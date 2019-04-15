Почему сейчас инспекторы приходят с выездными проверками

Среди бухгалтеров с давних пор периодически появляется слух, что в УФНС есть файл о планируемых на ближайшие год или три налоговых проверках. Некоторые отчаянные головы пытаются раздобыть его, но ничего не выходит. Потому что на самом деле такого файла нет.

К слову, выездная проверка не планируется в Москве или областном центре, она инициируется местной инспекцией, которая назначает ее по итогам полученных данных. Давайте рассмотрим, какие данные могут к этому привести.

Почему я?!

Выездная проверка дело дорогостоящее для инспекции — практически на год несколько инспекторов выпадают из работы в отделе и находятся в офисе проверяемой организации. Примерно лет семь назад, проверки проводились следующим образом: инспектор приходил в фирму, находил ошибки, начислял штрафы и получал процент от начисленных штрафов. Вот только в 50% случаев получить начисленное не удавалось. Надо учитывать, что проверка стоит денег не только налогоплательщику, но и ФНС. В Должностном регламенте ФНС, который утверждает начальник инспекции или управления по соответствующему региону, установленно, что инспектор должен быть оштрафован за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Какие инспекторам платят премии, мы не знаем — все это находится в документах под грифом «Для служебного пользования». Но согласно вышеупомянутому регламенту проверяющих обязали приносить деньги в бюджет, а не просто начислять налоги и штрафы.

Из всего этого следует, что инспектор придет к тому, кто способен заплатить.

Пусть у «Рога и копыта» ошибок больше, чем в диктанте у двоечника, но, если у них за последние годы одни убытки, на счетах деньги появляются нерегулярно, да и те быстро уходят на оплату долгов, то идти к ним нет никакого смысла — с них нечего взять. Но то, что у вас прибыльный бизнес, еще не значит, что инспектора сбегутся к вам, для этого все же нужны основания. Ради 10 000 руб. штрафа к фирме, скорее всего, не придут.

Сценарии выездных проверок

Сценариев выездных проверок сейчас на практике обычно два: проверка на работу с недобросовестными поставщиками и дробление бизнеса. Рассмотрим их более подробно.

Пример 1. Работа с недобросовестными поставщиками.

Чаще всего с этим сталкиваются организации и ИП, работающие с грузоперевозками. Если вам регулярно приходится обращаться к услугам сторонних перевозчиков, то будьте готовы к тому, что вы можете столкнуться с работой с фирмами-однодневками. ФНС обязала нас проверять своего контрагента на добросовестность (общедоступные критерии самостоятельной оценки рисковдля налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утвержденный Приказом ФНС РФ от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых проверок»). Но если требуется перевезти много грузов и в короткие сроки, то иногда можно не успеть всех проверить или соблазниться ценой, которая существенно ниже, чем у конкурентов.

Допустим, несколько раз за квартал организация приобретала услугу по перевозке у одного поставщика, потом у другого, подобного первому, а через время выяснилось, что это были фирмы-однодневки, которые со своих оказанных услуг налогов не платили, отчетность не сдавали. В ходе камеральной налоговой проверки (подтверждение расходов по налогу на прибыль) организации может прийти требование из налоговой, о том, что у нее есть счет-фактура, а у поставщика нет. В одном случае могут быть поданы документы, в которых указано, что были расходы, только вот такой организации уже нет и она никаких налогов не заплатила с этой сделки; во втором случае, может быть предоставлена счет-фактура, а поставщик, оказывается, вообще не сдал декларацию, и все попытки его разыскать заканчиваются ничем.

Можно несколько раз «обжечься» таким образом. Даже если фирма выиграет дело в суде против инспекции по нескольким сделкам, в ИФНС все равно будет собрана пухленькая папка, в которой будут учтены все такие сделки, и по их совокупности организацию могут счесть практикующей уход от налогов.

И если в ходе камеральных проверок выявлено столько нарушений, то при выездной проверке у организации точно можно найти, что требуется, и получить деньги для бюджета.

Пример 2. Дробление бизнеса.

Вот тут нужно учесть тонкую грань между дроблением бизнеса и реальной необходимостью в работе нескольких фирм. Если вы занимаетесь продажей запчастей, кто-то из ваших родственников по рыночной цене сдает вам в аренду торговую площадь, кто-то занимается доставкой, опять же по рыночным ценам, то это не схема. Тут все обосновано, нет дублирования услуг, завышения сумм оказания услуг для уменьшения налоговой базы, тоже нет.

Или, допустим, у фирмы есть магазин на ЕНВД. Налог рассчитывается от площади, которая весьма велика — 150 кв.м (согласно пп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ — это лимит для применения ЕНВД). Не стоит при этом разбивать торговый зал на три ИП (условно «на себя, жену и сына»), потому что торговый зал один, торгуют там одни и те же лица, везде одно и тоже оформление, сразу видно, что магазин один, а не три разных. Это уже схема дробления бизнеса, и фирму сразу же снимут со спецрежима и доначислят налог, и штраф тоже выпишут.

В Интернете часто можно встретить заголовки «Легальная схема для резкого уменьшения налогов», но надо помнить, что у ИФНС есть предельные значения налоговой базы в среднем по отрасли для каждого региона и по каждому налогу. Если организация из квартала в квартал будет ходить по грани, ни к чему хорошему это не приведет. К тому же, у ФНС есть доступ к базам банков, ФМС, ГИБДД, ФСС, таможни, не считая арсенала самой ФНС, поэтому утаить что-либо очень сложно. Инспектор, скорее всего, будет знать, что и в какой сумме унаследовала 10 лет назад троюродная племянница жены соучредителя фирмы.

Прочие критерии

Навести инспектора на мысль о проверке могут и другие факторы. По отдельности они мелкие и особой опасности налогоплательщику не несут, а вот в совокупности дают повод наведаться к вам. Уже упомянутая низкая налоговая нагрузка ( Приказ ФНС № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007 ) может стать одним из оснований для выездной проверки, за этим стоит следить. Пределы налоговой нагрузки можно узнать на сайте ФНС (nalog.ru). Все предельные значения — по заработной плате (минимальный размер), по предельным нормам спецрежимов или расходам ИП (расходы практически полностью перекрывают доходы) — лучше устранить.

Если у фирмы в течение года идут убытки, и она ничем не может это объяснить — тем, например, что осваивает новые рынки сбыта, из-за чего товар продается по низкой цене, покупает дорогое оборудование, работа сезонная и прочее, — то организации следует мобилизовать силы и устранить проседание бизнеса. Иначе инспекция заинтересуется, зачем они ведут убыточную деятельность.

Бывает и такое: выручка у компании большая, а сотрудников два или три человека. Может, они стахановцы, но, скорее всего, тут что-то нечисто.

Еще привлечь внимание может частая сдача корректировочных деклараций, но этим страдают многие добропорядочные организации, и инспекция может закрыть на это глаза. Однако этим все равно лучше не увлекаться: если фирма не пострадает от инспекции, так потенциальный покупатель, проверяя организацию на благонадежность, увидит большое количество уточненок и может решить, что это ненадежный деловой партнер.

Если ваша организация соответствует указанным выше критериям, это еще не означает, что угроза неотвратима. Нужно только подтвердить все операции документально и обосновать правомерность своих действий.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», апрель 2019.