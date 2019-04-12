Из-за каких недоимок компании судились с инспекциями в Верховном суде

Юрист Максим Юзвак проанализировал недавнюю налоговую практику и выбрал самые показательные дела. Напротив проигрышных для налогоплательщиков дел стоит знак минуса.

Налоговая ответственность Определение от 07.02.2019 № 307-КГ18-24740 (с. Тютин Д.В., Тверской ремонтно–механический завод) – Доводы Налогоплательщика о неправомерном привлечении его к налоговой ответственности ввиду использования при исчислении земельного налога сведений о кадастровой стоимости земельного участка, указанных в Едином государственном реестре недвижимости, несостоятельны. Данное обстоятельство не освобождает Налогоплательщика от обязанности уплатить законно установленный налог, исходя из действительной кадастровой стоимости земельного участка, а не ошибочной, и пени за его несвоевременную уплату. Определение от 6 февраля 2019 г. № 304-КГ18-25270 (с. Пронина М.В., СеверХолдингВино) – Судами установлено, что спорный земельный участок не использовалсяНалогоплательщиком в налоговом периоде 2016 г. и находился в незаконном владении иного лица. Данное обстоятельство явилось основанием для признания недействительным решения налогового органа в части привлечения Налогоплательщика к ответственности за налоговое правонарушение ввиду отсутствия вины в его совершении как необходимого элемента состава такого правонарушения. Определение от 5 февраля 2019 г. № 309-КГ18-14683 (с. Завьялова Т.В., Антонова М.К., Першутов А.Г., ТПК) – Перечень обстоятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотрен статьей 109 НК РФ и является закрытым. Такие обстоятельства, исключающие вину Налогоплательщика в совершении налогового правонарушения и, соответственно, привлечение его к ответственности за совершение налогового правонарушения, судами не установлены. В связи с этим уменьшение штрафа, подлежащего взысканию с Налогоплательщика до нуля рублей, произведено судом при неправильном применении норм материального права. Определение от 04 февраля 2019 г. № 305-КГ18-24211 (с. Антонова М.К., С-П Камелот) – Суды указали, что в акте камеральной проверки первичной налоговой декларации отражено только доначисление недоимки по налогу, в связи с чем управление при отмене решения инспекции не вправе было самостоятельно определять и начислять пени и штраф. Рассматривая спор, суд округа поддержал выводы судов о незаконном начислении Налогоплательщику земельного налога с учетом фактической его уплаты в бюджет на основании уточненной налоговой декларации. Вместе с тем, руководствуясь положениями статей 75, 100, 101, 122 НК РФ, правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 06.02.2018 № 6-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества «Таиф», суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии у судов правовых оснований для признания оспоренных решений недействительными в части начисления пени и штрафа, поскольку уточненная налоговая декларация была подана обществом после вынесения решения о привлечении к ответственности по первоначальной налоговой декларации и налог уплачен после подачи уточненной декларации.

НДС Определение от 12 февраля 2019 № 307-КГ18-25288 (с. Пронина М.В., Новатэк-Мурманск) – Суды пришли к выводу, что приобретенные здания и сооружения явились источником получения продукции, операции по реализации которой не облагаются НДС (лом и отходы черных и цветных металлов). Данная продукция была передана в собственность подрядчику, что в соответствии с налоговым законодательством признается операцией по реализации в целях исчисления и уплаты НДС. Ввиду этого, у Налогоплательщика имелась обязанность восстановить суммы НДС, принятые ранее к вычету в отношении демонтированных объектов, в пропорции, приходящейся на долю необлагаемых НДС операций.

Налог на прибыль Определение от 25.02.2019 № 303-КГ18-20736 (с. Тютин Д.В., Спасскцемент) – Налогоплательщик, в порядке статьи 266 НК РФ, включил в состав резерва по сомнительным долгам и, соответственно, уменьшил налогооблагаемую прибыль, задолженность контрагента – по договорам поставки цемента с отсрочкой платежа. Налоговый орган и суды пришли к выводу о неправомерности данного действия в связи с тем, что в силу положений пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный товар до момента оплаты признается предметом залога, возникшего в силу закона, вследствие чего на основании пункта 1 статьи 266 НК РФ соответствующая задолженность не может быть включена в состав резерва по сомнительным долгам. Определение от 20.02.2019 № 310-КГ18-25548 (с. Павлова Н.В., Терминал Никольский) – Отказывая в удовлетворении требований, суды исходили из доказанности инспекцией, что произведенные Налогоплательщиком работы по устройству асфальтобетонного покрытия относятся к капитальному ремонту, соответственно, понесенные в связи с этим расходы увеличивают первоначальную стоимость объектов основных средств и должные списываться при исчислении налога на прибыль путем начисления амортизации. Определение от 12 февраля 2019 № 307-КГ18-24877 (с. Пронина М.В., Объединенная двигателестроительная корпорация) – Суд пришел к выводу, что Налогоплательщик был обязан самостоятельно уплатить в бюджет налог с дохода в виде дивидендов, выплаченных ему ПАО «УМПО», в обычном порядке, установленном для уплаты налога на прибыль организаций, и признал решение налогового органа в этой части законным и обоснованным. Неисполнение налоговым агентом своей обязанности не освобождает Налогоплательщика от уплаты налога. Поскольку по наступлению срока уплаты налога на прибыль организации Налогоплательщик не исполнил соответствующую обязанность, в связи с чем образовалась задолженность перед бюджетом, суд также признал обоснованным начисление ему пени. Кассационный суд согласился с позицией апелляционного суда об отсутствии в действиях Налогоплательщика состава налогового правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 122 НК РФ, и о незаконности решения налогового органа в данной части.

Налог на имущество Определение от 22.02.2019 № 305-КГ18-25778 (с. Павлова Н.В., Красноярская ГЭС) – Основанием для доначисления налога на имущество организаций в указанной сумме является вывод о том, что спорные объекты основных средств Налогоплательщика являются оборудованием, обеспечивающим выработку, преобразование и передачу электроэнергии до точки разграничения, находятся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности Налогоплательщика и не относятся к линиям энергопередачи и магистральным трубопроводам, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В этой связи Налогоплательщик необоснованно положения п. 11 ст. 381 НК РФ и п. 3 ст. 380 НК РФ. Определение от 15.02.2019 № 305-КГ18-25174 (с. Павлова Н.В., Росмикс) – Суды установили, что спорные объекты являются оборудованием, обеспечивающим выработку электрической и тепловой энергии, входят в состав технологических комплексов по производству электрической и тепловой энергии, к линиям электропередачи не относятся, не являются неотъемлимой технологической частью данных объектов, не входят в состав инфраструктуры систем транспорта общего пользования, в том числе систем транспорта энергии - сетей электрических и сетей тепловых магистральных, Налогоплательщиком не представлено достаточных доказательств наличия непосредственной технологической связи между принадлежащим ему имуществом и линией энергопередачи либо ее неотъемлемыми частями, подлежащими освобождению от налогообложения. Определение от 12.02.2019 № 308-КГ18-24958 (с. Павлова Н.В., Новошахтинский завод нефтепродуктов) – Суды пришли к выводу о том, что спорные объекты являются оборудованием, обеспечивающим выработку, преобразование электроэнергии, и не относятся к линиям энергопередачи, а также сооружениям, являющимся неотъемлемой технологической частью указанных объектов и, следовательно, не относятся к имуществу по смыслу Перечня № 504, в отношении которого применяются льготы по налогу на имущество организаций. При этом, суды указали на то, что имущество тогда может быть отнесено к льготируемому, когда оно не только относится к соответствующему разделу Перечня, но и соответствует признакам целевого назначения группировок этих объектов, т.е. в рассматриваемом случае имеет значение назначение спорного имущества и его функциональная принадлежность. При этом использование объектов основных средств при получении и потреблении электроэнергии для нужд собственного производства не может позиционироваться как участие в процессе передачи электроэнергии. Суды признали верными выводы налогового органа о необоснованном применении налоговой льготы по пункту 3 статьи 380 НК РФ в отношении данных объектов.

Земельный налог Определение от 15.02.2019 № 305-КГ18-21673, от 14.02.2019 № 305-КГ18-20813 (с. Завьялова Т.В., Институт Стекла) – Установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения кадастровой стоимости не предполагает возможность произвольного изменения сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании иных данных. Закон об оценочной деятельности допускает отражение в государственном реестре лишь тех сведений о кадастровой стоимости, которые указаны в решении комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решении суда, принятых по результатам рассмотрения спора в порядке, установленном статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности. Соответственно, именно указанные в государственном реестре сведения о кадастровой стоимости, при условии, что они внесены без допущения технической ошибки, должны использоваться для налогообложения. Суд при рассмотрении налогового спора не вправе давать оценку тому, является ли установленная в порядке статьи 24.18 Закона об оценочной деятельности кадастровая стоимость правильной и необходимо ли её уменьшение на величину НДС, поскольку решение данного вопроса законом выведено в отдельную административную и судебную процедуру.

Водный налог Определение от 14 февраля 2019 № 302-КГ18-19243 (с. Пронина М.В., Теплоэнергосервис) + Суды первой и апелляционной инстанций исходили из позиции, что обычная налоговая ставка подлежит применению к объему подземных вод, забранному в пределах разрешенного лимита, установленного соответствующей лицензией. Поскольку у Налогоплательщика разрешенный объем (лимит) водозабора отсутствует, осуществляемое им водопотребление является неразрешенным (сверхлимитным) и ко всему объему потребленных вод подлежит применению повышенная налоговая ставка. Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций и признавая решение налогового органа недействительным, нашел, что к налогоплательщику не может быть применена пятикратная налоговая ставка, поскольку при отсутствии установленного лицензией годового лимита его превышение также отсутствует. Повышенная налоговая ставка по своей природе имеет «штрафной» характер и может быть применена при условии, если в НК РФ будут прямо предусмотрены все необходимые элементы соответствующей деликтной ответственности. Суд учел, что действующим законодательством за пользование недрами без лицензии на пользование недрами, либо самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьями 7.3 и 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Госпошлина Определение от 12 февраля 2019 г. № 310-КГ18-25621 (с. Пронина М.В., Перекресток Плюс) – Государственная пошлина является государственным сбором, который оплачивается при обращении в государственный орган за совершением юридически значимых действий независимо от результата рассмотрения заявления общества, и не может является утратой имущества общества. Такого основания, как возврат государственной пошлины в случае отказа в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено

Вопросы добросовестности Определение от 26 февраля 2019 г. № 305-КГ18-26392 (с. Антонова М.К., ЭХО) – Необходимость заключения договоров с заявленными контрагентами отсутствовала, поскольку Налогоплательщик имел заключенные прямые договоры на поставку спорного товара с иностранными компаниями-импортерами. Определение от 19.02.2019 № 306-ЭС19-59 (с. Завьялова Т.В., КАМА) – Судами сделан вывод о невозможности реального осуществления Налогоплательщиком хозяйственных операций с контрагентами, недостоверности сведений, содержащихся в первичных документах, отсутствии у данных контрагентов необходимой численности работников, имущества, транспортных средств, представление ими налоговой отчетности с «нулевыми» или близкими к ним показателями, либо непредставление отчетности, отсутствие по расчетному счету операций, присущих реальному ведению хозяйственной деятельности, в том числе на приобретение спорных ТМЦ либо работ. Определение от 18.02.2019 № 304-КГ18-25280 (с. Тютин Д.В., Мельник) – Ссылка Налогоплательщика на необходимость применения статьи 54.1 НК РФ несостоятельна, с учетом того, что Налогоплательщиком не обосновано, как именно соответствующие нормы улучшают его положение, и по какой причине они должны иметь обратную силу по отношению к деятельности Налогоплательщика (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 № 1152-О). Определение от 13.02.2019 № 308-КГ18-25055 (с. Павлова Н.В., Амирус) – Признавая Налогоплательщика не проявившим должную степень осмотрительности и заботливости при заключении спорных сделок, суд первой инстанции с учетом пояснений Налогоплательщика об обстоятельствах получения информации об их деловой репутации (рекомендации знакомых, лично с представителями организаций никогда не общались, документы направляли по почте и т.д.) счел недостаточными ссылки Налогоплательщика о проверке легальности их работы путем получения учредительных и регистрационных документов.