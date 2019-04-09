Налоговые итоги начала весны

Обзор законопроектов, важного от ФНС и Конституционного суда.

1. Налоговые законопроекты в марте

Ключевым событием марта стало предложение Правительства РФ изменить порядок предоставления налогового вычета в отношении расходов на лекарства (). Поправки предполагают, что вычет будет предоставляться при приобретении лекарственных средств, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В пояснительной записке указывается, что перечень ЖНВЛП более обоснован и будет ежегодно актуализироваться.

Продолжается процесс внесения изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения. На этот раз будут ратифицироваться поправки в договор с Австрийской Республикой (Законопроект № 658948-7). Изменения коснуться обложения дивидендов, информационного обмена, помощи по взиманию налогов.

Законопроектом № 660572-7 предлагается исключить обязанность налогоплательщика подавать в налоговый (таможенный) орган уведомление о минимальных розничных ценах, исчисленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. В Пояснительной записке указывается, что изменения корреспондируют другому законопроекту, которым предусмотрен запрет на применение скидок с цены табачных изделий в части применения минимальных розничных цен и реализацию табачной продукции по цене ниже максимальных розничных цен.

В марте в Государственную Думу стали поступать традиционные популистские предложения. Так, в очередной раз предлагается отменить транспортный налог ввиду его неэффективности и несправедливости (Законопроект № 663520-7). В другом законопроекте поправки направлены на ограничение максимальной ставки по налогу на имущество организаций (Законопроект № 660579-7). Шанс на одобрение указанных предложений отсутствует.

2. Новости ФНС России

3. Значение ошибок в реестре недвижимости

Налогоплательщикам следует обратить внимание, в котором было указано, что ошибки в реестре недвижимости, допущенные государственными органами, не должны влечь негативные налоговые последствия для налогоплательщиков.

4. Видео-обзор