ТОП вопросов-ответов по «1С:Бухгалтерия 8» прошедшей недели

Бухгалтеры спрашивали про обновление сертификата ФНС, заполнение суммы услуг, ограничение базовой версии, разграничение прав пользователей, загрузку списка контрагентов. Ответы подготовили специалисты компании «Пертвый Бит».

1. Как обновить сертификат ФНС для работы в сервисе «1С-Отчетность»?

ФНС обновила сертификат приемного комплекса на ГОСТ-2012. С 24.02.2019 г. абоненты, использующие СКЗИ ViPNet CSP ниже версии 4.2 и КриптоПро CSP ниже версии 4.0, не смогут принимать и отправлять данные в ФНС. Для решения необходимо обновить СКЗИ до актуальных версий согласно инструкции.

Инструкции по обновлению:

СКЗИ VipNet CSP: http://wiki.astral.ru/#a644

СКЗИ КриптоПро CSP: http://wiki.astral.ru/#a436

2. Может ли сумма услуг автоматически заполняться в поступлении на р/с с видом операции «Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам» при загрузке выписки?

Говорим про «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0.

Необходимо указать процент комиссии банка в «Виде оплаты», который указывается в документе «Оплата платежной картой». Тогда:

при ручной работе сумма комиссии может подставляться в банковские документы только при вводе на основании («Оплата платежной картой» — «Поступление на расчетный счет»);

при загрузке выписки из банка будет рассчитываться автоматически, если при загрузке в документе подставился тот же договор, который указан в «Виде оплаты».

3. При запуске системы «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 появляется ошибка «Ограничение базовой версии. Достигнуто предельное подключение к ИБ». Что делать?

Возможно, завис сеанс программы «1С:Бухгалтерия 8» в операционной системе. Для решения потребуется перезагрузить компьютер.

Для базового режима платформы предусмотрено только монопольное открытие информационной базы. Версия системы «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ» переходит на монопольный режим исключительно ради обеспечения корректности работы в ряде случаев. Например, при удалении выбранных объектов.

Конфигурация ограничений не имеет. Не предоставляя доступа к параллельной работе, одна база может иметь несколько пользователей. Поэтому формируется список лиц, допущенных к программе. При необходимости им присваиваются разные права подобно версии ИТ-решения «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ».

Работа пользователей может быть разнесена во времени. Допустим, с утра приложением пользуется продавец, а днем — бухгалтер, причем у каждого из них установлены свои права.

4. Какие роли доступны в системе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0?

Для учета пользователей, которые работают с программой, предназначен справочник «Пользователи». Переход к списку пользователей осуществляется из формы «Настройки пользователей и прав» («Администрирование» — «Настройки программы») по гиперссылке «Пользователи».

Для просмотра ввода или редактирования сведений о пользователях необходимы права администрирования или права ответственного за список пользователей.

Все другие пользователи могут только просмотреть сведения о себе, а также изменить свой пароль (в зависимости от настроек администратора), язык программы и контактную информацию («Главное» — «Персональные настройки» — «Учетная запись»).

В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0предусмотрена возможность каждому пользователю настроить права, позволяющие ограничить или расширить доступ к определенным объектам системы.

Права доступа сгруппированы по профилям пользователей («Администрирование» — «Настройки пользователей и прав» — «Профили групп доступа»). Профили групп доступа предназначены для хранения готовых наборов разрешенных действий (ролей). По умолчанию в программе заданы следующие профили доступа:

«Администратор» — полный доступ к настройкам и данным учета;

«Главный бухгалтер» — полный доступ к учетным данным с возможностью изменять реквизиты организации и настраивать учетную политику;

«Бухгалтер» — полный доступ к учетным данным без возможности изменять реквизиты организации и настраивать учетную политику;

«Менеджер по продажам» — доступ к редактированию документов покупателей (счетов, накладных на продажу товаров и актов на оказание услуг, возвратов товаров от покупателей), сведений о контрагентах, данных о номенклатуре, включая цены номенклатуры;

«Открытие внешних отчетов и обработок» — право открытия внешних отчетов и обработок;

«Синхронизация данных с другими программами» — дополнительно назначается тем пользователям, которым должны быть доступны средства для мониторинга и синхронизации данных с другими системами;

«Только просмотр» — доступ к документам и справочникам без возможности их изменения.

Настройка прав доступа для конкретного бухгалтера (менеджера, финансового директора и др.) выполняется пользователем с правами администратора по кнопке «Права доступа», где с помощью одного или нескольких флажков указываются соответствующие профили.

Эти роли включены в профили доступа «Главный бухгалтер», "Администратор«и «Бухгалтер».

Если по условиям работы конкретной организации бухгалтеру требуются дополнительные права, то администратору следует создать новый профиль доступа, куда будут включены требуемые роли. Для пользователя с профилем «Бухгалтер» в форме «Права доступа» следует добавить новый профиль доступа с указанными дополнительными правами.

5. Как в систему «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 загрузить список контрагентов с реквизитами из файла?

Список контрагентов с реквизитами можно загружать из файлов формата XLS, XLSX(Microsoft Excel), ODS(OpenOffice Calc) и MXL(формат разработан фирмой «1С» и предназначен для передачи табличных документов между пользователями программных продуктов «1С»).

Загрузка файла выполняется по кнопке «Загрузить» из формы справочника «Контрагенты». Предварительная подготовка файла не требуется.

Загружаться могут основные реквизиты контрагента: краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты.

На первом этапе обработки данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать следующим образом:

по кнопке «Удалить все лишнее» выполняется автоматический поиск и удаление строк и колонок, не содержащих информацию для загрузки; по кнопкам «Удалить строку» и «Удалить колонку из таблицы» удаляются ненужные строки и ненужные колонки; по гиперссылке «Укажите реквизит» необходимо добавить наименование реквизита справочника, куда будут загружены данные из текущей колонки.

На втором этапе обработки производится сопоставление.

6. Как в программе «1С:Бухгалтерии 8» редакция 3.0 скрыть или показать счета учета в документах?

При необходимости отключить отображение счетов учета в документах можно следующим образом: