Где лучше хранить бухгалтерские базы 1С?

Многие компании рано или поздно приходят к тому, чтобы рассмотреть вариант выноса баз данных 1С в облако. Рынок сейчас предлагает достаточно много поставщиков услуг, чтобы удовлетворить данную потребность. Но не всем известно, какие здесь могут быть подводные камни.

Первое, что стоит отметить, большинство поставщиков облачного размещения 1С предоставляют так называемое публичное облако — данные клиента хранятся на тех же вычислительных мощностях, что и данные других компаний, которые пользуются услугами этого провайдера. Такая схема размещения напрямую влияет на производительность базы 1С. Получается, что один-два пользователя могут забрать большинство ресурсы сервера, и у других клиентов базы начнут «тормозить». Некоторые поставщики услуг предлагают более продвинутый вариант — персональный облачный сервер 1С. Ко вторым компаниям относится EFSOL — компания с многолетним опытом работы в сфере предоставления облачных услуг и автоматизации на базе 1С.

Чтобы обозначить сходства и различия в двух вариантах размещения 1С в облаке, рассмотрим таблицу.

Таблица 1 — Сравнение публичного и персонального облака 1С.

Возможность Публичное облако 1С Облачный сервер 1С EFSOL Аренда типовых конфигураций 1С Да Да Неограниченное кол-во баз данных Да Да Доступ к обновлениям 1С Да Да Доступ через Web и RDP Да Да Защита подключения через физический ключ eToken Нет Да Защищенное VPN-подключение с мобильных устройств Нет Да Индивидуальная кастомизация услуги Нет Да Персональный инженер поддержки с горячей линией 24/7 Нет Да Изолированный сервер с гарантированной производительностью Нет Да Возможность увеличения вычислительных ресурсов Нет Да Индивидуальный план резервного копирования Нет Да Возможность установки любого дополнительного ПО Нет Да Наличие проактивной системы предотвращения сбоев Нет Да Возможность создания персонального кластера серверов 1С для обеспечения непрерывности бизнес-процессов Нет Да

Из таблицы видно, что облачный сервер 1С подходит больше тем компаниям, которым нужна не только персонализация услуги, гибкость настройки и расширенный спектр возможностей, но и важна повышенная надежность размещения баз данных 1С.

По сути облачный сервер позволяет развернуть полноценную облачную ИТ-инфраструктуру с выносом в облако таких сервисов как IP-телефония, корпоративная почта, файловое хранилище и других. Важным фактором является возможность установки дополнительного программного обеспечения. Наиболее популярны здесь: системы клиент-банк, программы Контур, справочные системы Гарант/Консультант Плюс, клиент ЕГАИС, различные плагины, мессенджеры и специализированное ПО для различных отраслей бизнеса.