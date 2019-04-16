Когда ФСС откажет в пособии по уходу за ребенком

В предыдущей части статьи мы разбирали вопросы отказа ФСС в возмещении расходов, произведенных на выплату пособия по беременности и родам. Сегодня о ситуации, когда ФСС РФ отказывает в возмещении расходов на пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

Правовая основа

Страховое обеспечение в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется согласно Федеральному закону от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» в связи с таким социальным страховым риском, как утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода при наступлении страхового случая, а именно при осуществлении ухода за ребенком в возрасте до полутора лет.

Условия, размеры и порядок обеспечения этим пособием определяются Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Закон № 255-ФЗ) и Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», закрепляющими право на получение матерью ребенка либо его отцом, другим родственником, опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предоставленном на основании статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ), ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Пунктом 1 части 1 статьи 2.1 Закона № 255-ФЗ определено, что страхователями по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством являются юридические лица, производящие выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона № 255-ФЗ обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат лица, работающие по трудовым договорам.

В целях защиты интересов указанных лиц, совмещающих уход за ребенком с работой в режиме неполного рабочего времени, частью 2 статьи 11.1 Закона № 255-ФЗ предусмотрена возможность сохранения за ними права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при условии, что они находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают на условиях неполного рабочего времени и продолжают осуществлять уход за ребенком.

В таком случае получение работниками пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, призвано компенсировать заработок, утраченный ими из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребёнком.

По общему правилу страхователи выплачивают страховое обеспечение застрахованным лицам в счет уплаты страховых взносов. Сумма страховых взносов, подлежащих перечислению страхователями в ФСС РФ, уменьшается на сумму произведенных ими расходов на выплату страхового обеспечения застрахованным лицам. Если начисленных страхователем страховых взносов недостаточно для выплаты страхового обеспечения застрахованным лицам в полном объеме, страхователь обращается за необходимыми средствами в территориальный орган страховщика по месту своей регистрации (ч. ч.1, 2 ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).

Таким образом, возмещение средств из Фонда является восстановительной мерой, направленной на компенсацию реальных затрат страхователя, а создание страховщиком искусственной ситуации для получения средств фонда является основанием для отказа в удовлетворении требования о возмещении таких расходов.

Однако, некоторые работодатели, решив воспользоваться правом, предоставленным законодательством о социальном страховании, полагали, что таким образом смогут дополнительно стимулировать работника выплатой родителю (преимущественно отцу) пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, установив неполный рабочий день.

Как это происходит

Как установлено статьей 93 ТК РФ, по соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок.

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет). При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

Таким образом, под неполным рабочим временем понимается как неполный рабочий день (смена), так и неполная рабочая неделя.

В целях защиты интересов лиц, совмещающих уход за ребенком с работой в режиме неполного рабочего времени, предусмотрена возможность сохранения за ними права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком при условии, что они находятся в отпуске по уходу за ребенком, работают на условиях неполного рабочего времени и продолжают осуществлять уход за ребенком.

Право указанных лиц на получение пособия по уходу за ребенком компенсирует заработок, утраченный из-за неполного рабочего времени, сокращение которого вызвано необходимостью в оставшееся рабочее время продолжать осуществлять уход за ребенком.

Пунктом 43 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н, также предусмотрено, что право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому.

Фактически

Отцом ребенка по месту работы предоставляются сведения (например, в форме справки) о том, что супруга (мать ребенка) трудовую деятельность не осуществляет либо осуществляет, но в условиях полного рабочего времени, при этом отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, свидетельство о рождении ребенка, а также соответствующее заявление в свободной форме о предоставлении ему пособия.

Работодатель оформляет приказ о предоставлении работнику отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и рассчитывает пособие.

Затем родитель обращается к работодателю с заявлением об установлении ему неполного рабочего времени.

При этом первоначально при появлении такого способа злоупотребления правами, зачастую в заявлении, которые использовали недобросовестные работодатели, рабочее время сокращалось на 5 минут (откуда и пошло такое название «отцы-пятиминутки»). То есть при пятидневной рабочей неделе фактически рабочее время сокращалось на 25 минут.

При раскрытии ФСС РФ такой ситуации, Фондом включается в базу по указанным видам страховых взносов выплаты в пользу работника в виде ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, а также исчисляются страховые взносы, соответствующие пени и штрафы.

Позиция судов

В рассматриваемой ситуации арбитражные суды соглашаются с позицией ФСС РФ, приходят к выводу, что сокращение рабочего времени на 5 минут в день не может расцениваться как мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком, повлекшая утрату заработка, поэтому пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника.

Такая позиция о неправомерности «символического» сокращения рабочего времени и, соответственно, назначения и выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, получила свое повсеместное распространение, после вынесения Верховным судом Определение Верховного Суда РФ от 24.05.2017 № 307-КГ17-1728 по делу № А13-2070/2016.

Следует отметить, что в настоящее время, основываясь на судебной практике можно сказать, что любое сокращение рабочего времени менее, чем на 2 часа рассматривается как злоупотребление правом на выплату пособия по уходу за ребенком, не достигшим возраста 1,5 лет.

Положениями трудового законодательства не предусмотрен минимальный размер снижения продолжительности рабочего дня, однако, выплата пособия по уходу за ребенком при минимальном сокращении продолжительности рабочего дня противоречит целям установления и назначения самого пособия.

При этом, приводимые Фондом обстоятельства (о формальном сокращении рабочего дня) расцениваются как злоупотребление работодателем правом в целях предоставления работнику дополнительного материального стимулирования, возмещаемого за счет средств ФСС РФ.

Рекомендуем не использовать предоставленное право на назначение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, злоупотребляя им и сокращая время, заведомо зная о том, что установленный неполный рабочий день не позволит в полной мере осуществлять уход за ребенком.

В следующем номере разберем случаи, когда суды, напротив, встают на сторону работодателя в вопросах исчисления и уплаты страховых взносов.

По материалам журнала «Наша бухгалтерия»