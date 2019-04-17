Как подготовиться к внеплановой проверке трудовой инспекции? Что беспокоит коллег

Отобрали самые обсуждаемые топики недели в «Красном уголке бухгалтера».

Как подготовиться к внеплановой проверке трудовой инспекции?

Трудовая инспекция чаще всего приходит к тем организациям, предпринимателям, у которых конфликт со своими же сотрудниками. Не только по жалобе сотрудников, но также по информации, поступившей от фондов, налоговиков, администрации может быть проведена внеплановая проверка.

Что касается плановых проверок, то списки организаций, включенные в план проверок, размещены на сайте Государственной инспекции труда.

Получила письмо из трудовой инспекции о внеплановой документарной проверке. Сориентируйте насчёт подводных камней пожалуйста, первый раз столкнулась,где почитать свежую инфу. Как думаете что могло послужить началом? — Надежда Пахаренко

В первую очередь, что интересует инспекторов:

«Если внеплановая, то однозначно по жалобе. Поэтому внимательно подготовьте все документы. Чтобы везде были подписи. Обратите внимание, что должен быть приказ об установлении формы расчетного листка и что они выдаются под роспись. Проверьте, есть ли заявления, как выдавать зарплату, наличными или безналичными» (Татьяна Лихачевская).

«Странно, что внеплановая и документы. Если по жалобе было бы, то проверяют конкретику: либо зп не платят и т.д. Конечно им надо подготовить: все учредительные документы, все положения по зп, премии, коллективный договор, СОУТ и тд, далее все как обычно: табели, реестры выплат, отпуска, б/листы, трудовые и ГПХ договоры, расчетные листки и их выдачу, персональные данные - согласие, охрану труда - проверяют все положения и тд, движение трудовых книжек, очень плохо, если есть в наличии старых сотрудников, которые не забрали их» (Людмила Горшкова).

Нередко работодатели грешат отсутствием официального трудоустройства сотрудников. При проверке инспектор может уточнить у любого вашего работника Ф.И.О. и сверить со списком трудоустроенных:

«У нас в ресторане была плановая проверка. Пришли посмотрела , что из официально оформленных только 4 человека. А по факту в зале и подсобках все 44 трудились (это я утрирую) подходили к каждому спрашивали ФИО и сверяли со списком официальных сотрудников» (Ольга Анатольевна).

Приказом Роструда от 10.11.2017 N 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» введены проверочные листы при проведении проверок трудовой инспекцией.

Какие последствия ждут налогоплательщика, если не придерживаться безопасной доли вычетов по НДС?

Организации и предприниматели, которые обязаны исчислять и уплачивать НДС в рамках гл.21 НК РФ, должны не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представить в инспекцию налоговую декларацию по НДС.

С нового года введены поправки в НК РФ, связанные с изменением ставки НДС − 20%, соответственно и форма декларации претерпела изменения.

За 1-й квартал следует отчитаться на новом бланке (приказ от 28.12.2018 № СА-7-3/853@).

НДС — один из сложных и наиболее проверяемых налогов. Пожалуй, это тот налог, который больше всего вызывает разногласий между налогоплательщиками и контролирующими органами.

Хочу обсудить тему безопасной доли вычетов по НДС. Всегда ли вы строго ли её соблюдаете и сталкивались ли с последствиями ее превышения, поделитесь, пожалуйста, собственным опытом. — Елена Анненкова

Проверить актуальный размер средней доли вычетов можно по данным отчёта 1-НДС, который представлен на сайте ФНС России, в разделе «Статистика и аналитика» — «Данные по формам статистической налоговой отчетности».

Иногда проверяющих устраивает письменный ответ на требования о даче пояснений:

«Не соблюдаем. Каждый квартал приходит требование о даче пояснений по поводу высокой доли вычетов. Каждый раз отписываюсь, что все вычеты подтверждены документально, соответствуют требованиям НК и т.п. Всё. На комиссии не вызывают» (Катерина Красновская).

Но, чаще всего высокая доля вычетов привлекает пристальное внимание налоговиков и влечёт за собой вызовы в инспекцию:

«Обычные последствия))) вызовы в налоговую, длиииинные разговоры, уговоры, совет придержать на сч.19 до лучших времён, тыкание друг друга во всевозможные статьи, бесконечный сбор доказательств осмотрительности, в итоге из множества контрагентов находят у кого-то косяки, дальше попытки договориться. Мы в итоге возместили всё, что хотели без проблем в последующих периодах... даже от „плохих“ контрагентов, которые не заплатили НДС, полученный от нас, которых объявили в розыск))))) мы правда (наглые) хотели тогда у бюджета отжать несколько миллионов)))) они сопротивлялись как могли, не понравилось им))))» (Natalie S Borovkova).

Если уверены, что с вычетами всё в полном порядке, то следует отстаивать свой законный вычет. Хотя, кто давно практикует в налогообложении, здесь могут со мной и не согласиться.

«В НК РФ нет такого понятия, как доля вычетов. Показатель, очевидно изначально предназначенный для мониторинга, используется для шантажа компаний. Универсального решения здесь быть не может. Если с вашими вычетами все ОК, то никакого повода идти на поводу у налоговой в ущерб бизнес у нет. Всегда нужно помнить, что если налоговики захотят вас поиметь, они это сделают, не смотря на все ваши уступки» (Алексей Добров).

Законны ли требования налоговиков о представлении первичной документации у ИП на патенте?

Согласно п.1 ст. 93 НК РФ, «Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы».

ИП на патенте является обычным налогоплательщиком, на которого распространяются все обязанности, предусмотренные НК РФ. Предоставление документов по запросу налоговых инспекторов — это прямая обязанность налогоплательщика.

Коллеги, как думаете, если ИП на патенте в ответ на требование о предоставлении документов по встречной проверке принесёт отказ в предоставлении документов в связи с тем, что не обязана вести бухует и оформлять первичку, то что будет? — Ирина Агафонова

Действительно, предприниматель не обязан вести бухгалтерский учет, но он обязан хранить договоры и все документы, которые в соответствии с данными договорами подписаны (накладные, акты и т.д.)

«Сделки любых хозяйствующих субъектов, которые имеют статус юридического лица, между собой (с физическими лицами) должны быть заключены в простой письменной форме (Статья 161 ГК РФ). ИП — не юридическое лицо. но согласно п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. Таким образом оформлять сделки в письменной форме Вы обязаны в силу закона.Полномочия налогового органа по запросу у Вас документов регламентированы статьей 93 Налогового кодекса РФ.Срок, в течение которого Вы обязаны хранить первичную документацию — 4 года, но и после этого срока обязаны представить документы по запросу Налоговой, если они сохранились» (Ольга Воробьёва).

«Право не вести бухгалтерский учет не освобождает ИП от обязанности оформлять первичные учетные документы (часть 1 статьи 9 закона 402-ФЗ). Собственно они в строго смысле вообще не являются документами бухгалтерского учета, а служат источником информации для него» (Александр Смирнов).