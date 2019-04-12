Клерк.Ру

Быстрая проверка контрагентов: как ее сделать бесплатно

Сегодня доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам на директорах. Компании очень хорошо умеют изображать из себя благонадежность.

Как же убедиться, что ваш контрагент является добросовестной организацией, которая ведет реальную деятельность, и с ним можно заключить договор без рисков негативных последствий?

Поделюсь с вами сервисами, где можно сделать это, причем абсолютно бесплатно.

Все ссылки рабочие.

  • регистрация компании в ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru/index.html);
  • бесплатную электронную выписку ЕГРЮЛ можно получить на сайте ФНС (https://service.nalog.ru/vyp/), зарегистрировавшись на нем или через личный кабинет налогоплательщика (http://lkul.nalog.ru/) (если понадобилась бумажная выписка, ее можно получить в любой ИФНС за 200 руб., срочно — за 400 руб.);
  • наличие у нее налоговой задолженности (https://service.nalog.ru/zd.do) и проверить, сдает ли она отчетность;
  • относится ли ваш контрагент к категории субъектов малого предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/);
  • проверить ИНН физического лица (https://service.nalog.ru/static/personal-data.html?svc=inn&from=%2Finn.do), представлявшего интересы контрагента, через него можно узнать, в каких еще компаниях он участвует;
  • проверить физическое лицо в реестре самозанятых (https://npd.nalog.ru/check-status/), вдруг он работает сам на себя;
  • сведения о заявлениях директоров (https://service.nalog.ru/svl.do) о том, что они не имеют отношения к компании.
Комплексную информацию о контрагенте можно получить с помощью сервиса «Прозрачный бизнес (https://pb.nalog.ru/)». Отмечу, что сервис пока работает в тестовом режиме.

На сайте ФНС России размещены наборы открытых данных (https://www.nalog.ru/opendata/) о недоимках и долгах по налогам и сборам организаций, о налоговых правонарушениях, которые совершены до 31 декабря 2017 года и не были погашены до 1 октября 2018 года.

Но этот формат не очень удобный, и предусмотрен для использования в различных программных комплексах.

«Клерк» расшифровал эти данные и сделал по ним удобный поиск.

Вы также можете воспользоваться другими официальными ресурсами и узнать:

По письменному запросу, в Росстате можно бесплатно получить последнюю бухгалтерскую отчетность.

Используя эти нехитрые способы, можно узнать много чего интересного, о том, с кем вы сотрудничаете. Как говорится, дешево и сердито.

Мой совет. Создайте небольшое электронное «Портфолио» ваших контрагентов, вдруг пригодится.

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