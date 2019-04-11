Если заблокирован счет. Алгоритм действий

Инициатором блокировки счетов могут являться налоговая, приставы, суд и наши любимые банки.

Налоговая. Порядок приостановления операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей регламентирован статьей 76 Налогового кодекса.

Естественно, рекомендуем детально изучить данную статью в первоисточнике.

Если же сократить ее содержание до практического минимуму, то налоговая блокирует счет в трех случаях:

непредставление декларации. неуплата налога. игнорирование требования налоговой инспекции.

При блокировке счета налоговой действует правило очередности списания денежных средств, установленных Гражданским кодексом, соответственно при данном виде блокировки есть хорошие шансы вывести деньги. О приемах вывода средств при блокировке счета налоговой поговорим позже.

Приставы налагают арест в соответствии со статьями 70 и 81 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Суть в том, что получая документы из ФССП банк осуществляет безакцептное списание денежных средств со счета в соответствующем размере, и блокирует счет только в случае нехватки на нем денежных средств. Соответственно, если счет заблокировали приставы, то денег на нем скорее всего уже нет. Если деньги еще на счету, то времени совсем не много, и действует условия четвертой очереди (об очередности далее).

Суд. Определение судебного органа предполагает полную приостановку расчетных операций по счету. Блокировки подлежат все движения независимо от очередности списания средств, установленным Гражданским Кодексом, характером поступлений и назначением расчетов. Осуществляется в рамках уголовного, гражданского и арбитражного производств.

Банки. Блокируют счет со ссылкой на антиотмывочный закон (115-ФЗ), часто по минимальным основаниям, выводя предпринимателей на оплату «заградительных тарифов». Если не вестись на поводу у банковских клерков, то шансы вывести деньги обычно очень хорошие.

Дальше немного подробнее разберём каждый из случаев.

Даже если счёт в блоке с него могут уйти деньги. Это происходит если основание списания денег «сильнее» основания блокировки.

Чуток теории.

Правила очередности (пригодятся при блокировке счета налоговой и иногда приставами)

Очередность списания денежных средств со счета определяется статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приведем текст статьи полностью:

1. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

2. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

Разбираемся с налоговой

Блок налоговой — это запрет на проведение платежей выше третей очереди согласно п.2 ст. 855 ГК РФ.

Здесь имеются разночтения.

Анализ ст.76 НК РФ и 855 ГК РФ дает повод банкам к вольностям касательно того, можно ли выполнять платежи третьей очереди при блоке налоговой либо нет. Пока никаких официальных разъяснений нет.

Есть случаи, когда банки дают выгнать ДС по третьей очереди (платежки с зарплатой), также часто встречаются отказы.

Поэтому для гарантированного обхода блока налоговой следует ориентироваться на 1 и 2 очереди платежей.

ИП — в выгодном положении, могут создать первую очередь платежей по алиментам, причем не обязательно на детей (на взрослых недееспособных граждан тоже хороший вариант).

Для этого индивидуальному предпринимателю надо подписать соглашение об алиментах.

Для организаций подходит вторая очередь — самый распространенный способ — получить исполнительный документ по задолженности по заработной плате.

Три варианта исполнительных документов — собственно исполнительный лист, судебный приказ, удостоверение КТС (комиссии по трудовым спорам). Они являются исполнительными документами согласно ст. 12 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об исполнительном производстве».

Приставы — их очередь блокировки — четвертая. Останавливаться на этом не будем. Суды — очередность не применяется.

Банки

Блокировка по 115-ФЗ в принципе не имеет отношения к очередности, установленной ст. 855 ГК России.

Соответственно, известные всем способы с алиментами и зарплатой (причем не только по исполнительному документу но и по простым зарплатным платежкам) работают очень хорошо.

Еще способы:

1. Перевод ДС на резервный счет. Отказать не имеют право. Могут из вредности сделать приписку к переводу в другой банк «115-ФЗ». Соответственно совет — иметь резервные счета.

2. Перевод на контрагента (если нет резервного счета). Директор (вместе с юристом) несет в банк платежку на контра, справку из налоговой об отстутствии других рабочих счетов у компании, письмо в котором указываем на необходимость выполнения обязательств перед контрагентом, а также планируемые к банку регрессные претензии в случае невыполнения обязательств компании перед контрагентами.

3. Перевод по исполнительному документу (исполнительный лист, судебный приказ, решение третейского суда, исполнительная надпись нотариуса). Создаем на бумаге задолженность перед дружественным контрагентом, получаем исполнительный документ и его реализуем. Справится любой юрист.

4. Оплата налогов. Хороший способ если банк упирается, а времени на получение исполнительного документа нет. Готовим платежку на уплату налогов. Платить можно за контрагента (с последующей компенсацией), либо за свою компанию (с последующим письмом в налоговую об ошибочном платеже и просьбой вернуть на другие реквизиты).