Учет затрат и расходов: бухучет для начинающих

Одна из самых обширных и местами очень сложных тем для тех, кто только погружается в бухгалтерский учет.

Немного теории

Сегодня мы рассматриваем тему, в которой постоянно встречаются термины «затраты и расходы», «группировка по затратам и расходам», «классификация». Как понять, где что? Я, когда заглядывал в книги по бухучету, каждый раз ловил себя на мысли, что задаю себе вопрос: «В примерах — это затраты или расходы? Какой термин правильно применить?». Вроде автор употребляет затраты и в следующем предложении уже использует термина расходы. Путаница, да и только.

Давайте мы сейчас еще раз повторим смысл этих терминов, чтобы потом однозначно воспринимать, что мы имеем ввиду, когда говорим их. Хорошо?

Затраты — это обмен денежных ресурсов на что-то другое, что предприятие может хранить и использовать. Например, предприятие купило товары, материалы. Потратило деньги, но не потеряла их, поскольку «деньги превратились в другие ресурсы».

Передача материалов в производство или на хоз.нужды происходит так:

высчитывается стоимость этих материалов, к примеру, средняя стоимость.

за счет проводки материалы уменьшаются на 10 счете в высчитанной сумме и количестве

и эта сумма приходит на счета затрат (20, 23, 25, 26, 44)

до конца месяца такие накопленные суммы можно смело сказать, что они затраты

Но когда идет процесс закрытия месяца, и эти затраты начинают участвовать в подсчете финансового результата — вот тогда они превращаются в понятия расходы.

Т.е. это затраты, принятые к учету финансового результата для подсчета прибыли, с которой затем берется «Налог на прибыль»

Не все желаемые затраты предприятия можно отнести к расходам. Т.е. не все затраты могут попадать в формулу финансового результата для подсчета прибыли. Разрешение на те или иные виды затрат оговорены в налоговом кодексе (НК РФ).

Давайте рассмотрим затратные счета бухгалтерского учета в следующих видах деятельности:

Оказание услуг

Здесь используются в основном два счета затрат — это 26 и 91.2.

Причем 26 счет в течении месяца накапливает затраты, которые затем уйдут на 90 счет, но уже как расходы. Когда 26 счет закрывается(переносится) на 90 счет — называется методом директ-костинг.

А 91.2. счет — это сразу уже расходы, поскольку он сам уже является формулой финансового результата. Из предыдущих статей мы уже знаем, что на 91.2 счет попадают такие основные расходы предприятия, как услуги банка за обслуживание расчетного счета, проценты по кредиту.

На 26 счет при услугах попадают все остальные затраты: зарплата сотрудников, аренда помещений, канцелярия, услуги Интернет, связь, налоги с заработной платы, амортизация основных средств. Т.е. в основном все, что относится к текущей деятельности. Давайте посмотрим на 26 счет, посмотрим на его характеристики.

Торговля

Бухгалтерский счет 91.2 счета, иногда и 26, также присутствуют в торговле. Все же, основным бухгалтерским счетом затрат в торговле является 44 счет «Расходы на продажу». Посмотрите на его характеристики.

План счетов из программы 1С Бухгалтерия 7.7

План счетов из программы 1С Бухгалтерия 8

Мы видим, что счет аналитический: имеются субсчета и субконто. Счет полностью активный, поэтому накопление затрат пойдет по дебету, а списание по кредиту счета.

Как работает 44 счет

Для начала запомним, что на 44 относятся те затраты, что приходятся на процесс торговли. Если же фирма занимается только торговлей, то в учете у нее будет 44 и 91.2 счета затрат. Самые распространенные статьи расходов торговых фирм — это заработная плата продавцов и налоги с нее, аренда, коммунальные платежи и все другое, что связано с местом торговли. Починили электропроводку в магазине (оказали нам услугу) — тоже пойдет на 44 счет. Если есть выделенный бухгалтер, ответственный за работу торговой точки, то вся его заработная плата и налоги с нее пойдут на 44 счет.

Если фирма, помимо торговли, еще оказывает услуги, или имеется производство, тогда заработная плата главного бухгалтера, руководителя, шофера руководителя, аренда и электроэнергия в главном офисе и т.д. — все это пойдет на 26 счет. Уловили смысл?

Особые виды затрат. В торгующих организациях есть особые виды затрат: транспортные и коммерческие расходы на продажу. Что же в них интересного? Давайте разберемся.

Транспортные расходы

Покупая товар, каждая фирма была бы рада, если бы поставщик по той же самой цене, что продал нам товар, еще и доставил бы нам в склад. Но этого не происходит. Всегда есть дополнительные затраты у нашей фирмы на доставку товара до своего склада. И чем дальше поставщик, тем накладные расходы (транспортные) все больше.

В итоге, мы имеем привезенный товар по цене покупки и некоторую стоимость за доставку (стоимость транспортных расходов). Теперь у нас стоит дилемма: как оформить эти транспортные расходы? Нам разрешается два способа:

Первый способ. Взять сумму транспортных, высчитать пропорцию и раскидать сумму доставки на каждый купленный товар. Все это оформить проводкой на 41 счет. В этом случае, цена купленного товара на складе фирмы и в отчетах будет максимально точная.

И когда этот товар будет продаваться, то в формулу финансового результата уйдет максимально точная покупная стоимость. Та часть товара, что останется не проданной, будет хранить в себе и часть транспортных, согласны? Иными словами, лишние транспортные затраты не попадут в формулу финансового результата.

Второй способ. Купленный товар на 41 счет, а транспортные расходы на 44 счет. Тогда в момент «закрытия месяца» 44 закроется весь на 90 счет. Получится, что транспортные попали в формулу, а товар не продался весь или вообще не продавался. Иными словами мы необоснованно увеличили расходы, а это нельзя.

В таком случае, транспортные расходы на 44 счете будут на 90 уходить только в той части, в которой были проданы товары, т.е. пропорционально проданным товарам. В итоге, имеющиеся у нашего предприятия транспортные расходы, при закрытии 44 счета уйдут не все на 90,согласны? Останутся суммы транспортных расходов, т.е. 44 счет закроется не весь — будет с остатком.

Коммерческие расходы

К ним относятся затраты, способствующие продвижению и продаже товаров. Самые распространенные — это упаковка, реклама, маркетинговые действия.

Производство

Как вы заметили, мы идем по нарастающей. Производство объединяет в себе и 26 счет, и 44 счет и 91.2 счет. К тому же имеет и свои основные счета учета — 20, 23, 25, 26, 28.

91.2 и 44 счета работают одинаково, как и у предыдущих видов деятельности. А вот 20-ые счета работают особым образом. Давайте сейчас расскажу очень кратко.

Основные бухгалтерские счета в производстве: 20, 25, 26

Про 26 счет мы можем сказать, что он собирает расходы всего предприятия типа управление, администрация. Т.е. все расходы, которые нельзя отнести ни к торговле (44 счет), ни к производству (20, 23, 25, 28). Иными словами, 26 счет — это учет административных расходов на весь бизнес.

20 счет — это счет учета самого производства продукции, но... 23 и 25 это ведь тоже счета, участвующие в производстве продукции. В чем разница? А в том, что 20 счет сначала собирает на себя только те затраты, что можно напрямую отнести к конкретному виду продукции.

25 счет собирает те затраты, которые нельзя точно отнести к конкретной производимой продукции, можно только к цеху. Без примера здесь не обойтись.