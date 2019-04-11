Неналоговые проверки будут проходить по новым правилам

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками внесены изменения в постановление Правительства РФ «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Введены перечни видов государственного надзора и контроля: федерального и регионального, которые должны осуществляться с применением риск-ориентированного подхода.

Кроме того, пересмотрена периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска.

Что такое риск-ориентированный подход при проверках?

Общий смысл риск-ориентированного подхода заключается в том, что выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения проверок определяется в зависимости от степени той потенциальной опасности (вредности), которую влечёт за собой деятельность поднадзорного субъекта/объекта (ч. 2 ст. 8.1 Закона № 294-ФЗ).

Почему появились такие поправки?

В 2018 году вступили в силу изменения законодательства, в соответствии с которыми Правительство РФ наделено полномочиями по определению перечня видов регионального государственного контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке. Новым постановлением Правительство фактически реализовало указанные полномочия.

При каких видах регионального госконтроля будут применять риск-ориентированный подход?

В утверждённом перечне видов регионального государственного контроля (надзора), при организации которых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке, включено 7 видов надзора: экологический, строительный, жилищный, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, надзор в области регулируемых государством цен (тарифов) и ветеринарный надзор.

Изменился ли перечень видов госконтроля с применением риск-ориентированного подхода?

Да, Правительство сократило перечень видов госконтроля (надзора), при которых должен применяться риск-ориентированный подход. В частности, из видов надзора исключены:

лицензионный контроль за деятельностью по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;

лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

лицензионный контроль за деятельностью по тушению пожаров;

лицензионный контроль за деятельностью по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности;

госнадзор в сфере рекламы (связано с тем, что плановые проверки в данной сфере отменены);

лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами;

госконтроль (надзор) в области долевого строительства;

федеральный госконтроль за деятельностью аккредитованных лиц;

лицензионный контроль за деятельностью по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах и другие.

Что изменилось в периодичности проведения проверок?

Введена периодичность проведения плановых региональных проверок в зависимости от категории риска/класса опасности. Для удобства правоприменителей сроки плановых федеральных и региональных проверок теперь представлены в одной таблице. Так, например, объекты со значительной категорией риска (3 класс опасности) на уровне федерального надзора будут проверяться 1 раз в период, установленный положением о виде федерального государственного контроля (надзора) или положением о лицензировании конкретного вида деятельности. На уровне регионального надзора плановая проверка таких объектов будет проводиться 1 раз в 3 года.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ применяется с 29 марта 2019 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. К примеру, применение риск-ориентированного подхода в ветнадзоре обязательно только с 2021 года.