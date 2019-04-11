Ура, подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКС

Отобрали самые обсуждаемые топики недели в «Красном уголке бухгалтера».
Подтвердить основной вид деятельности в ФСС можно по ТКСВсе организации, которые зарегистрированы до 1 января 2019 г., обязаны подтвердить в ФСС свой основной вид деятельности. Для компаний, не ведущих деятельность, исключений нет, они также подтверждают основной вид деятельности.
А вот индивидуальным предпринимателям подтверждать вид деятельности не требуется.
Срок подтверждения основного вида деятельности — не позднее 15 апреля (п. 3 приказа Минздравсоцразвития России от 31.01.06 № 55).
Ура, товарищи! Теперь подтверждение основного вида деятельности можно сдать через СБИС!При этом представить в ФСС подтверждение основного вида экономической деятельности можно:
- на бумажном носителе (лично или по почте);
- в форме электронного документа через единый портал государственных услуг.
Коллеги тестируют данную возможность: у кого-то отправляется с первого раза, у кого-то возникают проблемы. Необходимо правильно заполнить документ:
«Сейчас попробовала — вроде ушло, только не два отдельных документа делать надо — а один „подтверждение ОВЭД“. Доставлено моментально. Посмотрим, что с протоколом будет. Через 8 минут после отправки пришло сообщение что заявление принято к рассмотрению» (Анна Раяпуу).
Техподдержка Сбиса обещает за несколько дней отладить весь процесс, т.к. на сегодняшний день со стороны ФСС могут возникать проблемы с приемом:
«Звонила в техподдержку Сбис, они-то реализовали, но начались проблемы у ФСС со шлюзом приема подтверждения, сказали, попробуют решить проблему к середине недели». (Нурия Лапшина).
«Мне в сбисе сказали, что пока со стороны ФСС возможны проблемы с приемом. Тоже отправила через сбис, сижу, жду..» (Ольга Пермякова).
Некоторые коллеги уже получили уведомления со стороны ФСС о приеме подтверждения основного вида деятельности.
Кто интересовался, можно ли подтвердить основной вид деятельности через Контур, отвечу: данная возможность Контуром еще не реализована.
Как бороться с нарушением налоговиками сроков по разблокировке расчетных счётов?Кому приходилось сталкиваться с разблокировкой расчетного счета, знают, что это ещё тот квест. Даже после устранения всех нарушений, блокировка может быть и не снята, а налоговики снова перекладывают ответственность и вину на свою новую программу, которая с начала года из сбоя и не выходит.
Согласно ст. 76 НК РФ предусмотрены сроки для снятия ограничений по расчетному счету:
- недоимка — следующий рабочий день после получения выписки банка об уплате налога, пени;
- не сдана декларация, 6-НДФЛ — следующий рабочий день после представления отчётности;
- при отсутствии квитанции о приеме электронных документов — следующий рабочий день после отправки квитанции в налоговую или представления документов.
Коллеги, как счёт разблокировать? Оплатили пени 3 рубля 25 копеек. Отправила по СБИСу. Тишина. Сегодня с секретарём с 9 утра на телефоне. Не дозвонились. 25-я налоговая. Ехать?Для ускорения снятия блокировки с расчетного счета можно лично поехать в инспекцию, но как показывает практика — это не всегда работает:
"Тоже ездила. Бесполезно. Только через окошко доки подать или по местному телефону. Тоже неделю ждём«(Светлана Любимцева).
Со стороны кажется, что заблокировали эти 3 рубля, да ничего и страшного, остальными деньгами то можно пользоваться. Но дело в том, что отследить блокировку сейчас — дело 30 секунд, информация в свободном доступе:
«Да беда не в том, что 3 рубля заблокировали, а в том, то такие блокировки контрагенты теперь могут отследить через сайт налоговой. И признают сомнительным контрагентом. Особенно это опасно тем, кто работает с госконтрактами» (Надежда Камышева).
Копеечные блокировки могут парализовать работу бизнеса:
«А ещё я не могу депозиты оформить. Причём , из за копеек не могу разместить 7 миллионов» (Наталья Соколова).
Можно прозвонить в Управление:
«Я в таких случаях писала через ТКС грозное письмо, в котором напоминалась о вышестоящей организации, т.е. об Управлении и указывала свой контактный тел. Прикрепляла сканы пп, выписки из банка. В этот же день звонили, извинялись, отправляли письмо а банк о разблокировке. Я звонила в банк, уточняла, разблокировали. Всё» (Маргарита Домбровская).
Не факт, что звонок в Управление ускорит разблокировку, но прозвонить всё-таки следует. По своему региону скажу (Краснодарский край): звонок в Управление на налоговиков действует чудодейственный образом.
Также следует быть готовыми, что разблокировка может занять длительное время:
«25-я опять не видит мой платеж в пенсионный, про который говорила три месяца назад, что он прошел. До этого счёт блокировали на списание шестизначной суммы, примерно полгода на разблокировку ушло» (Павел Рябов).
Налоговая не принимает ответы на требованияВ рамках камеральной проверки налоговики при обнаружении ошибок или противоречий могут запросить у налогоплательщика представить необходимые документы или пояснения. Согласно п.3 ст.88 НК РФ срок исполнения требования — 5 рабочих дней.
При получении требования по ТКС, необходимо направить в инспекцию квитанцию о приеме требования. Налоговым кодексом РФ предусмотрен срок — 6 рабочих дней.
Коллеги при отправке ответа на требование, столкнулись с очередной проблемой со стороны налоговиков:
И снова про сбои. С 29 марта говорят.Как обойти очередной программный сбой у налоговиков?
Не стоит откладывать ответ на требования по ТКС на последние по сроку дни. В ИФНС опять «сбой в программе» и ответы на требования не принимаются (!) , т.к. не найден (!) файл.
При звонке в ИФНС Подмосковье обещали принять на бумаге нужной датой при наличии: распечатанного отказа из ТКС, доверенности и всех правильно заверенных бумажных документов. Типа без штрафа. А там — как получится.
«Не работает с 29 марта», «Мы разработчикам уже написали», «А что мы можем сделать?».
Собственно вопрос: а у вас как с ответом на требования дела? Принимают?
Проблема с формализованными ответами на требования существует. Для подстраховки желательно перед отправкой ответа на требование дозвониться до налоговой и уточнить у инспектора, принимают ли они формализованный ответ.
«Только что звонила по этому поводу в налоговую, сказали отправлять обычным обращением, сказали, что так примут. Отправила» (Вера Горлова).
«Дважды отправляла ответом, пришли отказы, сказали слать письмом. Шлю письмом и файлом, инспектор сказал, что принял» (Марьям Эркенова-Шидакова).
Если дозвониться к налоговикам не удается, то рекомендую ответить и в формате, и обычным письмом.
«Я теперь дублирую и ответ в формате, и просто письмом, потому что ответы в формате через раз отказывают по причине не поняли ваш файл» (Кулагина Наталья).
Некоторые инспекторы обещают штрафовать, даже если ответ формализовано отправлен в срок, но не принят. Другие же налоговики, утверждают, что если вы в срок уложились и ответили на требование, но пришел отказ, то при представлении квитанции, подтверждающей своевременную отправку документов, — штрафа не будет.