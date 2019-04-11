Неналоговые проверки будут проходить по новым правилам

Что случилось?Правительство России выпустило Постановление от 21.03.2019 № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В чем суть документа?Поправками внесены изменения в постановление Правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Введены перечни видов государственного надзора и контроля: федерального и регионального, которые должны осуществляться с применением риск-ориентированного подхода.
Кроме того, пересмотрена периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска.
Что такое риск-ориентированный подход при проверках?Общий смысл риск-ориентированного подхода заключается в том, что выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения проверок определяется в зависимости от степени той потенциальной опасности (вредности), которую влечёт за собой деятельность поднадзорного субъекта/объекта (ч. 2 ст. 8.1 Закона № 294-ФЗ).
Почему появились такие поправки?В 2018 году вступили в силу изменения законодательства, в соответствии с которыми Правительство РФ наделено полномочиями по определению перечня видов регионального государственного контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке. Новым постановлением Правительство фактически реализовало указанные полномочия.
При каких видах регионального госконтроля будут применять риск-ориентированный подход?В утверждённом перечне видов регионального государственного контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке, включено 7 видов надзора: экологический, строительный, жилищный, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, надзор в области регулируемых государством цен (тарифов) и ветеринарный надзор.
Изменился ли перечень видов госконтроля с применением риск-ориентированного подхода?Да, Правительство сократило перечень видов госконтроля (надзора), при которых должен применяться риск-ориентированный подход. В частности, из видов надзора исключены:
- лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;
- лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- лицензионный контроль за деятельностью по тушению пожаров;
- лицензионный контроль за деятельностью по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности;
- госнадзор в сфере рекламы (связано с тем, что плановые проверки в данной сфере отменены);
- лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами;
- госконтроль (надзор) в области долевого строительства;
- федеральный госконтроль за деятельностью аккредитованных лиц;
- лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и другие.