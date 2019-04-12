Чем отличается штатное расписание от штатной расстановки

Штатное расписание — это документ, фиксирующий структуру, должностной (профессиональный) состав и штатную численность организации. Для него Госкомстатом РФ была разработана и утверждена унифицированная форма № Т-3, которая в настоящее время не является обязательной к применению: организации должны утвердить свои формы данного документа.
Как показала практика, форма № Т-3 является весьма удобной, и даже если какая-то организация утверждает свою форму, она очень похожа на унифицированную.
Какие сведения включает в себя штатное расписание?
- Наименование организации и документа;
- номер документа, дату составления и период действия;
- наименование и код структурного подразделения;
- должность (специальность, профессия) с указанием разряда, класса, категории или квалификации в случае наличия;
- количество штатных единиц по каждой должности (специальности, профессии);
- тарифная ставка (оклад) по каждой должности (специальности, профессии);
- надбавки, положенные по должности (специальности, профессии);
- подписи должностных лиц.
В нижней строке указываются итоговые суммы по оплате труда, но при желании вы можете добавить строки с промежуточными итогами под каждым структурным подразделением, чтобы увидеть фонд оплаты труда отдельно по каждому подразделению.
Можно увидеть структуру фонда оплаты труда: окладную часть, сумму по каждой надбавке и итоговые суммы по каждой должности (профессии).
То есть штатное расписание — это план. Но, как мы знаем, к каждому плану в пару полагается факт Планировать — это, конечно, хорошо, но жизнь вносит свои коррективы.Есть надбавки, которые устанавливаются не к должностям, а конкретному человеку, например, у рабочих может быть надбавка за работу с личным клеймом, у педагогов — за квалификационную категорию, за педагогический стаж и т.д. Как их учесть?
Как определить, есть ли вакансии в организации и сколько их?Какова в связи с этим экономия фонда оплаты труда?
На эти вопросы помогает ответить штатная расстановка — удобный инструмент, отражающий фактическое состояние штатного состава организации.
В штатной расстановке к уже названным выше прибавляются сведения:
- фамилия и инициалы работника, замещающего позицию в штатном расписании;
- количество штатных единиц, замещаемых работником (например, по плану в штатном расписании утверждена 1 шт.ед. по должности «инспектор по кадрам», а по факту принят совместитель на 0,5 шт.ед.);
- надбавки и доплаты, установленные конкретному работнику, с учётом количества шт.ед., которые он замещает.
ПримерШтатное расписание
Штатная расстановка