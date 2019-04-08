Законная оптимизация налогов: резерв по гарантийному ремонту

Про легальное уменьшение налога на прибыль рассказывает наш автор Алексей Иванов в своем Телеграм-канале.

Если вы продаете товары и обещаете бесплатно отремонтировать их в течение гарантийного периода, расходы на ремонт уменьшают налогооблагаемую прибыль. Резерв, предусмотренный статьей 267 НК РФ, позволяет признать их раньше, чем расстроенные покупатели начнут предъявлять гарантийные требования. Благодаря этому, вы уменьшаете налог на прибыль, начиная с первого квартала. Даже если при этом никаких ремонтов еще не производилось. Даже если они никогда не будут произведены. В последнем случае придется в конце года увеличить налогооблагаемую прибыль на сумму неиспользованного резерва, но за год неуплаченные деньги успеют принести доход.

Как это работает?

В начале года вы оцениваете сколько денег было потрачено на гарантийный ремонт за последние три года. Если гарантию стали предоставлять меньше, чем три года назад, — берите в расчет этот период. Полученную сумму нужно разделить на выручку от продажи гарантийных товаров за то же время. Итог — процент отчислений в резерв. Его ежеквартально нужно умножать на выручку от продажи гарантийных товаров. Эта сумма будет уменьшать налогооблагаемую прибыль квартала.

Пример 1:

За 2016-2018 годы вы продали гарантийных товаров на 100 млн руб. При этом на гарантийный ремонт потратили 5 млн руб.

Процент отчислений в резерв = 5 млн руб. / 100 млн. руб. * 100% = 5%.

За первый квартал 2019 года продано гарантийных товаров на 3 млн руб.

Значит, налогооблагаемую прибыль квартала можно уменьшить на 5% * 3 млн руб. = 150 тыс руб.

Что будет с налогом потом?

Когда ремонт фактически производится, он финансируется только за счет резерва. Это означает, что расходов на гарантийный ремонт в этом квартале не будет — они уже были признаны раньше. В конце года проводится инвентаризация резерва. Если он больше фактических расходов на ремонт, превышение включается в доходы. Если меньше — в расходы.

Пример 2:

Весь год вам везло и гарантийных ремонтов не было. За год вы продали гарантийных товаров на 12 млн руб. и в резерв было отчислено 600 тыс. руб. 31 декабря эта сумма включается в состав доходов и увеличивает налогооблагаемую прибыль. Но если в следующем году в снова планируете создавать резерв — неиспользованный остаток можно перенести на следующий год и не включать в доходы сейчас.

Что нужно для создания резерва?

Резерв — дело добровольное. Нужно просто принять решение и закрепить его в учетной политике.