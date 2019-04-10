Что выбрать для долевой собственности: ООО или ИП

В этой статье специалисты TaxCoach расскажут о таком важном аспекте, как владение имуществом организации несколькими предпринимателями, собственниками бизнеса.

Прямое владение собственником ключевым для бизнеса имуществом в статусе ИП имеет несколько очевидных плюсов:

в случае передачи этого имущества в аренду собственнику обеспечивается официальный источник дохода. На сегодня ни для кого не секрет, что сейчас контролирующими органами уделяется особое внимание соотношению благосостояния некоторых физических лиц с величиной декларируемых ими доходов (например, при планировании ВНП такой анализ проводится в отношении участника компании и ее руководителей);

арендные платежи за это имущество могут снизить налоговые обязательства подконтрольного собственнику арендатора на ОСН, даже если сам ИП «Собственник активов» находится на общей системе: ставка НДФЛ все равно ниже налога на прибыль. Еще большая экономия достигается при применении арендодателем специальных налоговых режимов;

ставка налога на имущество для ИП на ОСН, как правило, также существенно ниже ставок налога на имущество организаций. Кроме того, движимое имущество для первых не является объектом налогообложения, в отличие от вторых.

Если в бизнесе несколько собственников, то, на первый взгляд, каких-то существенных препятствий к регистрации прав собственности на каждого из них нет:

можно физически разделить отдельные активы между ними: одному в собственность офис в городе Н., другому — в городе М. Конечно, если есть физическая возможность такого распределения и полная уверенность, что доходы от этих объектов в будущем сохранятся в соответствующей пропорции при их распределении;

если же такой возможности нет, то можно оформить общую долевую собственность, закрепив за каждым причитающуюся ему долю в общем праве.

В дальнейшем в каждом из вариантов собственники, оформленные в статусе ИП, передают принадлежащее им имущество операционному сектору или третьим лицам, получают официальные доходы и наличные денежные средства.

Однако надо учитывать, что владение имуществом через участие в праве общей долевой собственности управленчески (то есть по степени важности голоса каждого из партнеров) не то же самое, что владение этим имуществом этими же собственниками, но через организацию.

Есть два собственника бизнеса, участвующие в ООО (УСН 6%), владеющим дорогостоящим имуществом. Их доли в уставном капитале организации: 75% у Основателя бизнеса и 25% у его Младшего партнера. Как раз в целях обеспечения себе прямого официального дохода с минимальным уровнем налогообложения Основатель и решил вывести это имущество на себя и своего партнера в общую долевую собственность с размером долей 75% и 25%, соответственно. Безусловно, очень неплохой вариант с экономической точки зрения: при владении имуществом через ООО доходы до собственников будут доходить с уплатой в бюджет 6% УСН у ООО и 13% НДФЛ с дивидендов у участников. В обдумываемом варианте — только 6% УСН у ИП.

Однако здесь не учтен очень важный момент: пока имущество находится в собственности ООО, в котором Основатель бизнеса является мажоритарным участником, только он фактически и принимает все решения в отношении Общества, в том числе в части распоряжения имуществом (конечно, за исключением тех вопросов, решения по которым в соответствии с законодательством и уставом принимаются только единогласно).

В том случае, когда имущество будет передано в общую долевую собственность, управленчески доли 75%/25% превратятся в 50%/50%, поскольку распоряжение имуществом и принятие иных решений в отношении долевой собственности осуществляется по соглашению всех собственников.

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил о преимущественном праве остальных сособственников

ст. 246 ГК РФ

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом. 2. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации.

ст. 247 ГК РФ

Таким образом, значение Младшего партнера в отношениях с Основателем существенно возрастет, чего собственниками изначально не предполагалось. А это очевидное нарушение status quo между ними, например: любую сделку по отчуждению всего имущества, для которой требуется одобрение общего собрания участников Общества, Основатель бизнеса может принять в обход мнения Младшего партнера. У Основателя квалифицированное большинство голосов, если, конечно же, партнеры заранее не предусмотрели единогласные решения, чего в рассматриваемой ситуации не было.

Кроме того, Основатель практически не сможет ограничить Младшего партнера в распоряжении принадлежащей ему долей в имуществе. Да, ГК РФ предусматривает преимущественное право покупки доли оставшимися участниками общей собственности при ее продаже (ст. 250 ГК РФ). Но только при продаже, и никаких ограничений нет на иные виды сделок: дарение, мена, вклад в уставный капитал и т.п. Таким образом, не только контроль в отношении конкретного объекта недвижимости у Основателя снизится, но владельческий контроль за бизнесом в целом может пострадать: в составе лиц, принимающих решение в отношении имущества, появится третий субъект. Конечно, ситуацию можно заранее стабилизировать заключением долгосрочного договора аренды. В этом случае переход права собственности на долю не затронет права арендатора имущества. Но это лишь временная подстраховка. Если потребуется реконструкция объекта, изменение цели его использования и т.п., вполне возможны пробуксовки со стороны нового собственника доли.

Важно уловить акцент — речь не идет о каком-то ущемлении прав младшего партнера. Задача: сохранить для Основателя бизнеса тот объем самостоятельности, который был при его участии в ООО.

Если же по какой-то причине окончательно будет принято решение о выводе имущества в прямое владение партнеров, то в качестве юридического инструмента, способного зафиксировать имеющиеся договоренности, можно заключить соглашение об управлении недвижимым имуществом.

(Возможность заключения такого документа предусмотрена ст.ст. 2, 245, 246, 247, 248 ГК РФ).

В этом документе можно зафиксировать порядок владения, пользования, распоряжения имуществом; определить судьбу иных доходов от этого имущества, то есть попытаться максимально юридически отрегулировать правила игры между собой.

При этом, конечно, сохранить такой же объем правомочий Основателя, который ему дает доля в 75% в уставном капитале ООО с имуществом, вряд ли удасться. Не скроем, что широкого распространения заключение подобное соглашение не получило, и в случае разногласий не обойтись без суда. Однако лучше все же наличие такого документа в дополнение к обязательному долгосрочному договору аренды.