что их общение с клиентом заканчивается с нажимом кнопки «заказ оформлен». Такое поведение вряд ли будет формировать у клиента положительное представление о вашем бизнесе. Наоборот, он может подумать, что ваш магазин — просто фикция. Чтобы «обеспечить душевное спокойствие» клиентов и избежать их жалоб, необходимо предоставить им простую в применении систему отслеживания хода исполнения заказа. Помочь в построении такой системы должен поставщик товара. Например, клиента можно держать в курсе хода исполнения заказа по электронной почте. Поддержание связи с ним приобретает первостепенное значение при возникновении задержек в доставке или при временном отсутствии товара на складе. Стопроцентная удовлетворенность клиентов может быть целью владельца магазина, однако выйти на такой уровень вряд ли возможно. Необходимо правильно организовать работу с возвратом товара. Возврат товара в онлайновой торговле зачастую может превышать 30%, в особенности при продаже одежды. При организации взаимодействия с поставщиком необходимо особо проработать процедуру возврата товара и денег. Четкие инструкции и незамедлительное реагирование на просьбы клиента — залог удержания репутации магазина даже в случае, когда что-то пойдет не так. Самое плохое случается, если клиент начинает интересоваться у магазина задержкой товара, а ему отвечают, что товар поставляет сторонняя организация и, мол, интересуйтесь у нее. Если владелец магазина рассчитывает закрепиться на конкурентном рынке, ему лучше открыть сразу два или три магазина. Два или три магазина, торгующие товарами других товарных категорий, серьезно помогут в случае, если первый магазин рухнет. Диверсификация рисков защищает от неожиданных изменений в экономике и других неприятностей.

Возможны и другие «рутинные» ошибки дропшиппинговой бизнес-модели. Постепенно они выявляются и устраняются, магазин выходит на уровень сервиса, которого ожидают (и заслуживают) клиенты.

Дропшиппинг — это магазин посредник, который сводит покупателя и продавца на своей онлайн-площадке — Примеч. ред.

Почему дропшиппинг слишком хорош, чтобы быть правдой?

Рост онлайновой торговли ощутимо наводнил рынок поддельными и низкокачественными товарами. Покупатель все чаще отдает предпочтение более дешевым товарам. Хотя количество покупок в интернете в штуках растет, средний чек падает. Из-за разочарования в приобретенных вещах потребители чувствуют себя обманутыми, чему способствует и непрозрачный порядок обмена и возврата товара продавцу.

Часто бывает, что предприниматель открывает веб-магазин, который по сути представляет собой просто веб-страничку с фотокаталогом товаров и ничего больше. Раньше такого не было. Обычный (не онлайновый) магазин прибегал к дропшиппингу товаров от зарубежных поставщиков только для продажи громоздких вещей, которые просто не умещались на его полках. В Америке эта бизнес-модель неплохо работала для крупногабаритных товаров производства предприятий зарубежных стран. С другой стороны, когда знаменитый Amazon только начинал строить собственные склады, он тоже использовал прямую поставку книг и CD-дисков непосредственно со сторонних оптовых складов.

Шесть-семь лет назад дропшиппинг позволял реализовывать товары, которые нельзя было продать быстро. Эта модель давала значительную экономию из-за отсутствия необходимости в складском хранении товара. Магазины работали с авторитетными и законными поставщиками. Сегодня дропшиппинг выродился в систему реализации дешевых вещей.

На дропшиппинг сильно повлиял интернет-гигант Amazon. Он вытеснил с рынка интернет-продаж других игроков, которым приходится работать в тесной связке со сторонними поставщиками. Среди них есть и обычные интернет-магазины, располагающие своими складами, однако большинство — просто точки интернет-торговли без складов. Сначала Amazon пытался с ними конкурировать, однако потом просто пустил их на свою площадку.

С другой стороны, если стратегия магазина заключается в простой перепродаже товаров, конкурировать с Amazon будет очень тяжело. Хотя некоторым магазинам это вполне удается: они рекламируют себя в социальных сетях, именно там находя охочих до дешевизны покупателей. Как только покупатель нажимает на кнопку «купить», его начинает бомбардировать реклама других товаров.

Чат-форумы потребителей изобилуют бесчисленными историями негодующих людей о том, как им продали некачественные товары, разрекламированные в социальных сетях. А бывает, что покупателю, привлеченному красивой фотографией и невероятно низкой ценой, просто «втюхивается» посылка с опилками. Он пытается жаловаться и быстро обнаруживает, что магазин закрылся или продолжает заниматься своим бизнесом под другой вывеской. В давние времена покупатели верили, что продавец проверяет свой товар перед отправкой и что некачественный товар обычно бракуется — теперь все по-другому.

Отличительной чертой дропшиппинга являются «цены, слишком хорошие для того, чтобы быть правдивыми», поскольку на самом деле доставка товара занимает много времени, а сам товар имеет подозрительное качество и его бывает очень трудно вернуть поставщику даже в таких вроде бы цивилизованных странах, как, например, Канада. В результате люди, помучившись, теряют доверие к онлайн-покупкам и просто отказываются еще раз выходить на интернет-площадки, причем даже таких солидных магазинов, как Walmart.

eBay отказывается от дропшиппинга

Дропшипперы заметили, что eBay больше не нуждается в их поддержке. Даже Amazon, популярный поставщик товаров для спекулятивной продажи на eBay, по сути тоже отошел от такой практики. Получается, что маркетплейсы вроде eBay и онлайновые магазины вроде Amazon начали предпочитать прямые поставки со своих собственных складов, а не со складов третьих лиц или со складов заводов-изготовителей товаров. Разумеется, такие продажи повышают прозрачность процедуры покупки для потребителей. По мнению eBay и Amazon, дропшиппинг повышает риски недовольства покупателей и увеличивает интенсивность двух потоков: потока их жалоб и потока возврата товаров. eBay не только убирает дропшиппинг из своих листингов, но и усиливает давление на такую торговлю другими магазинами. На одном из популярных форумов в Facebook резко увеличилось число продавцов, которые сообщили о закрытии их аккаунтов на eBay. После того как eBay закрывала аккаунты магазинов, она просила их подтвердить право собственности на товары, размещенные на маркетплейсе.

Похоже, время «спекулянтов» уходит и им придется больше заниматься уклонением от обнаружения платформой eBay, чем реализацией товаров. Хотя регламенты eBay не исключают работу со спекулянтами, закупающими где-то товар со скидкой и затем продающими его на площадке eBay. В этом случае продавец держит товар на своем складе, и к нему у eBay никаких претензий нет. Понятно, что эта бизнес-модель уже не имеет ничего общего с дропшиппингом.

Достоинством дропшиппинга является возможность экспериментировать со своим бизнесом без особо больших потерь в случае неудачи. Тем, кому нечем заняться и в ком не угас дух авантюризма, стоит попробовать. По статистике, большинство интернет-продавцов являются индивидуальными предпринимателями, так как им проще развивать свой бизнес именно онлайн.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что дропшиппинг не является идеальным способом построить успешный бизнес без особых затрат нервов. Модель имеет определенные преимущества, но и ряд сложностей и проблем. Хотя пропагандисты дропшиппинга уверены, что при продуманном планировании и тщательной реализации планов большинство этих проблем могут быть решены, они не должны помешать построить прибыльный и растущий дропшиппинговый бизнес.

Тем не менее, на дропшиппинге большие деньги зарабатывают не те, кто им занимается, а те, кто учит этому занятию других. Говорят, что по статистике 20% новых бизнесов не проживают и одного года до банкротства. Скорей всего, если принять во внимание высокое насыщение рынков товарами, в дропшиппинге эта цифра будет еще выше.

Некоторые считают, что модель дропшиппинга не имеет большой перспективы из-за практической невозможности полного контроля технологического процесса реализации товара.

Все сказанное не означает, что на электронной коммерции нельзя заработать. Однако только надлежащая организация процедур работы с заказами и заказчиками определит успех или провал дропшиппинга.