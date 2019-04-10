Когда мужчина может потребовать перерасчет пенсии за детей

Пожалуй, сложно сейчас найти пенсионера, который не слышал бы о возможности сделать перерасчет пенсии за детей. Вот только всегда при этом добавляется: «для женщин».

Но, честно говоря, становится обидно за мужчин: а они разве не являются родителями? Тогда почему же им не положен перерасчет пенсии за детей?

Предлагаю исправить эту несправедливость и рассмотреть несколько случаев, когда и мужчина имеет законное право потребовать от ПФР сделать ему перерасчет пенсии в связи с наличием детей.

Случай 1. Был в отпуске по уходу за ребенком

Если отпуск по беременности и родам — исключительная прерогатива женщины (в силу понятных природных причин), то находиться в отпуске по уходу за ребенком до 3-летнего возраста вправе не только мать, но и отец.

Более того, действующий Трудовой кодекс (ст. 256) предусматривает возможность оформлять такой отпуск и на бабушек, и на дедушек, и на других родственников, которые фактически ухаживают за ребенком.

А если немного углубиться в историю, выясняется, что еще в старом-добром Кодексе законов о труде упоминалось право мужчин получить отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет (статья 167 в ред. Закона от 25 сентября 1992 г. № 3543-I).

Уже предвижу иронические усмешки уважаемых читателей: «покажите хоть одного мужчину, который в советское время был в отпуске по уходу за ребенком».

Несколько лет назад лично участвовала в судебном процессе, когда мужчина опротестовывал отказ ПФР включить ему в льготный стаж для пенсии отпуск по уходу за ребенком.

В его семье произошел несчастный случай: жена не смогла перенести роды, и он остался один с ребенком на руках. Вынужден был оформить на работе отпуск по уходу за ребенком.

А работал он на вредном производстве, имел право на льготный стаж и, соответственно, досрочную пенсию.

Но в старой редакции КЗоТ (которая действовала на тот момент) предусматривалось, что отпуск по уходу за ребенком включается в общий и льготный стаж... женщинам.

На этой почве и возникли разногласия с Пенсионным фондом. Его работники обязаны читать закон буквально: мужчины не указаны — значит, для них отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж не засчитывается.

Но суд в данном случае поступил по справедливости: применил общую норму Конституции о недопущении социальной дискриминации и признал право на включение спорного периода в льготный стаж.

А по новым правилам (Закона № 400-ФЗ) отпуск по уходу за ребенком дает право на дополнительные пенсионные баллы: — полтора года ухода за первым ребенком — 2,7 балла, — за вторым ребенком — 5,4 балла, — за третьим и четвертым — 8,1 балла.

В этом и заключается механизм перерасчета пенсии за детей: период отпуска конвертируется в баллы, что дает прибавку к пенсии.

Случай 2. Мужчина содержит ребенка

И мужчин, и женщин закон наделяет равными правами на перерасчет пенсии, если они содержат нетрудоспособных детей.

В таком случае им назначается доплата к пенсии (за счет повышения фиксированной выплаты) — по 1 778,06 рублей (в этом году) ежемесячно за каждого иждивенца.

Но суммарно она не может превышать 5 334,18 рублей — т.е. компенсируется содержание только троих детей и то достаточно условно (судя по размеру доплаты).

Перерасчет пенсии положен, если гражданин содержит:

несовершеннолетнего ребенка (доказывать специально его иждивение нет необходимости, оно предполагается);

ребенка старше 18 лет, если он учится на дневной форме обучения (здесь иждивение уже потребуется доказать справками о доходах). Право на доплату прекращается по окончании обучения либо по достижении ребенком 23-летнего возраста;

ребенка, который получил инвалидность до совершеннолетия.

Так что, говоря о перерасчете пенсии за детей, вовсе не стоит забывать и о мужчинах!