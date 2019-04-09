Налоговый учет операций по частичной ликвидации ОС

На практике нередки ситуации, когда организация до истечения срока полезного использования объекта ОС ликвидирует не весь объект, а лишь какуюто его часть. При этом гл. 25 НК РФ не содержит норм, регламентирующих порядок отражения в налоговом учете операций, связанных с частичной ликвидацией (для полной ликвидации такие нормы имеются). А между тем вопросов, связанных с данной операцией, более чем достаточно.

Какими документами оформлять частичную ликвидацию объекта ОС? Как отразить материалы, полученные в процессе частичной ликвидации? Можно ли учесть сумму недоначисленной амортизации в отношении ликвидированной части? На эти вопросы вы найдете ответы в данном материале.

Документальное оформление

В бухгалтерском учете информация об основных средствах организации (в том числе порядок их принятия на учет, движение, выбытие) регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

В соответствии с п. 77 — 79 Методических указаний по бухгалтерскому учету ОС процесс ликвидации основного средства начинается с оформления приказа о назначении ликвидационной комиссии для определения целесообразности (пригодности) дальнейшего использования объекта основных средств, возможности и эффективности его восстановления, а также для оформления документации при выбытии указанного объекта; в состав комиссии входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер (бухгалтер) и лица, на которые возложена ответственность за сохранность объектов основных средств.

При ликвидации объекта составляется акт о списании, в котором отражаются краткая характеристика объекта, оценка его состояния на дату списания, информация о затратах и поступлениях, связанных с ликвидацией. Кроме того, акт должен содержать год создания объекта, дату поступления на предприятие, дату ввода в эксплуатацию, первоначальную стоимость, сумму начисленного износа, количество проведенных капитальных ремонтов, причины списания и возможность использования как самого объекта, так и отдельных его узлов и деталей.

Акт на списание основных средств утверждается руководителем организации.

Сведения о списании вносятся в разд. 4 инвентарной карточки учета объекта основных средств или в карточку группового учета (можно воспользоваться унифицированной формой ОС-6).

Акт о списании (частичном списании) объекта основных средств с отражением финансового результата от ликвидации может быть полностью составлен только после завершения ликвидации (частичной ликвидации) объекта основных средств. Организации нужно так оформлять документы, чтобы из них однозначно следовало, что речь идет именно о частичной ликвидации, причем завершенной.

Об учете суммы недоначисленной амортизации по ликвидируемой части объекта ОС

При ликвидации основного средства по тем или иным причинам до окончания срока полезного использования (СПИ) остается недоамортизированная часть стоимости этого ОС. Порядок списания сумм недоначисленной амортизации установлен пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ. В указанной норме идет речь о полной ликвидации основного средства. Работает ли норма в случае частичной ликвидации?

Вот что по этому поводу думает Минфин (письмо от 03.12.2015 № 030306/1/70529):

в случае ликвидации части объекта основных средств сумма недоначисленной амортизации по ликвидируемой части объекта также подлежит включению в состав внереализационных расходов на основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ при использовании линейного метода начисления амортизации;

при ликвидации части объекта основных средств, амортизация по которому начислялась нелинейным методом, сумма недоначисленной амортизации будет продолжать списываться в рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной группы (подгруппы), поскольку в силу п. 13 ст. 259.2 НК РФ при ликвидации выводимого из эксплуатации основного средства, амортизация по которому начисляется нелинейным методом, налогоплательщик исключает данный объект из состава амортизационной группы (подгруппы) без изменения ее суммарного баланса на дату вывода этого объекта амортизируемого имущества из ее состава.

Применение пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ в случае частичной ликвидации ОС считают возможным и арбитры. Например, в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.11.2010 № 09АП-27076/2010АК по делу №А40-51736/1090292 говорится, что понятие «ликвидация основных средств» является общим понятием, охватывающим в том числе более частное понятие «частичная ликвидация основных средств». В связи с этим в отсутствие специального регулирования указанная норма подлежит применению и к случаям частичной ликвидации ОС.

Итак, налогоплательщику следует определить первоначальную (остаточную) стоимость и начисленную амортизацию, приходящиеся на ликвидируемую часть и на оставшуюся. Алгоритмы таких расчетов налоговым законодательством не установлены. Налогоплательщик должен самостоятельно разработать порядок расчетов (закрепив его в учетной политике).

Например, в Письме от 27.08.2008 № 030306/1/479 Минфин предлагает долю ликвидируемого имущества исчислять в процентном отношении (подлежит ликвидации столькото процентов амортизируемого имущества). Эту долю определяет специальная комиссия (см. п. 77 — 79 Методических указаний по бухгалтерскому учету ОС).

Организация может обратиться к профессиональным оценщикам, если, например, ликвидируемая часть по своим физическим характеристикам не соответствует оставшейся части и процентное соотношение некорректно отражает стоимость этих частей.

Пример 1

Организации на праве собственности принадлежит основное средство, первоначальная стоимость которого — 1600000руб. Объект был приобретен и введен в эксплуатацию в феврале 2017 года.

Объект относится к седьмой амортизационной группе (имущество со сроком полезного использования свыше 15 до 20 лет включительно). В налоговом учете амортизация по нему начисляется линейным методом. Срок полезного использования — 200 месяцев. Ежемесячная норма амортизации составила 0,5% (1 / 200 мес. x 100%). Сумма амортизации, начисляемой ежемесячно, равна 8000руб. (1600000руб. x 0,5%).

Организация приняла решение о частичной (30%) ликвидации объекта. Дата окончания работ по ликвидации — 31.03.2019.

К моменту ликвидации части объекта сумма начисленной амортизации (с марта 2017 года по март 2019 года включительно) составила 200000руб. (8000руб. x 25 мес.), а остаточная стоимость — 1400000руб. (1600000 200000).

Первоначальная стоимость ликвидируемой части ОС равна 480000руб. (1600000руб. x 30%), а сумма начисленной амортизации, приходящаяся на эту часть, — 60000руб. (200000руб. x 30%).

Остаточную стоимость ликвидированной части объекта в размере 420000руб. (480000 60000) налогоплательщик включит во внереализационные расходы в&nbp;марте 2019 года.

На 01.04.2019 первоначальная стоимость, по которой основное средство будет числиться в налоговом учете, равна 1120000руб. (1600000 480000), а сумма начисленной амортизации — 140000руб. (200000 60000).

Что касается нелинейного метода, в соответствии с абз. 2 пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ расходы в виде сумм недоначисленной в соответствии с установленным СПИ амортизации включаются в состав внереализационных расходов только по объектам амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется линейным методом. Объекты амортизируемого имущества, по которым амортизация начисляется нелинейным методом, выводятся из эксплуатации в порядке, установленном п. 13 ст. 259.2 НК РФ.

Таким образом, порядок, прописанный в этой норме для основных средств с истекшим сроком полезного использования, применяется и для ОС, ликвидируемых до этого срока, в том числе частично ликвидируемых.

То есть налогоплательщик исключает данный объект из состава амортизационной группы без изменения ее суммарного баланса на дату вывода этого объекта из ее состава. Таким образом, сумма недоначисленной амортизации будет продолжать списываться в рамках суммарного баланса соответствующей амортизационной группы. Такой вывод следует из писем Минфина России от 24.02.2014 № 030306/1/7550 , (для случаев полной ликвидации ОС) и от 03.12.2015 № 030306/1/70529 (для случаев частичной ликвидации).

Пример 2

Воспользуемся данными примера 1 с той разницей, что амортизация по объекту начислялась нелинейным методом.

В пункте 1 ст. 257 НК РФ содержится формула расчета остаточной стоимости по истечении n месяцев после включения ОС в соответствующую амортизационную группу:

S n = S x (1 0,01 x k)n, где:

S — первоначальная стоимость ОС (1600000руб.);

n — число полных месяцев, прошедших со дня включения указанного объекта в соответствующую амортизационную группу до дня его исключения из состава этой группы (25 месяцев — с марта 2017 года по март 2019 года включительно);

k — норма амортизации (для седьмой амортизационной группы равна 1,3).

Остаточная стоимость помещения на 01.04.2019 равна 1153583руб. (1600000руб. x (1 0,01×1,3)25).

Таким образом, если следовать рекомендациям Минфина, изложенным в письмах от 03.12.2015 № 030306/1/70529, от 27.04.2015 № 030306/1/24095, сумма недоначисленной амортизации по ликвидируемой части ОС отдельно не рассчитывается, из остаточной стоимости не выделяется, а продолжает списываться в общей массе амортизационной группы.

Несколькими годами ранее финансовое ведомство давало иные комментарии (см. письмо от 03.08.2012 № 030306/1/378 ): при частичной ликвидации объект ОС не выводится из эксплуатации, следовательно, пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ неприменим. В данном случае сумма недоначисленной амортизации (независимо от метода ее начисления) по ликвидируемой части этого объекта подлежит включению в состав внереализационных расходов на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ.

То есть применительно к примеру 2 остаточная стоимость ликвидированной части объекта составила бы 346075руб. (1153583руб. x 30%) и была бы отнесена на внереализационные расходы в марте 2019 года. В связи с тем, что при таком варианте расходы включаются в расчет облагаемой базы по налогу на прибыль гораздо раньше, могут возникнуть споры с налоговой инспекцией.

Материалы, полученные в процессе частичной ликвидации ОС

При демонтаже или разборке в рамках частичной ликвидации основных средств могут быть получены материалы или иное имущество.

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества, полученного при частичной ликвидации основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном п. 13 ст. 250 НК РФ.

В силу этой нормы доходы налогоплательщика в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке в рамках ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств признаются внереализационными доходами и учитываются при формировании базы по налогу на прибыль организаций.

При этом для целей определения налоговой базы в соответствии со ст. 274 НК РФ рыночные цены определяются в порядке, аналогичном порядку определения рыночных цен, установленному ст. 105.3 НК РФ, на момент реализации или совершения внереализационных операций (без включения в них НДС, акциза) (см. Письмо Минфина России от 30.07.2012 № 030118/5-101).

Если организация решит реализовать имущество, полученное при ликвидации ОС, ей необходимо учесть следующее.

Порядок определения налоговой базы при реализации имущества установлен ст. 268 НК РФ.

Из положений пп. 2 п. 1 указанной статьи следует, что при реализации прочего имущества (за исключением ценных бумаг, продукции собственного производства, покупных товаров) налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения (создания) этого имущества, а также на сумму расходов, названных в абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ.

Таким образом, стоимость материально-производственных запасов и прочего имущества, полученных при демонтаже (разборке) в рамках ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств, учитывается в расходах для целей налогообложения прибыли организаций по мере реализации (Письмо Минфина России от 20.06.2018 № 030306/1/42057).