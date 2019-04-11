Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС

Отобрали самые обсуждаемые топики недели в «Красном уголке бухгалтера».

Подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС

Все организации, которые зарегистрированы до 1 января 2019 г., обязаны подтвердить в ФСС свой основной вид деятельности. Для компаний, не ведущих деятельность, исключений нет, они также подтверждают основной вид деятельности.

А вот индивидуальным предпринимателям подтверждать вид деятельности не требуется.

Срок подтверждения основного вида деятельности — не позднее 15 апреля (п. 3 приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.06 № 55).

Ура, товарищи! Теперь подтверждение основного вида деятельности можно сдать через СБИС! — Ольга Воробьёва

При этом представить в ФСС подтверждение основного вида экономической деятельности можно:

на бумажном носителе (лично или по почте);

в форме электронного документа через единый портал государственных услуг.

И внимание, приятная новость от СБИС — подтвердить основной вид деятельности теперь можно с помощью ТКС.

Коллеги тестируют данную возможность: у кого-то отправляется с первого раза, у кого-то возникают проблемы. Необходимо правильно заполнить документ:

«Сейчас попробовала — вроде ушло, только не два отдельных документа делать надо — а один „подтверждение ОВЭД“. Доставлено моментально. Посмотрим, что с протоколом будет. Через 8 минут после отправки пришло сообщение что заявление принято к рассмотрению» (Анна Раяпуу).

Техподдержка Сбиса обещает за несколько дней отладить весь процесс, т.к. на сегодняшний день со стороны ФСС могут возникать проблемы с приемом:

«Звонила в техподдержку Сбис, они-то реализовали, но начались проблемы у ФСС со шлюзом приема подтверждения, сказали, попробуют решить проблему к середине недели». (Нурия Лапшина).

«Мне в сбисе сказали, что пока со стороны ФСС возможны проблемы с приемом. Тоже отправила через сбис, сижу, жду..» (Ольга Пермякова).

Некоторые коллеги уже получили уведомления со стороны ФСС о приеме подтверждения основного вида деятельности.

Кто интересовался, можно ли подтвердить основной вид деятельности через Контур, отвечу: данная возможность Контуром еще не реализована.

Как бороться с нарушением налоговиками сроков по разблокировке расчетных счётов?

Кому приходилось сталкиваться с разблокировкой расчетного счета, знают, что это ещё тот квест. Даже после устранения всех нарушений, блокировка может быть и не снята, а налоговики снова перекладывают ответственность и вину на свою новую программу, которая с начала года из сбоя и не выходит.

Согласно ст. 76 НК РФ предусмотрены сроки для снятия ограничений по расчетному счету:

недоимка — следующий рабочий день после получения выписки банка об уплате налога, пени;

не сдана декларация, 6-НДФЛ — следующий рабочий день после представления отчётности;

при отсутствии квитанции о приеме электронных документов — следующий рабочий день после отправки квитанции в налоговую или представления документов.

Коллеги, как счёт разблокировать? Оплатили пени 3 рубля 25 копеек. Отправила по СБИСу. Тишина. Сегодня с секретарём с 9 утра на телефоне. Не дозвонились. 25-я налоговая. Ехать? — Ольга Апрелкова

Для ускорения снятия блокировки с расчетного счета можно лично поехать в инспекцию, но как показывает практика — это не всегда работает:

"Тоже ездила. Бесполезно. Только через окошко доки подать или по местному телефону. Тоже неделю ждём«(Светлана Любимцева).

Со стороны кажется, что заблокировали эти 3 рубля, да ничего и страшного, остальными деньгами то можно пользоваться. Но дело в том, что отследить блокировку сейчас — дело 30 секунд, информация в свободном доступе:

«Да беда не в том, что 3 рубля заблокировали, а в том, то такие блокировки контрагенты теперь могут отследить через сайт налоговой. И признают сомнительным контрагентом. Особенно это опасно тем, кто работает с госконтрактами» (Надежда Камышева).

Копеечные блокировки могут парализовать работу бизнеса:

«А ещё я не могу депозиты оформить. Причём , из за копеек не могу разместить 7 миллионов» (Наталья Соколова).

Можно прозвонить в Управление:

«Я в таких случаях писала через ТКС грозное письмо, в котором напоминалась о вышестоящей организации, т.е. об Управлении и указывала свой контактный тел. Прикрепляла сканы пп, выписки из банка. В этот же день звонили, извинялись, отправляли письмо а банк о разблокировке. Я звонила в банк, уточняла, разблокировали. Всё» (Маргарита Домбровская).

Не факт, что звонок в Управление ускорит разблокировку, но прозвонить всё-таки следует. По своему региону скажу (Краснодарский край): звонок в Управление на налоговиков действует чудодейственный образом.

Также следует быть готовыми, что разблокировка может занять длительное время:

«25-я опять не видит мой платеж в пенсионный, про который говорила три месяца назад, что он прошел. До этого счёт блокировали на списание шестизначной суммы, примерно полгода на разблокировку ушло» (Павел Рябов).

Налоговая не принимает ответы на требования

В рамках камеральной проверки налоговики при обнаружении ошибок или противоречий могут запросить у налогоплательщика представить необходимые документы или пояснения. Согласно п.3 ст.88 НК РФ срок исполнения требования — 5 рабочих дней.

При получении требования по ТКС, необходимо направить в инспекцию квитанцию о приеме требования. Налоговым кодексом РФ предусмотрен срок — 6 рабочих дней.

Коллеги при отправке ответа на требование, столкнулись с очередной проблемой со стороны налоговиков:

И снова про сбои. С 29 марта говорят. Не стоит откладывать ответ на требования по ТКС на последние по сроку дни. В ИФНС опять «сбой в программе» и ответы на требования не принимаются (!) , т.к. не найден (!) файл. При звонке в ИФНС Подмосковье обещали принять на бумаге нужной датой при наличии: распечатанного отказа из ТКС, доверенности и всех правильно заверенных бумажных документов. Типа без штрафа. А там — как получится. «Не работает с 29 марта», «Мы разработчикам уже написали», «А что мы можем сделать?». Собственно вопрос: а у вас как с ответом на требования дела? Принимают? — Марфа Майорова

Как обойти очередной программный сбой у налоговиков?

Проблема с формализованными ответами на требования существует. Для подстраховки желательно перед отправкой ответа на требование дозвониться до налоговой и уточнить у инспектора, принимают ли они формализованный ответ.

«Только что звонила по этому поводу в налоговую, сказали отправлять обычным обращением, сказали, что так примут. Отправила» (Вера Горлова).

«Дважды отправляла ответом, пришли отказы, сказали слать письмом. Шлю письмом и файлом, инспектор сказал, что принял» (Марьям Эркенова-Шидакова).

Если дозвониться к налоговикам не удается, то рекомендую ответить и в формате, и обычным письмом.

«Я теперь дублирую и ответ в формате, и просто письмом, потому что ответы в формате через раз отказывают по причине не поняли ваш файл» (Кулагина Наталья).

Некоторые инспекторы обещают штрафовать, даже если ответ формализовано отправлен в срок, но не принят. Другие же налоговики, утверждают, что если вы в срок уложились и ответили на требование, но пришел отказ, то при представлении квитанции, подтверждающей своевременную отправку документов, — штрафа не будет.