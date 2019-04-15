Мнение предпринимателя: чем Модульбанк круче ВТБ

Максим Яремко, основатель компании Smartway на своей странице в Фейсбуке делится сравнением двух банков с точки зрения бизнес-клиента:

Вчера обедал со старым товарищем и разговорились о том, как работают банки для бизнеса. У его бизнеса — ВТБ, у меня основной для операционных расчетов — Модульбанк. И между ними просто пропасть.

Насколько крут Модульбанк в сравнении:

Есть API, который работает без проблем и геморроя. У нас все платежи сразу же зачисляются клиенту, вообще без участия человека. У товарища на этом сидит отдельный человек, который тратит полдня только на разбор выписки и механический перенос ее в CRM.

Валютный контроль живет сам по себе, я даже не вспоминаю о его существовании. Процесс организован понятно и прозрачно. Товарищ мой знает о каждом платеже от иностранных контрагентов, потому что всегде что-то идет не так. У нас все просто работает, и в этом явно большая заслуга Модульбанка.

Сотрудники привязывают к зарплатному проекту существующие карточки любого банка, не надо выпускать дополнительные зарплатные карты, все переводы в рамках зарплаты на любые карты — бесплатные, без звездочек и ограничений. Это вообще вот отличная штука.

Мобильное приложение, которое просто работает и молча делает то, что нужно.

Честный процент за остатки на счете, без ограничения сверху и необходимости каждый вечер руками овернайты создавать

И самый прикол, что у меня нет ни персонального менеджера, ни выделенной ВИП-линии — ничего. Модульбанк просто работает, а в ВТБ тебе дают персонального менеджера, который меняется раз в полгода и не может сделать ничего, кроме как «принести извинения за сложившуюся ситуацию».

Всего 5 лет назад Модульбанка не было, а сейчас есть и уверенно уделывает ВТБ по удобству работы. А причина простая — это частный бизнес, где основатели грызут землю и убиваются чтобы сделать хорошо, а в ВТБ менеджмент мыслит категорией «2%» — их задача показать рост на несколько процентов, получить свои бонусы и улететь отдыхать.